Mačety som nenabrúsil, bráni sa muž, ktorý útočil pri Louvri

Autor: SITA, dnes 11:38

Egypťan počas výsluchu tvrdil, že mu šlo o výlučne symbolické a pacifistické gesto - útok na niečo výsostne francúzske, ktorým chcel odsúdiť účasť francúzskych lietadiel na bombardovaní Sýrie.

Foto: ilustračné, SITA/AP

V ruksaku našli spreje a mačety

Šlo mu o 'pacifistické gesto'

PARÍŽ 8. februára (WebNoviny.sk) - Muž, ktorý v piatok v blízkosti parížskeho Múzea Louvre zaútočil na vojenskú hliadku, počas policajného výsluchu kategoricky odmietol tvrdenie, že mal v úmysle spáchať atentát. Vyhlásil, že chcel len posprejovať diela vystavené v Louvri.Informoval o tom v stredu francúzsky spravodajský portál LCI s tým, že vyšetrovatelia sa k vysvetleniu svojho činu, ktoré podal zadržaný 29-ročný Egypťan Abdalláh Ridá Rifáí Hamamí, stavajú zatiaľ opatrne.Podľa LCI sa v ruksaku zadržaného skutočne našli spreje s farbou, a to spolu s dvoma mačetami. Ich nákup v jednom z parížskych obchodov so zbraňami tento bývalý študent práva vysvetlil tým, že ich chcel použiť na obranu, ak by sa mu poriadkové sily snažili zabrániť v realizácii jeho zámeru - sprejovaní tagov v múzeu. Hamamí povedal, že dôkazom jehoje, že mačetám nedal nabrúsiť ostrie. Egypťan sa však následne priznal, že k hliadke prichádzal po schodoch s mačetou v ruke a spreje mal v tom čase v ruksaku.Egypťan počas výsluchu tvrdil, že mu šlo o výlučne symbolické a pacifistické gesto - útok na niečo výsostne francúzske, ktorým chcel odsúdiť účasť francúzskych lietadiel na bombardovaní Sýrie. Vyhlásil, že nemal v úmysle usmrtiť vojakov, ktorí v rámci operácie Sentinelle hliadkujú v uliciach francúzskych miest, najmä v blízkosti tzv. citlivých objektov.Zadržaný muž spočiatku odmietal vypovedať, v utorok však vyšetrovateľom oznámil, že konal sám, na vlastnú päsť, bez komplica či komplicov a bez objednávateľa. Vyhlásil tiež, že nikdy neprisahal vernosť džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).Zdravotný stav Egypťana sa v utorok podvečer náhle zhoršil, informovali francúzske úrady. Podozrivý je v Paríži hospitalizovaný od piatka 3. februára, keď ho vojaci štyrikrát postrelili po tom, čo jedného z vojakov zranil v podzemnej časti komplexu múzea a pri zatýkaní kládol aktívny odpor.