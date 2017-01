Video: Barbora Strýcová na Australian Open potrápila Serenu

Autor: SITA, dnes 08:51

Serena Williamsová nemala deň, ale postúpila do štvrťfinále Australian Open, v ktorom bude jej súperkou Johanna Kontová.

Americká tenistka Serena Williamsová počas osemfinálového zápasu Australian Open, v ktorom zdolala Češku Barboru Strýcovú 7:5, 6:4. Melbourne, 23. január 2017. Foto: SITA/AP

Serena po 105 minútach premenila prvý mečbal

Kontová stratila iba päť gemov

MELBOURNE 23. januára (WebNoviny.sk) - Až 46 nevynútených chýb urobila Američanka Serena Williamsová v pondelkovom zápase osemfinále dvojhry na Australian Open proti českej tenistke Barbore Strýcovej. Napriek tomu do štvrťfinále na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny postúpila Američanka výsledkom 7:5, 6:4.Nasadená dvojka S. Williamsová sa však proti šestnástke žrebu Strýcovej poriadne natrápila. Vo vstupnom dejstve potrebovala na jeho ukončenie osem setbalov, v druhom sete za stavu 5:3 prišla o podanie, ale rebrejkom získala set aj zápas. Po 105 minútach premenila prvý mečbal. Do štvrťfinále v Melbourne Parku sa prebojovala po jedenásty raz.uviedla 35-ročná Serena Williamsová v prepise z pozápasovej tlačovej konferencie na webe Australian Open.Dvadsaťdvanásobná grandslamová šampiónka trafila len 45% prvých podaní do kurtu a 63% z nich premenila na body. Pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mala 28:46, čo sú pre bývalú svetovú jednotku veľmi zlé čísla. Na druhej strane Strýcová podala oveľa striedmejší výkon v ofenzíve s číslami 9 "winnerov" a 14 nevynútených chýb.Najbližšou súperkou S. Williamsovej bude Britka Johanna Kontová. Nasadená deviatka si v osemfinále hladko poradila s Jekaterinou Makarovovou (30.). Ruská premožiteľka Dominiky Cibulkovej prehrala 1:6, 4:6.Dvadsaťpäťročná rodáčka z austrálskeho Sydney Kontová, ktorá má maďarské korene, nedávno v Sydney získala svoj druhý singlový titul na hlavnej profesionálnej úrovni po vlaňajšom júlovom Stanforde.skonštatovala S. Willamsová.Keďže Nemka Angelique Kerberová skončila v Melbourne svoju púť už v osemfinále, Serena Williamsová sa v prípade zisku siedmeho miestneho titulu dostane späť na čelo svetového rebríčka. Pod horúcim austrálskym slnkom brala tituly v rokoch 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015.Serena má nádej na 23. triumf na Majors, čím by osamela na historickej druhej priečke pred Nemkou Steffi Grafovou. Vedie Austrálčanka Margaret Courtová (24). Američanka dosiaľ naposledy na vrcholnej scéne uspela minulý rok na Wimbledone.