Šramková postúpila do finále kvalifikácie Australian Open

Autor: SITA, dnes 13:22

Američanka Jamie Loebová viedla nad slovenskou tenistkou Rebeccou Šramkovou 6:4, 4:2, ale zápas druhého kola kvalifikácie Australian Open nedotiahla do víťazného konca.

Foto: ilustračné, SITA/AP

Proti Loebovej hrala prvýkrát

Hantuchový vypadla už v úvodnom kole

Dvojhra žien - kvalifikácia - 2. kolo:

MELBOURNE 13. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková je na prahu svojej premiéry v hlavnej singlovej súťaži na veľkej štvorke. Ako sedmička "pavúka" zvíťazila nad Američankou Jamie Loebovou za 126 minút 4:6, 7:5, 6:2 v zápase piatkového 2. kola trojkolovej kvalifikácie dvojhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (16. - 29. januára, celková dotácia 50 miliónov AUD, tvrdý povrch Plexicushion). Šramková pritom prehrávala 4:6, 2:4. Dala 8 es, ale aj urobila 11 dvojchýb.Dvadsaťročná Šramková, 118. v singlovom renkingu WTA, hrala proti 21-ročnej Loebovej (183.) po prvý raz v kariére. V úvodnom sete síce zvládla okamžitý rebrejk na 4:4, ale to isté sa jej už nepodarilo za stavu 4:5.V druhej časti Slovenka vyrovnala z 2:4 (a dvoch jednotlivých brejkbalov Američanky v siedmej hre k tomu) na 4:4. Následne znova prišla o servis, ale odolala pri Loebovej podávaní na postup - 5:5. Vzápätí vymazala tri jednotlivé brejkbaly v jedenástom geme a pridala brejk v dvanástom, v ktorom spočiatku mala manko 0:30 - 4:6, 7:5.Do rozhodujúcej časti vstúpila Šramková úspešným zvládnutím vlastného servisu, potom prišla séria piatich brejkov. Znamenalo to Slovenkino vedenie 4:2. Vtedy si na podaní počínala presvedčivo, zvýšila na 5:2 a znova sa presadila na returne.Členka TK Jednotka Bratislava Šramková bude v sobotu vo finále kvalifikácie čeliť 33-ročnej veteránke Virginie Razzanovej. Francúzka figuruje na 172. pozícii v hodnotení, v minulosti bola aj na 16. priečke. Na AO sa v rokoch 2001, 2006, 2008 a 2009 prebojovala do 3. kola. Na všetkých ďalších Majors bola dijonská rodáčka raz v osemfinále.Už v 1. kole kvalifikácie vo štvrtok neuspela semifinalistka tohto podujatia z roku 2008 Daniela Hantuchová. Priamo v hlavnej súťaži dvojhry žien sa zo SR na základe postavenia vo svetovom rebríčku WTA pri uzávierke prihlášok predstavia Dominika Cibulková, Kristína Kučová a Jana Čepelová.V sobotu nastúpi vo finálovom 3. kole kvalifikácie dvojhry mužov Lukáš Lacko proti Američanovi Denisovi Kudlovi. Istotu "main draw" vopred mal Martin Kližan.- Jamie Loebová (USA) 4:6, 7:5, 6:2 za 126 minút