Dominika Cibulková postúpila do 3. kola Australian Open

Autor: SITA, dnes 06:47, aktualizované: dnes 10:01

Chsieh Su-wej z Taiwanu v druhom kole Australian Open nestačila na slovenskú tenistku Dominiku Cibulkovú.

Slovenská tenistka Dominika Cibulková počas zápasu 2. kola Australian Open, v ktorom zdolala Chsieh Su-wej z Taiwanu za 103 minút 6:4, 7:6 (8). Melbourne, 19. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Australian Open - 4. deň

Chsieh pred necelými troma rokmi kraľovala renkingu vo štvorhre

Dominika Cibulková na Australian Open:



1. kolo: Cibulková na Australian Open vyhrala česko-slovenské derby

Ďalšia súperka Cibulkovej vyťažila zo skreču súperky

MELBOURNE 19. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková zvládla aj svoj druhý zápas na tohtoročnom Australian Open v Melbourne a už je v 3. kole. Na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny v 2. kole dvojhry Cibulková nasadená ako šiesta zdolala Chsieh Su-wej z Taiwanu za 103 minút 6:4, 7:6 (8). Nebolo to bez komplikácií. V druhom sete 27-ročná Slovenka viedla už 5:2, ale nakoniec musela do tajbrejku, kde využila v sumáre celého zápasu piaty mečbal. Za stavu 7:8 odvrátila setbal.uviedla Dominika Cibulková v prvom pozápasovom interview ešte na kurte.Vo vyrovnanom stretnutí Cibulková mierne zaostala v štatistike víťazných úderov (28:30), v nevynútených chybách nastala remíza (29:29). Na jednotlivé fiftíny celkovo to bolo 81:72 v prospech víťazky. Slovenská hráčka vzala celkovo štyri razy podanie súperke, o svoj servis prišla trikrát.Tridsaťjedenročnej Chsieh patrila pred duelom s Cibulkovou v rebríčku WTA až 91. priečka, ale v minulosti bola aj svetovou dvadsaťtrojkou a pred necelými troma rokmi kraľovala renkingu vo štvorhre. Vo vzájomnej bilancii Slovenka zvýšila na 2:0, pred troma rokmi v malajzijskom Kuala Lumpure súperku prevalcovala 6:1, 6:2.zhodnotila Cibulková.Súperkou Cibulkovej v súboji o postup do osemfinále bude Ruska Jekaterina Makarovová, semifinalistka AO z roku 2015. Nasadená tridsiatka žrebu Makarovová v zápase 2. kola vyťažila aj zo skreču Talianky Sary Erraniovej za stavu 6:2 a 3:2.pripomenula Cibulková pred súbojom v 3. kole.Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková po piaty raz postúpila medzi 32 najlepších v Melbourne Parku, jej maximom je finále z roku 2014. Vďaka tomu, že vlani stroskotala hneď v 1. kole, zatiaľ iba pripisuje body a v "online" verzii rebríčka WTA jej aktuálne patrí štvrtá priečka.