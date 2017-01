Cibulková na Australian Open končí, vyradila ju Makarovová

Autor: SITA, dnes 10:02, aktualizované: dnes 14:35

Šestka 'pavúka' pritom reálne mala v Rod Laver Arene na dosah najpozoruhodnejší obrat v celej svojej kariére.

Slovenská tenistka Dominika Cibulková nestačila na Rusku Jekaterinu Makarovovú. Melbourne, 21. januára 2016. Foto: SITA/AP

Prehra ju vraj bude mátať

Makarovová na esá vynikla 5:0

Cibulková sa najbližšie predstaví v Petrohrade

MELBOURNE 21. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková prehrala za 2:53 h 2:6, 7:6 (3), 3:6 s Ruskou Jekaterinou Makarovovou v sobotňajšom stretnutí 3. kola dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne.Šestka "pavúka" pritom reálne mala v Rod Laver Arene na dosah najpozoruhodnejší obrat v celej svojej kariére. Tretí set si totiž vynútila z manka 2:6, 0:4 a brejkbalu súperky k tomu. V rozhodujúcom dejstve zaostávala Cibulková 0:2, ale aj mala tri jednotlivé brejkbaly v tzv. Tildenovom geme pri skóre 3:3. Predmetnú hru napokon nezískala a už si nepripísala ani jednu.uviedla Cibulková v Rádiu Slovensko.povzdychla si Cibulková, citoval ju web Tenisovej asociácie žien.vyhlásila Cibulková na tlačovej besede podľa portálu podujatia.rekapitulovala Cibulková.Ruska nasadená ako tridsiata bude v pondelok v osemfinále čeliť Johanne Kontovej (9.). Britke, ktorá v 3. kole suverénne vyradil dánsku bývalú jednotku systému Caroline Wozniacku (6:3, 6:1), sa môže revanšovať za vlaňajšiu miestnu tesnú prehru 6:4, 4:6, 6:8 z rovnakej fázy. Bude čeliť vzájomke 0:3, presne takúto výzvu čerstvo zvládla. Dvadsaťosemročná ľavoruká univerzálka z Moskvy je aspoň v osemfinále tohto podujatia siedmy raz bez prerušenia. Niekdajšia osmička singlového renkingu Makarovová, teraz 34. v hodnotení, znížila v štatistike proti 27-ročnej Bratislavčanke Cibulkovej (6.) na 1:3. Revanšovala sa jej za Moskvu 2012, Sydney 2013 a Indian Wells 2014.Zverenkyňa Jevgenije Maňukovovej Makarovová bola set a pol uvoľnenejšou, konzistentnejšou a naliehavejšou aktérkou, ale za jasného stavu trestuhodne povolila Cibulkovej nájsť cestu do zápasu. Slovenka odvtedy bola vo svojej povestnej eufórii a tzv. momentum sa spolu so skóre - s krátkou výnimkou v otváracom štádiu tretieho setu - už-už preklápalo na jej stranu, ale nezvládla zopár kľúčových fiftínov na sklonku drámy a veľmi kruto za to pykala.vyhlásila Makarovová v interview ešte na kurte.Makarovová na esá vynikla 5:0, na dvojchyby to bolo 4:4. Ruska mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 35:43, Slovenka 30:53. Postupujúca zužitkovala polovicu zo štrnástich brejkbalov, zdolaná iba štyri z pätnástich takýchto príležitostí.Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková naďalej má maximum na Majors v podobe finále AO 2014. Vlani sa na tomto podujatí lúčila už po 1. kole, nestačila v ňom na Francúzku Kristinu Mladenovicovú. V prepočtovom nezáväznom hodnotení figurovala v okamihu sobotňajšieho nezdaru na štvrtej pozícii, čím by si o jednu priečku zlepšila osobný rekord a zároveň aj národný, ktorý drží spolu s Danielou Hantuchovou. K 30. januáru však ešte môže zostúpiť na ôsmy post.Laureátka ocenenia Návrat roka 2016 podľa WTA Cibulková klesla v štatistike na AO na 19:10, Makarovová stúpla na 29:9. Slovenka to aktuálne v "maratónoch" má 104:85, Ruska 58:60. Cibulkovej skóre s ľaváčkami sa zhoršilo na 25:22.Držiteľke ôsmich singlových titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Cibulkovej sa v 3. kole na Majors skôr nedarí, v takejto fáze má bilanciu 8:15, z toho priamo v metropole Viktórie 3:2.Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Cibulková sa najbližšie predstaví o necelé dva týždne na tvrdom povrchu v hale v Petrohrade, potom je na programe antukový súboj s Taliankami 11. - 12. februára vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie reprezentačných družstiev žien.Makarovová bola na južnej pologuli v semifinále edície 2015 (v derby podľahla Marii Šarapovovej), medzi najlepšie štyri na vrcholnej scéne sa prebojovala aj na newyorských US Open 2014. Vlani na Grand Slame Ázie a Pacifiku podľahla v osemfinále spomenutej Kontovej. Vo štvorhre je po boku krajanky Jeleny Vesninovej hrdinkou parížskeho Roland Garros 2013 a US Open 2014, ale aj OH 2016 v Riu de Janeiro a singapurských "výberových" WTA Finals 2016.Makarovová dosiahla svoj jubilejný 20. triumf nad členkou Top 10 popri 54 prehrách. Jej renkingovým rekordom je dvojnásobné zdolanie trojky počítačového poradia, a to Bielorusky Viktorie Azarenkovej (Madrid 2013) a Rumunky Simony Halepovej (Australian Open 2015).

