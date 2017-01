Video: Nišikori, Murray aj Federer v Melbourne postúpili

Autor: SITA, včera 08:30, aktualizované: včera 16:37

Kei Nišikori a Marin Čilič sa v úvodnom kole Australian Open poriadne natrápili a o postup museli bojovať v päťsetových drámach vyše tri hodiny.

Švajčiarsky tenista Roger Federer počas zápasu 1. kola Australian Open, v ktorom zdolal Rakúšana Jürgena Melzera 7:5, 3:6, 6:2, 6:2. Melbourne, 16. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Australian Open - 1. deň

Marčenko potrápila svetovú jednotku

Britský tenista Andy Murray počas zápasu 1. kola Australian Open, v ktorom zdolal Ukrajinca Iľju Marčenka 7:5, 7:6, 6:2. Melbourne, 16. január 2017. Foto: SITA/AP

Federer v dueli veteránov stratil set

Rakúsky tenista Jürgen Melzer počas zápasu 1. kola Australian Open, v ktorom podľahol Švajčiarovi Rogerovi Federerovi 5:7, 6:3, 2:6, 2:6. Melbourne, 16. január 2017. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 16. januára (WebNoviny.sk) - Grandslamoví finalisti Kei Nišikori a Tomáš Berdych sú v 2. kole dvojhry na tenisových Australian Open 2017 v Melbourne. Japonec na to potreboval 3:34 h, Čech iba 32 minút. Nišikori ako päťka turnaja prekonal Rusa Andreja Kuznecova 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6), 6:2.V treťom sete predviedol obrat z 1:3 a celkovo napokon nedoplatil na to, že v tajbrejku štvrtej časti premrhal náskok 5:2. Vlani pritom na Roland Garros aj Wimbledone prešiel cez rovnakého vyzývateľa jasne v troch setoch. Zverenec Michaela Changa a Danteho Bottiniho Nišikori má v päťseťákoch pozoruhodne priaznivé skóre 15:5.Premožiteľ Nišikoriho z finále rovnako významných newyorských US Open 2014 Marin Čilič z Chorvátska v pondelok takisto zvládol maratón: nad poľským rekonvalescentom s minulosťou semifinalistu Wimbledonu 2013 Jerzym Janowiczom triumfoval za 3:04 h 4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 6:3 aj zásluhou 26 es proti 18. Jonasom Björkmanom trénersky vedený siedmy muž podujatia Čilič predviedol piaty obrat vo svojej kariére z manka 0:2 na sety a kuriozitou je, že už druhý práve proti Janowiczovi. Podarilo sa mu to aj v rámci Davisovho pohára 2014.Berdych nasadený ako desiaty viedol nad Lucom Vannim 6:1 a 30:0 pri svojom podaní, keď taliansky kvalifikant odstúpil. Českého finalistu Wimbledonu 2010 pripravuje chorvátsky kouč Goran Ivaniševič, predtým tréner Čiliča.Líder singlového renkingu ATP Andy Murray z Veľkej Británie prekonal Iľju Marčenka, 95. v hodnotení, za 2:47 h nie bez ťažkostí 7:5, 7:6 (5), 6:2. Ukrajinca trénersky vedie Slovák Tibor Tóth. Murray nadviazal na úspech 6:1, 6:3, 6:3 proti Marčenkovi z miestneho 2. kola zo sezóny 2011.Dvadsaťdeväťročný rodák zo škótskeho Dunblane Sir Andy Murray bol v Rod Laver Arene na esá lepší 10:6. Rovesníkovi nastrieľal 25 "winnerov", ale aj spáchal 27 nevynútených chýb. Súper, ktorý sa predtým verejne posťažoval, že ho nepustili zatrénovať si na tento dvorec (napokon mu to umožnila krajanka Lesia Curenková), skončil na výrazne divokejších údajoch 46:62.Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray preklopil v otváracom sete z 0:1 s brejkom na 4:1, ale od stavu 5:2 sa ešte zahrával, nepykal za to. V druhom dejstve favorit preklopil z 2:4 na 5:4 a príjem a v neskoršom tajbrejku z 0:1 s minibrejkom na 4:1, od skóre 6:3 premenil tretí setbal. V tretej časti navodil rozhodnutie, keď odskočil z 1:1 na 5:1.citoval web podujatia Murrayho, ktorý premiérovo hrá na Majors ako jednotka "pavúka".podotkol A. Murray. Päťnásobný neúspešný miestny finalista (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) bude v stredu v 2. kole čeliť 19-ročnému ruskému kvalifikantovi Andrejovi Rubľovovi, 152. v počítačovom poradí.Švajčiarsky niekdajší líder svetového rebríčka tenistov Roger Federer sa po vynechaní newyorských US Open 2016 úspešne vrátil na grandslamovú scénu. Držiteľ rekordných 17 singlových titulov z Majors zvíťazil nad ľavorukým rakúskym kvalifikantom s minulosťou 8. muža hodnotenia Jürgenom Melzerom za 125 minút 7:5, 3:6, 6:2, 6:2.V otváracom sete v Rod Laver Arene sa Federer presadil z manka 2:4, v druhom dejstve nezužitkoval náskok 2:0, treťou a štvrtou časťou už presvedčivo preletel. Dal 19 es proti 4 a mal pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 46:36, zdolaný 26:35.Federer zvýšil v bilancii zo vzájomných súbojov s J. Melzerom na 4:1. Revanšoval sa mu za prehru 4:6, 4:6, ktorú inkasoval už v apríli 2011 na antuke v Monte Carle. Odvtedy až do pondelka rivalita utíchla.citoval Federera portál Asociácie tenisových profesionálov (ATP).Tridsapäťročný bazilejský rodák Federer je 4-násobným šampiónom na južnej pologuli (2004, 2006, 2007, 2010). Momentálne figuruje až na 17. priečke v renkingu po vynechaní druhej polovice predchádzajúcej sezóny. Doprial si čas na dôkladné doliečenie operovaného kolena aj háklivého chrbta, vrátil sa pred dvoma týždňami na Hopmanovom pohári miešaných reprezentačných tímov v Perthe. Jürgen Melzer má za sebou dlhodobé problémy s ramenom a tomuto semifinalistovi parížskeho Roland Garros momentálne patrí presne 300. pozícia v počítačovom poradí.Stále platí, že renkingovo najhoršia Federerova prehra na hlavnej profesionálnej scéne pochádza už zo sezóny 2000: v Barcelone mu ju privodil Španiel Sergi Bruguera, vtedy 249. v systéme. Na Majors je jeho negatívnom rekordom takéhoto typu nezdar proti Mariovi Ančičovi na Wimbledone 2002. Chorvát vtedy bol 154. v hierarchii.Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer štartuje v "main draw" na AO 18. raz v kariére, nikdy na tomto turnaji nezaváhal v 1. či 2. kole. Celkovo je to jeho 69. účasť na Majors. Vlani v Melbourne prehral v semifinále so Srbom Novakom Djokovičom. Teraz ho v stredu vyzve ďalší kvalifikant po J. Melzerovi: 20-ročný Američan Noah Rubin (200.).Federer a J. Melzer majú dovedna 70 rokov, odohrali druhý "najstarší" zápas programu 1. kola singla mužov. Ten úplne najstarší medzi Čechom Radkom Štěpánkom a Rusom Dmitrijom Tursunovom (spolu 72 rokov) príde na rad v utorok.so smiechom vyhlásil Federer, keď sa ho spýtali na predchádzajúce voľné mesiace. Švajčiar je v manželstve s bojnickou rodáčkou Miroslavou Vavrinecovou otcom dvoch kolekcií dvojičiek.