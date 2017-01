Cibulková vyhrala prvý zápas sezóny, je vo štvrťfinále

Autor: SITA, dnes 07:55

Dominika Cibulková. Foto: facebook.com/dcibulkova

BRISBANE 4. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková vstúpila do novej sezóny víťazne, v osemfinálovom druhom kole hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier na tvrdom povrchu v austrálskom Brisbane zdolala Číňanku Šuaj Čang 2:6, 6:4, 6:4. Hráčky strávili na dvorci 139 minút.zhodnotila podľa oficiálnej stránky wtatennis.com úradujúca šampiónka WTA Cibulková, ktorá mala v prvom kole voľný žreb a viac času na aklimatizáciu.Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková, 5. v singlovom renkingu, hrá v tomto dejisku siedmy raz, a to bez prerušenia. Jej miestnym osobným rekordom je štvrťfinále zo sezón 2011 a 2014. Vlani v osemfinále prehrala s Taliankou Robertou Vinciovou, vo svetovom rebríčku jej patrilo 38. miesto, jej osemfinálovej súperke 139.V prvom sete si obe hráčky držali svoje podanie až do šiesteho gemu, keď zaváhala Cibulková, Šuaj Čang využila svoj tretí brejkbal. Favoritka neodolala ani pri ďalšom svojom servise a na tretí pokus bol z toho premenený setbal Číňanky, ktorá začala lepšie aj druhé dejstvo, ale Cibulková na stratené podanie z druhého gemu rýchlo odpovedala rebrejkom, pridala aj brejk navyše a vyrovnala na 1:1. V rozhodujúcom treťom sete Slovenka viedla už 4:0, ale pripustila zdramatizovanie na 4:4. Vzápätí sa však dostala do vedenia 5:4 na príjme a pri svojom podaní cez brejkbal zužitkovala prvý mečbal na 6:4.priblížila Cibulková. Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka si ako dvojka podujatia udržala dokonalú bilanciu s rovesníčkou Šuaj Čang (23. v renkingu), momentálne už vedie 5:0, ale stratila prvý set. Rivalita trvá od sezóny 2010 a Slovenka pred Brisbanom naposledy uspela v roku 2014 v semifinále v mexickom Acapulcu (4:2 a skreč Ázijčanky), kde napokon aj získala trofej.Cibulkovej súperkou vo štvrťfinále bude Francúzka Alizé Cornetová, ktorá v utorok vyradila Američanku Christinu McHalovú. Slovenka má priaznivú vzájomnú bilanciu 5:2, naposledy sa však tešila Francúzka po víťazstve 6:2, 5:7, 6:2 v 2. kole na októbrovom turnaji v Pekingu.Výsledky stredajších stretnutí osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji WTA Premier Brisbane International presented by Suncorp v austrálskom Brisbane (dotácia 1 milión USD, tvrdý povrch Plexicushion):