Výsledok sobotňajšieho stretnutia 3. kola dvojhry žien:



Jekaterina Makarovová (Rus.-30) - Dominika Cibulková (SR-6) 6:2, 6:7 (3), 6:3 za 2:53 h

Získala úvodný gem na nulu

Slovenská tenistka Dominika Cibulková počas zápasu proti Jekaterine Makarovovej. Melbourne, 21. januára 2016. Foto: SITA/AP



Po prvom sete si odskočila do šatne

Rusku akoby niekto vymenil

Slovenská tenistka Dominika Cibulková počas zápasu proti Jekaterine Makarovovej. Melbourne, 21. januára 2016. Foto: SITA/AP

Pomerne v pohode vyrovnala na 2:2

Cibulková začala vstúpeným forhendovým "winnerom" inside-out a explozívnym tenisom získala úvodný gem na nulu, zakončila to bekhendovým kraťasom. Makarovová aj vďaka dvom bodom priamo z podania vyrovnala. Slovenka pri zhode v tretej hre nezmestila v dlhej výmene defenzívny bekhend do dvorca, pomohla si servisom na telo. Ruska vytiahla rezolútny plochý return (nie prvý v tejto hre) a ďalším príjmom na telo pristihla súperku, viedla 2:1. Pri potvrdzovaní nezvládla bekhendový drajv na 15:30, ale kvalitnými zmenami smeru sa dostala z ťažkostí - 3:1 potvrdených Jastrabím okom.Cibulková v tejto pasáži vyznievala zneistene. Makarovová sa dvoma kvalitnými príjmami v rade dostala na zhodu, prísnym bekhendovým krosom, ku ktorému bola milosrdná páska siete, si utvorila brejkbal a premenila ho precíznou forhendovou kombináciou. Slovenka sa počas pauzy burcovala, odskočila na 40:15 na returne (v tomto geme efektívne fungujúcom) a pri druhej možnosti prinútila Rusku vyhodiť forhendovú kontru - už iba 2:4.Po dvoch dvojchybách sa však Cibulková nemohla čudovať skóre 2:5 - z manka 0:40 sa síce bojovne dostala na zhodu, ale neodolala následnej štvrtej hrozbe: Makarovová si ju dodala parádnym bekhendovým prešvihnutím popri čiare. Ruska sa potom novými loptami dopodávala jasne na nulu - 6:2. Bola pokojnejšia, vyváženejšia a priebojnejšia. Nenechala sa zaháňať, nepúšťala Slovenku do švungu, stíhala reagovať. Rozhodujúco často rozdeľovala a panovala, kontrolovala dianie na kurte, hoci prvý gem naznačil opak.Cibulková si po prvom sete odskočila do šatne, ale nový začiatok sa nekonal: neskoro bola pri bekhende a za stavu 0:40 nedobehla nenápadný Makarovovej bekhendový blok. Ruska napospol mala výbornú dĺžku a ostré uhly, využívala celú plochu dvorca, konala premyslene, upravila na 2:0 cez nepríjemných 15:30 (za stavu 30:30 opäť bola na jej strane páska). Slovenka márne vzývala záchytný bod. Frustrovane si plieskala do strún aj stehien. Zmeškanou reakciou na return spadla na 0:40 a pri druhom brejkbale odletel jej forhendový volej mimo po predchádzajúcej zlej ofenzívnej voľbe.Makarovová si za stavu 30:15 vo štvrtom geme skomplikovala život dvojchybou a divokým forhendom, ale v pravý čas vytiahla eso na "téčko" a posunula sa na 4:0 - Cibulková od zhody pokazila dva hrateľné bekhendy. Keď Slovenka mala v piatom geme 30:0, zdalo sa, že už sa aspoň vyhne možnému "kanárovi", lenže Ruska troma geniálnymi príjmami v rade preklopila na brejkbal. Cibulková ho odstránila pripomienkou svojej typickej útočnej prevahy a napokon predsa len znížila na 1:4.Povzbudená a zdravo nasrdená Cibulková si krásnym forhendom inside-in presne do rohu dopriala 30:0 na returne v šiestej hre a Makarovovú rozčúlili dve dvojchyby v rade od stavu 15:30. Slovenka vycítila nádej a išla po nej, napriek viacerým zbytočným chybám a zhode upravila už na 3:4 a príjem, keď oprávnenosť jej protestu odobril kontrolný systém Hawk-Eye. Ruske akoby postupne dochádzala para, cieľavedomosť a sebavedomie. V ôsmej hre sa preklopila z 15:30 na 40:30, ale neskôr sa forhendom za základnú čiaru vystavila brejkbalu. Eliminovala ho podaním. Cibulková si však bekhendom popri čiare utvorila ďalšiu možnosť, ozvalo