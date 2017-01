Kližan na Australian Open takmer vyradil nasadeného Wawrinku

Autor: SITA, včera 13:05, aktualizované: včera 14:48

Slovenský tenista Martin Kližan v piatom sete viedol nad Stanom Wawrinkom 4:3 a podával. Z víťazstva a postupu do 2. kola Australian Open sa napokon tešil Švajčiar.

Slovenský tenista Martin Kližan počas zápasu 1. kola Australian Open, v ktorom podľahol Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 4:6. Melbourne, 16. január 2017. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 16. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan v pondelok reálne siahal po renkingovo druhom najcennejšom úspechu vo svojej kariére, napokon tesne neuspel. Prehral za 3:24 h výsostne dôstojne 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 4:6 s jasne favorizovaným Švajčiarom Stanom Wawrinkom nasadeným ako štvrtým v 1. kole dvojhry mužov na melbournských grandslamových Australian Open.V druhom, treťom aj rozhodujúcom sete pritom Kližan viedol o brejk, ani raz to nedotiahol. V piatom dejstve prišiel za stavu 4:3 o podanie z náskoku 40:15 a napokon už nezískal ani gem. Miestny šampión zo sezóny 2014 Wawrinka nadviazal na úspech 6:4, 0:6, 6:4, ktorý si pripísal už v sezóne 2010 na antuke v marockej Casablance.Dvadsaťsedemročný Petržalčan Kližan predviedol v Margaret Court Arene výkon, ktorým pomkol ku konštatovaniu, že je veľká škoda takto náročného žrebu hneď na úvod podujatia. Trojnásobný šampión z Majors Wawrinka (aj Roland Garros 2015 a US Open 2016) bude v stredu v 2. kole čeliť Američanovi Stevovi Johnsonovi.Kližan zaostal na esá 7:21, na dvojchyby sa to skončilo 2:6. Slovák dal 54 "winnerov" a urobil 46 nevynútených chýb, Švajčiar mal bilanciu 60:43. Víťaz nazbieral iba o 5 fiftínov viac (161:156). Wawrinka zrealizoval 6 zo 16 brejkbalov, Kližan 5 zo 16. Postupujúci mal pri sieti efektivitu 21/32, zdolaný 24/33.povedal Wawrinka, citoval ho web Watson.ch.Kližan teraz má v päťsetových drámach celoživotnú štatistiku 4:8, pričom priebežne bolo jeho skóre pozitívne 4:3. Wawrinka sa zlepšil na 25:19, priamo na tomto podujatí na 2:3.povedal Martin Kližan. K incidentu zo záveru duelu, keď ho protivník značne nešetrne nastrelil pri sieti, dodal:Zverenec Martina Hromeca a kondičného trénera Ivana Trebatického Kližan bol pred troma rokmi v metropole Viktórie ako lucky loser z kvalifikácie v 3. kole hlavnej súťaže, jeho osobákom na veľkej štvorke zostáva osemfinále newyorských US Open 2012.Pred dvanástimi mesiacmi na južnej pologuli prehral v 1. kole v "maratóne" so Španielom Robertom Bautistom-Agutom. V rebríčkovom zmysle stále je maximom 34. muža hodnotenia triumf nad Rafaelom Nadalom z októbra 2014 v Pekingu: Španiel vtedy bol na druhej pozícii.Víťaz vlaňajších "päťstoviek" v Rotterdame i Hamburgu Kližan aj vinou zdravotných problémov čaká na úspech vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni už od 19. júla, keď v Umagu prekonal Španiela Enriqueho Lópeza-Péreza. Inkasoval okrúhlu desiatu prehru takéhoto typu v rade. Na GS utrpel šiesty nezdar za sebou.Bývalý 24. tenista hierarchie Kližan ťahá šnúru ôsmich prehier s členmi Top 10. Celkovo má proti oponentom takéhoto kalibru bilanciu 3:14. Vo dvojhre by sa mal najbližšie predstaviť 3. - 5. februára na tvrdom povrchu v NTC v Bratislave v súboji SR - Maďarsko v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov.Tridsaťjedenročný zverenec Magnusa Normana Wawrinka ešte nikdy netropol na AO v 1. kole. Celkovo sa mu to na vrcholnej scéne naposledy stalo na RG 2014, kde ho zaskočil Španiel Guillermo García-López. Švajčiar vtedy bol prvým úradujúcim šampiónom z Melbourne, ktorý v následnom Paríži dopadol takto chabo, od sezóny 1998 (Čech Petr Korda). Wawrinka minulý rok nestačil v osemfinále Australian Open na Kanaďana Milosa Raonica.