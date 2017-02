V horiacom dome našli ženu s deťmi, kto stojí za ich smrťou?

Autor: SITA, dnes 18:41

Policajná hliadka, ktorá bola k horiacej budove privolaná a objavila bezduché telá matky a jej dvoch detí, sa v objekte priotrávila dymom.

Foto: ilustračné, Thinkstock

MNÍCHOV 7. februára (WebNoviny.sk) - Nemeckí kriminalisti vyšetrujú okolnosti, ktoré viedli k predčasnému úmrtiu 39-ročnej matky a jej dvoch detí, synčeka a dcérky, v bavorskom Kirchehrenbachu.Práve tam našli telá zosnulých v rodinnom dome, mnoho indícií naznačuje, že za ich skonom môže byť rodinná dráma. Zosnulá žena a jej manžel, otec detí, sa rozišli krátko pred vianočnými sviatkami, informovali internetové vydanie denníka Bild i Bavorský rozhlas (BR).Ich materiály sa zhodujú až na vek detí, podľa Bildu išlo o deti vo veku štyroch a dvoch rokov, podľa BR vo veku piatich a troch rokov. Polícia zatiaľ nepotvrdila ani identitu obetí a vzhľadom na skoré štádium vyšetrovania ani tézu, v zmysle ktorej žena najskôr pripravila o život deti, potom založila požiar a skoncovala so sebou. Aktuálne miesto pobytu otca detí polícia neuviedla.Hovorca polície sa obmedzil iba na stručné konštatovanie, že na objasnení presných okolností úmrtia sa pracuje. Kriminalistov privolali do obce, v ktorej žije asi 2300 ľudí, dnes v poludňajších hodinách. Policajná hliadka potom zvonku objavila v budove bezduché telá, avšak v horiacom objekte sa muži zákona priotrávili dymom. Informovali tak hasičov, ktorí pri hasení plameňov našli mŕtve telá. Policajtov museli s príznakmi otravy dymom previezť na pozorovanie do nemocnice.