sa značkové "pome!", ešte hlasnejšie bolo po razantnom forhende do bližšej strany - vzhľadom na úvodnú hodinu a štvrť až ťažko uveriteľných 4:4.Makarovová mdlou a trochu aj ľahkovážnou fázou vypustila šelmu, tá jej už naplno išla po krku. Cibulková na nulu dala na 5:4, cestou na lavičku si veselo poskočila. Rusku akoby niekto vymenil. Dvoma forhendovými zlyhaniami spadla na 0:30 a pri skóre 15:30 neupratala do dvorca kontru z rovnakého krídla. Slovenka pri prvom setbale pokazila zvládnuteľný return, vzápätí nemala nárok na nekompromisný nápor počnúc servisom. Ruska sa cez ďalšie štyri zhody a najmä tretí setbal (eso) vyškriabala na 5:5, hoci momentálnym rozložením síl na kurte, aj tých mentálnych, si to sotva zaslúžila.Cibulková vôbec nenechala na seba doľahnúť nezdar: po predchádzajúcom 10-minútovom geme bleskovo išla na 6:5. Makarovová však porovnateľne presvedčivo nastolila tajbrejk a krížnym bekhendom okamžite dosiahla minibrejk, oslavne zaťala päsť. Po ese tiež - 2:0. Slovenka si aktivitou v dlhej výmene vyžiadala súperkino forhendové zaváhanie, kvalitným servisom vyrovnala a bekhendom popri čiare uzavrela priebežný obrat na 3:2. Strany sa menili už za stavu 4:2 pre ňu: zúfalo pôsobiaci bekhendový výstrel Rusky zastavila sieť. Makarovová priamo servisom získala kontaktný bod - 3:4. Cibulková potom výborne vyšachovala oponentku - 5:3 a vzápätí 6:3 po unáhlenom forhende Rusky. Prišiel ešte jeden, znamenalo to tretí set.Makarovová po návrate zo zázemia preletela otváracím gemom, za stavu 40:0 ponúkla brilantný bekhendový kros. Navyše, pri skóre 30:30 v druhej hre privítala Cibulkovej forhend za. Pri brejkbale páska siete zastavila jej forhendový dosť netrpezlivý výstrel. Ruska však nádherne trafila reparát (Jastrabie oko ukázalo čiaru) a pridala skvostný forhendový return - 2:0. Slovenka zásluhou agilnej hry viedla v treťom geme 15:0, 30:15 aj 40:30, keď si brejkbal utvorila forhendovým returnom. Potom však nemala na kvalitný servis. Ruska sa pri zhode pošmykla a spadla. Cibulková si sama zmarila brejkbalovú šancu forhendom vedľa. Neutíchajúcou ofenzívou sa však dostala k tretej príležitosti a Makarovovej odletel forhend zo záklonu.Slovenka pomerne v pohode vyrovnala na 2:2, Ruska sa chytala za lakeť nedominantnej pravej ruky, zjavne to bol následok nedávnej straty rovnováhy. Cibulková bez ohľadu na to pôsobila sviežejšie. Makarovová načala piaty gem brutálnou dvojchybou, ale to bol jej posledný problém v tejto hre. Po nej nasledovalo ošetrenie ruky. Slovenku to nevyviedlo z tempa, poľahky dala na 3:3 (forhend popri čiare do prázdnej časti dvorca).Keď Ruska viedla 40:0, tzv. Tildenov gem vyzeral byť jej, lenže bekhend vedľa priniesol zhodu a Cibulková si forhendovou masážou dopriala brejkbal. Dosť lacno pri ňom prepálila bekhendový return. Makarovová potom vo vysiľujúcej výmene neupratala dočahovaný bekhend spod kolien, Slovenka pri druhom brejkbale prehnala prevádzkový bekhend. Tretiu možnosť mala po Ruskinom radovom forhende do siete, ale neodolala v obrane a ďalšiu šancu už nedostala - 3:4.S obojstranne ubúdajúcimi silami sa zápas na sklonku tretej hodiny menil na úpornú pretlačovanú. Cibulková v ôsmom geme viedla 40:15, ale nevyhla sa zhode, pri ktorej Makarovová vykúzlila bravúrny forhend popri čiare. Slovenka ju proti brejkbalu nedokázala v prevahe včas ubúšiť a napokon neskrotila svoj forhend - náhlych 3:5, hoci rovnako dobre to mohlo byť 5:3.Makarovová podávala na postup, Cibulková sa parádnym forhendovým krížnym obhodením dostala na 15:15. Bola bez nároku na vstúpený forhend, Ruska vzápätí nezvládla hrateľný bekhend (30:30). Slovenka sa však iba prizerala esu a pri mečbale poslala do siete forhend, ktorým preberala iniciatívu.