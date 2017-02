Britský parlament bude hlasovať o dohodách k brexitu

Autor: SITA, dnes 20:33

O dohodách k brexitu dostanú obe komory parlamentu možnosť hlasovať ešte predtým, ako ich vláda podpíše a dostane ich do rúk Európsky parlament.

Mnohí členovia parlamentu majú obavy z tvrdenia premiérky, že žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda. Foto: archívne, SITA/AP

Ber alebo nechaj tak

Parlament bude mať na výber len dve možnosti

LONDÝN 7. februára (WebNoviny.sk) - Britský parlament bude hlasovať o dohodách, ktoré premiérka Theresa Mayová dosiahne s Európskou úniou, ešte pred dokončením brexitu, oznámila v utorok britská vláda. Ak však parlament dohodu o ukončení členstva Británie v EÚ i dohodu o nových vzťahoch Británie s Úniou odmietne, druhú šancu už nedostane.Počas druhého dňa rozpravy o návrhu zákona, ktorý umožní spustiť rokovania o odchode Británie z EÚ, to v Dolnej snemovni povedal štátny tajomník pre brexit David Jones. Potvrdil, že obe komory parlamentu dostanú možnosť hlasovať o dohodách predtým, ako ich vláda podpíše a dostane ich do rúk Európsky parlament.Jeho oznámenie naznačuje ústupok výzvam, aby mal britský parlament väčšie slovo pri rokovaniach s EÚ. Keď sa však poslanci spýtali, čo sa stane, ak britský parlament dohodu vyrokovanú s EÚ neschváli, Jones potvrdil, že hlasovanie bude iba jednorazové -Premiérka Mayová sa pred časom vyjadrila, že je pripravená odmietnuť dohodu s EÚ, ak by bola pre Britániu zlá. Mnohí členovia parlamentu však majú obavy z jej tvrdenia, že, pretože Británia by sa následne musela riadiť nevýhodnými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.Poslanci argumentujú, že hlasovanie nemá význam, ak bude parlament prinútený podporiť akúkoľvek dohodu s EÚ, pretože na výber bude mať iba medzi pripravenou dohodou a žiadnou dohodou.Jones v parlamente povedal, že nemôže poskytnúť žiadne záruky ďalších rokovaní, ak poslanci odmietnu konečnú dohodu o brexite. Vyjadril však presvedčenie, že výber, ktorý budú mať, bude zmysluplný.