Radwanská na Australian Open skončila, Serena nezaváhala

Autor: SITA, dnes 12:34, aktualizované: dnes 13:06

Chorvátska tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová v druhom kole Australian Open vyradila Poľku Agnieszku Radwanskú.

Americká tenistka Serena Williamsová počas zápasu 2. kola, v ktorom zdolala Češku Luciu Šafářovú 6:3, 6:4. Melbourne, 19. január 2017. Foto: SITA/AP

Serena má nádej na 23. triumf na Majors

Obrazom: Australian Open - 4. deň

Svetová trojka podľahla Mirjane Lučičovej Baroniovej

Chorvátska tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová počas zápasu 2. kola, v ktorom prekvapujúco zdolala Poľku Agnieszku Radwanskú 6:3, 6:2. Melbourne, 19. január 2017. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 19. januára (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová nebude chýbať v 3. kole dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne. Šesťnásobná miestna šampiónka a obhajkyňa finálovej účasti vo štvrtkovom súboji 2. kola zdolala Češku Luciu Šafářovú za 85 minút 6:3, 6:4. Víťazka premenila tretí mečbal pri svojom podaní. Súperkou turnajovej dvojky S. Williamsovej v súboji o postup do osemfinále bude krajanka Nicole Gibbsová.Serena Williamsová v poslednom ženskom súboji tzv. nočného programu v Rod Laver Arene nasúkala 15 es a mala pomera nevynútenách chýb 35:23, zdolaná 24:16. Serena už má na konte 76 zápasových úspechov na južnej pologuli a 311 na turnajoch "veľkej štvorky" celkovo. V oboch prípadoch je to rekord tzv. otvorenej éry. V dueloch druhého kola v Melbourne si zlepšila bilanciu na 16:1. Pod horúcim austrálskym slnkom brala tituly v rokoch 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015.Ľaváčka Šafářová (61., bola aj v Top 5) v 1. kole prežila 9 mečbalov Belgičanky Yaniny Wickmayerovej, ale proti Serene nevyužila ani jeden zo šiestich brejkbalov, čo bolo určujúce pre vývoj. O svoje podanie prišla dvakrát. V Melbourne bola Šafářová najďalej vo štvrťfinále, ale odvtedy uplynulo už desať rokov.Tridsaťpäťročná niekdajšia líderka svetového rebríčka S. Williamsová a o šesť rokov mladšia Češka stáli proti sebe na súťažnom kurte po dvanásty raz (dvakrát aj na Hopman Cupe), vo všetkých prípadoch bez výnimky triumfovala Američanka. Z pohľadu histórie najsledovanejším vzájomným súbojom oboch hráčok bolo finále Roland Garros 2015. Na parížskej antuke Serena potrebovala na úspech dve hodiny a tri sety.skonštatovala Serena Williamsová podľa BBC. Vyradená Šafářová pre české médiá v Melbourne vrátane idnes.cz povedala:Serena má nádej na 23. triumf na Majors, čím by osamela na historickej druhej priečke pred Nemkou Steffi Grafovou. Vedie Austrálčanka Margaret Courtová (24). Američanka dosiaľ naposledy na vrcholnej scéne uspela minulý rok na Wimbledone. Na AO 2017 sa môže vrátiť na čelo renkingu pred Nemku Angelique Kerberovú, s ktorou vlani prehrala vo finále. Potrebuje sa prebojovať znova aspoň do finále, aby mala šancu na zmenu. Ak sa Kerberová dostane do osemfinále, vystane z toho pre Serenu Williamsovú imperatív získať trofej a zdolať v dueli o ňu inú súperku ako nemeckú rivalku. Po turnajovej štvorke Simone Halepovej z Rumunska už sú melbournské grandslamové Australian Open 2017 aj bez trojky súčasnej tenisovej hierarchie Agnieszky Radwanskej. Poľka nestačila na chorvátsku veteránku s minulosťou semifinalistky Wimbledonu 1999 Mirjanu Lučičovú Baroniovú. Tridsaťštyriročná terajšia 79. hráčka hodnotenia triumfovala za 62 minút hladko 6:3, 6:2. Nastrieľala 33 "winnerov" a urobila 20 nevynútených chýb, tradične striedmo hrajúca finalistka Wimbledonu 2012 Radwanská skončila na hodnotách 8:8.citoval Lučičovú-Baroniovú web Tenisovej asociácie žien (WTA).Niekdajšia 32. žena singlového renkingu WTA Lučičová-Baroniová čakala dlhých 19 rokov na svoj druhý zápasový úspech v hlavnej singlovej súťaži na južnej pologuli. V utorok saproti čínskej kvalifikantke Wang Čchiang (4:6, 6:3, 6:4) a teraz dokonca pridala nadstavbu.Chorvátka v sezóne 1998 na úvod zvíťazila nad domácou Rennae Stubbsovou 7:5, 6:1, potom nestačila na krajanku Ivu Majoliovú (5:7, 4:6). Odvtedy absolvovala dortmundská rodáčka sedem nevydarených pokusov v 1. kole AO. Aktuálne má papierovo veľmi solídnu šancu ísť ešte ďalej: v sobotu si zmeria sily s 21-ročnou Grékyňou Mariou Sakkariovou (94.). Môže jej odplatiť prehru 3:6, 4:6, ktorú inkasovala vlani v New Havene. Vo vzájomke s Krakovčankou A. Radwanskou upravila Lučičová-Baroniová na 1:2, k obom nezdarom viedol skreč.Dvadsaťsedemročná úspešnejšia zo sestier Radwanských bola na Australian Open v sezónach 2014 a 2016 v semifinále (1:6, 2:6 s Dominikou Cibulkovou, resp. 0:6, 4:6 so S. Williamsovou). Vlani sa na všetkých troch zostávajúcich položkách veľkej štvorky lúčila v osemfinálovom 4. kole. Minulý piatok prehrala vo finále prípravného podujatia v Sydney s Britkou Johannou Kontovou.uviedla A. Radwanská.