Senzácia na Australian Open: Djokovič končí už v druhom kole

Denis Istomin z Uzbekistanu sa na Australian Open postaral o veľké prekvapenie, v zápase druhého kola zdolal svetovú dvojku Novaka Djokoviča 7:6 (8), 5:7, 2:6, 7:6 (5), 6:4.

Srbský tenista Novak Djokovič počas zápasu 2. kola Australian Open proti Denisovi Istominovi z Uzbekistanu. Melbourne, 19. január 2017. Foto: SITA/AP

Istomin prekvapil sám seba

Denis Istomin z Uzbekistanu počas zápasu 2. kola Australian Open, v ktorom prekvapujúco vyradil svetovú dvojku Novaka Djokoviča 7:6 (8), 5:7, 2:6, 7:6 (5), 6:4. Melbourne, 19. január 2017. Foto: SITA/AP

Djokovič utŕžil svoju renkingovo druhú najhoršiu prehru

MELBOURNE 19. januára (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič si minimálne rok musí počkať na svoj siedmy celkový triumf na melbournských grandslamových Australian Open. Obhajca trofeje nasadený ako druhý vo štvrtok v 2. kole šokujúco prehral s uzbeckým držiteľom voľnej karty Denisom Istominom za 4:48 h 6:7 (8), 7:5, 6:2, 6:7 (5), 4:6. Je to jeho prvý nezdar v takejto fáze na veľkej štvorke od Wimbledonu 2008.Na južnej pologuli bol minimálne v osemfinálovom 4. kole vždy počnúc rokom 2007. Istomin si vybojoval tzv. ázijsko-pacifickúna decembrovom internom turnaji pre hráčov z príslušného regiónu v čínskom Ču-chaji. Tridsaťročný rodák z ruského Orenburgu figuruje na 117. priečke v singlovom renkingu ATP, v minulosti bol aj na 33. mieste. Trénersky ho vedie mama Klaudia.športovo uznal Djokovič podľa agentúry AP, zatiaľ čo víťaz skonštatoval:Djokovič v štvrťhodinovom otváracom geme v Rod Laver Arene odvrátil 6 jednotlivých brejkbalov, akoby to naznačilo jeho súženie. Sám nepremenil dovedna tri šance na príjme vo štvrtom a šiestom geme, v siedmom prišiel o servis. Srb preklopil na 5:4 a v neskoršom tajbrejku viedol 4:1, klesol však na 4:5. Nezužitkoval dva setbaly, druhý pri vlastnom podaní, Istomin premenil svoju druhú možnosť, premiérovú na servise.V druhej časti odvrátil Uzbek brejkbal za stavu 2:2 a v desiatom geme mal na returne dva setbaly v rade, ale nezískal predmetnú hru a z 5:4 napokon tropol 5:7. Keď Srb od skóre 2:2 v treťom dejstve nazbieral štyri hry za sebou na 6:2, zdalo sa, že preberá kontrolu.Opak bol pravdou. Istomin odskočil na 3:0 i 4:1 a nepykal za premrhanie tohto náskoku, ba ani za nepremenený setbal na príjme v desiatom geme. V tajbrejku totiž unikol z 1:1 na 5:1 a od skóre 6:3 zužitkoval tretí zo série setbalov, premiérový na podaní.Navyše, outsider pridal brejk na 3:2 v rozhodujúcej časti a za stavu 5:4 Istomin bez zásadnejších ťažkostí zavŕšil senzáciu: premenil mečbal pri skóre 40:15. V maratónoch teraz má bilanciu 13:7, Djokovič 27:9.Istomin nastrieľal 17 es proti 14, na dvojchyby to bolo 3:9. Uzbek mal pomer "winnerov" a nevynútených chýb 63:61, Srb 68:72. Postupujúci zužitkoval 4 zo 14 brejkbalov, zdolaný 6 z 15. Djokovičovi nebolo nič platné, že celkovo získal viac bodov - 193:186.poznamenal Djokovič.Istomin teraz má proti členom Top 10 štatistiku 2:32. V kalifornskom Indian Wells 2012 zdolal Španiela Davida Ferrera, vtedy 5. v hierarchii. Proti hráčom z prominentnej desiatky dosiahol svoj premiérový triumf na Majors pri 11. pokuse. Jeho rekordom takého typu na veľkej štvorke dosiaľ bolo víťazstvo nad Fernandom Verdascom na US Open 2013. Španielovi vtedy patrila 15. pozícia.Uzbek hral pred AO na challengeri v Bangkoku a v osemfinále 5. januára podľahol Čiľanovi Christianovi Garínovi (191.). Presne o dva týždne neskôr sa blysol prekonaním nedávneho lídra počítačového poradia.priznal Istomin.Dvadsaťdeväťročný Belehradčan Djokovič v predchádzajúcich piatich dueloch s Istominom prišiel iba o jeden set. Priamo na AO ho zastavil v 3. kole v sezónach 2010 a 2014. Uzbek si teraz vyrovnal tento svoj dvojnásobný miestny rekord, na londýnskom Wimbledone 2012 a newyorských US Open 2013 dokonca bol v osemfinále. O prienik do takejto fázy sa v sobotu pokúsi proti 25-ročnému Španielovi Pablovi-Carrenovi-Bustovi (31.), s ktorým vlani prehral zhodne vo dvoch setoch na antuke v Marrákeši a Barcelone.Zverenec Mariána Vajdu Djokovič triumfoval na Australian Open v sezónach 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016. Na tomto podujatí si teda vybojoval polovicu zo svojho tucta vrcholných trofejí. Ak by zavŕšil druhý miestny čistý hetrik, osamel by na čele melbournského historického poradia pred domácim Royom Emersonom (1961 a 1963-1967).Hrdina prípravného podujatia v katarskej Dauhe Djokovič inkasoval svoju renkingovo druhú najhoršiu prehru, odkedy v Belehrade 2010 pre chorobu nedohral proti krajanovi Filipovi Krajinovičovi, vtedy 319. v hodnotení. V 1. kole vlaňajších OH v Riu de Janeiro prehral s Juanom Martínom Del Potrom, v tej chvíli 145. v hodnotení. Pravda, argentínsky rekonvalescent má minulosť hrdinu US Open 2009 a štvrtého muža systému. Pre Djokoviča bol dosiaľ rebríčkovo najnižšie postaveným premožiteľom na medzinárodných otvorených majstrovstvách Austrálie Američan Paul Goldstein, ktorý v sezóne 2006 v okamihu svojho triumfu nad Srbom v 1. kole bol na 68. mieste.