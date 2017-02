Zákon o odchode Británie z EÚ schválila aj Dolná snemovňa

Autor: SITA, dnes 21:45, aktualizované: dnes 21:57

O návrhu zákona ešte musí hlasovať Snemovňa lordov.

Foto: ilustračné, SITA/AP

Parlament dostane konečnú dohodu o brexite pred podpisom

Vzrástla podpora nezávislosti Škótska

LONDÝN 8. februára (WebNoviny.sk) - Londýn 8. februára (SITA) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu dali vláde premiérky Theresy Maovej "zelenú", aby spustila proces odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy.Poslanci po trojdňovej rozprave vo večerných hodinách pomerom hlasov 494 k 122 v treťom čítaní schválili návrh zákona o notifikácii vystúpenia z EÚ, ktorým Británia koncom marca spustí dva roky oficiálnych rokovaní o svojom odchode z Únie.," uviedla v parlamente pred stredajšou rozpravou premiérka Mayová.Proeurópski poslanci sa počas rozpravy pokúšali presadiť do návrhu zákona zmeny, ktoré by zaručili parlamentu väčšiu úlohu v procese rozchodu s EÚ. Dúfajú, že Británia nevystúpi z EÚ "natvrdo" a nepríde o prístup na jej jednotný trh. Nimi navrhované zmeny však neprešli.Britská konzervatívna vláda zabránila možnej rebélii sľubom, že parlament dostane konečnú dohodu o brexite na schválenie ešte predtým, ako ju vláda podpíše a bude o nej hlasovať Európsky parlament. Naznačila však, že parlament bude mať iba dve možnosti, schváliť alebo neschváliť dohodu.Britská vláda pôvodne nemala v úmysle nechať parlament rokovať o zákone o začatí procesu brexitu. Najvyšší súd však rozhodol, že vláda nemôže spustiť odchod krajiny z EÚ bez hlasovania parlamentu. Väčšina britských poslancov hlasovala v minuloročnom referende o členstve v Únii za zotrvanie v bloku. Rozhodla sa však rešpektovať želanie väčšiny britských voličov, ktorí hlasovali za odchod z EÚ, a návrh zákona schválila.Poslanec Škótskej národnej strany Angus Robertson obvinil Mayovú z nedodržania sľubu, že sa Škótsko, Wales a Severné Írsko budú môcť širšie podieľať na rokovaní o brexite. Premiérka sľúbila, že bude úzko spolupracovať s ich parlamentmi, ale britský najvyšší súd rozhodol, že nebudú môcť vetovať dohodu o brexite.Škótsky parlament v utorok pomerom hlasov 90 k 34 hlasoval proti schváleniu zákona o spustení brexitu, jeho hlasovanie však malo iba symbolický význam. Noviny Glasgow Herald zverejnili výsledky prieskumu BMG, z ktorého vyplynulo, že podpora nezávislosti Škótska vzrástla zo 46 na 49 percent po tom, ako Mayová oznámila 17. januára zámer rokovať o "tvrdom" brexite.Britská premiérka má v 650-člennej Dolnej snemovni pracovnú väčšinu 16 hlasov a očakávalo sa preto, že bez problémov získa súhlas s návrhom zákona o notifikácii odchodu z EÚ. Opozičná Labouristická strana nariadila svojim 229 poslancom, aby návrh zákona podporili.Po schválení návrhu zákona Dolnou snemovňou o ňom musí ešte hlasovať Snemovňa lordov. Vláda chce, aby celý parlament schválil návrh zákona začiatkom marca a Londýn tak mohol spustiť proces brexitu odvolaním sa na článok 50 Lisabonskej zmluvy do 31. marca.