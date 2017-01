Kerberová ide v Melbourne ďalej, senzačný koniec Halepovej

Autor: SITA, včera 08:09, aktualizované: včera 15:57

Shelby Rogersová sa postarala, že Simona Halepová na úvodnom grandslamovom turnaji roka opäť skončila v 1. kole.

Rumunská tenistka Simona Halepová počas zápasu 1. kola Australian Open, v ktorom prekvapujúco prehrala s Američankou Shelby Rogersovou 3:6, 1:6. Melbourne, 16. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Australian Open - 1. deň

Rogersovej sa vlani darilo aj v Paríži

Kerberová potrebovala tri sety

MELBOURNE 16. januára (WebNoviny.sk) - Rumunská finalistka Roland Garros 2014 Simona Halepová druhý raz v rade skončila na melbournských grandslamových Australian Open už v úvodnom kole. Vlani sa o to postarala Číňanka Šuaj Čang, v pondelok Shelby Rogersová, ktorá nad štvorkou hodnotenia triumfovala suverénne 6:3, 6:1. Američanka sa revanšovala za prehru 2:6, 3:6 z US Open 2015.Dvadsaťštyriročná Rogersová bola minulý rok vo štvrťfinále spomenutého vrcholného antukového RG, cestou doň vyradila napríklad renomované Češky Karolínu Plíškovú a Petru Kvitovú.so smiechom vyhlásila Rogersová v interview ešte na dvorci Rod Laver Arena a podľa webu WTA neskôr dodala:Momentálne 52. žena počítačového poradia Rogersová mala pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 26:22, Halepová skončila na hodnotách 18:19.uviedla Rogersová, ktorá v stredu bude bojovať s domácou držiteľkou voľnej karty Ashleigh Bartyovou.Prekvapenie nedopustila nemecká líderka svetového rebríčka Angeliique Kerberová. Obhajkyňa titulu zvíťazila za 2:03 h 6:2, 5:7, 6:2 nad ukrajinskou tenistkou Lesiou Curenkovou. V Rod Laver Arene mala pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 27:34, súperka 30:40. Postupujúca premenila 5 z 11 brejkbalov, zdolaná iba 2 z 8.povedala v interview na dvorci Kerberová, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA).Zverenkyňa Torbena Beltza Kerberová nadviazala proti 27-ročnej 51. žene hodnotenia Curenkovej na triumf 1:6, 6:4, 6:3 z predvlaňajšieho Sydney. Jedinou hráčkou, ktorá ako jednotka "pavúka" zaváhala hneď v úvodnom kole v metropole Viktórie, je už od roku 1979 Rumunka Virginia Ruziciová. Na Majors sa niečo takéto nestalo už 16 rokov, odkedy v sezóne 2001 na Wimbledone okamžite zlyhala Švajčiarka Martina Hingisová.Dvadsaťosemročná ľavoruká líderka singlového renkingu WTA Kerberová sa vlani cestou za miestnou trofejou potrápila na prvej prekážke ešte výraznejšie: vymazala vtedy mečbalovú šancu Japonky Misaki Doiovej. Medzičasom triumfovala aj na newyorských US Open. V stredu ju v derby vyzve Carina Witthöftová. Zatiaľ poslednou tenistkou, ktorá obhájila primát na Australian Open, je od roku 2013 Bieloruska Viktoria Azarenková.