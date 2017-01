Serena Williamsová hladko postúpila do osemfinále

Autor: SITA, dnes 12:53, aktualizované: dnes 14:28

Serena má nádej na 23. triumf na Majors, čím by osamela na historickej druhej priečke pred Nemkou Steffi Grafovou.

Šesťnásobná miestna šampiónka a obhajkyňa finálovej účasti Serena Williamsová zdolala krajanku Nicole Gibbsovú 6:1, 6:3. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 21. januára (WebNoviny.sk) - Iba 63 minút potrebovala americká tenistka Serena Williamsová na postup do osemfinále dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne. Šesťnásobná miestna šampiónka a obhajkyňa finálovej účasti v sobotňajšom súboji 3. kola zdolala krajanku Nicole Gibbsovú 6:1, 6:3. Premenila prvý mečbal pri piatom brejku v stretnutí.Svetová dvojka Serena Williamsová v Rod Laver Arene mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 17:26, zdolaná hráčka 9:21. Serena už má na konte 77 zápasových úspechov na južnej pologuli a 312 na turnajoch "veľkej štvorky" celkovo. V oboch prípadoch je to rekord tzv. otvorenej éry. Pod horúcim austrálskym slnkom brala tituly v rokoch 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015. Zdolaná 23-ročná Gibbsová (92. v rebríčku WTA) slávnej a o 12 rokov staršej súperke výraznejšie neublížila. Za stavu 2:5 v druhom sete jej síce vzala podanie, ale vzápätí prišla o svoje. Vo vzájomnej bilancie už Gibbsová zaostáva 0:2.uviedla Serena Williamsová na webe Australian Open. Jej súperkou v boji o postup do štvrťfinále bude Češka Barbora Strýcová, ktorá ako nasadená šestnástka vyradila Francúzku Caroline Garciovú (21.) 6:2, 7:5.dodala Serena Willamsová. V Melbourne Parku postúpila štrnástykrát medzi najlepších 16. Nechýbala v ňom od roku 2006 s výnimkou ročníka 2011, keď na úvodnom turnaji GS chýbala.Serena má nádej na 23. triumf na Majors, čím by osamela na historickej druhej priečke pred Nemkou Steffi Grafovou. Vedie Austrálčanka Margaret Courtová (24). Američanka dosiaľ naposledy na vrcholnej scéne uspela minulý rok na Wimbledone. Na AO 2017 sa môže vrátiť na čelo renkingu pred Nemku Angelique Kerberovú, s ktorou vlani prehrala vo finále. Potrebuje sa prebojovať znova aspoň do finále, aby mala šancu na zmenu. Ak sa Kerberová dostane do osemfinále, vystane z toho pre Serenu Williamsovú imperatív získať trofej a zdolať v dueli o ňu inú súperku ako nemeckú rivalku.