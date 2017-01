Video: Vandeweghová v semifinále Australian Open vyzve Venus

Autor: SITA, dnes 07:57, aktualizované: dnes 09:50

Venus Williamsová vo štvrťfinále Australian Open vyradila Anastasiu Pavľučenkovovú, CoCo Vandeweghová po svetovej jednotke dala kanára aj Garbine Muguruzovej-Blancovej.

Americká tenistka Venus Williamsová počas štvrťfinále Australian Open, v ktorom porazila Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú 6:4, 7:6 (3). Melbourne, 24. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Najkrajšie momenty zo štvrťfinále Australian Open

Venus je najstaršou semifinalistkou na grandslame po 24 rokoch

Vandeweghová si v Melbourne zlepšila osobný rekord

Americká tenistka CoCo Vandeweghová počas štvrťfinále Australian Open, v ktorom zdolala Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú 6:4, 6:0. Melbourne, 24. január 2017. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 24. januára (WebNoviny.sk) - Venus Williamsová a CoCo Vandeweghová utvorili prvú semifinálovú dvojicu na melbournských grandslamových Australian Open, americký tenis teda má istotu zastúpenia vo finále.Staršia zo sestier Williamsových v utorok vo štvrťfinále prekonala Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú za 107 minút 6:4, 7:6 (3), v oboch setoch predviedla okamžité rebrejky na 2:2 a 4:4. Vandeweghová zdolala za 83 minút 6:4, 6:0 favorizovanú Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú, premiérovo vo svojej kariére je medzi najlepšími štyrmi vo dvojhre na veľkej štvorke. V stredu prídu na rad štvrťfinálové súboje v dolnej polovici žrebu: Karolína Plíšková (ČR-5) - Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.) a Johanna Kontová (V. Brit.-9) - Serena Williamsová (USA-2).Bývalá jednotka singlového renkingu Venus, teraz 17. v hodnotení, je držiteľkou siedmich vrcholných titulov vo dvojhre. Na ôsmy čaká od Wimbledonu 2008. Na južnej pologuli prehrala vo finále ročníka 2003 v rodinnom dueli so Serenou 6:7 (4), 6:3, 4:6, odvtedy najďalej bola vo štvrťfinále v sezónach 2008, 2010 a 2015.Vo veľkom semifinále dosiaľ naposledy hrala vlani na londýnskej tráve, prípadné finále by bolo premiérové takto významné od Wimbledonu 2009. Trinástka podujatia Venus upravila vo vzájomke s 25-ročnou Pavľučenkovovou (27.) nasadenou ako dvadsiatou štvrtou na 4:3, triumfovala tretí raz v rade, nadviazala na Montreal 2014.povedala Venus, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA).Venus sa raduje zo svojho okrúhleho 50. zápasového úspechu na medzinárodných otvorených majstrovstvách Austrálie a vo veku 36 rokov a 221 dní sa stala najstaršou semifinalistkou na GS po 24 rokoch (Wimbledon 1993: Američanka s českým pôvodom Martina Navrátilová - 36 rokov a 259 dní).vyhlásila V. Williamsová.rekapitulovala Pavľučenkovová, ktorá na víťazné údery zaostala 17:35, urobila len o čosi menej chýb ako súperka - 29:32.Dvadsaťpäťročná osemfinálová premožiteľka nemeckej líderky počítačového poradia a obhajkyne trofeje v Melbourne Angelique Kerberovej Vandeweghová si po sezóne 2015 zahrala štvrťfinále Wimbledonu. Na AO si už o tri kolá zlepšila osobný rekord z predvlaňajška. Vtedy ju v 3. kole v derby prevýšila Madison Brenglová po tom, ako Vandeweghová vyradila dve grandslamové šampiónky - Talianku Francescu Schiavoneovú a domácu Samanthu Stosurovú.Z predchádzajúcich piatich účastí štyrikrát neprešla cez 1. kolo. Newyorská rodáčka sa nachádza na 35. pozícii v systéme, najvyššie bola na 29. mieste, v online prepočte aktuálne je novou členkou Top 20. V bilancii proti 23-ročnej úradujúcej dobyvateľke rovnako dôležitého parížskeho Roland Garros Muguruzovej-Blancovej nasadenej ako siedmej zvýšila na 3:1, revanšovala sa jej za vlaňajšie Cincinnati (6:7 /4/, 2:6). Na víťazné údery dominovala jasne 31:14, na nevynútené chyby to bolo 20:16.skonštatovala víťazka dvoch turnajov na hlavnej profesionálnej úrovni Vandeweghová (Hertogenbosch 2014 aj 2016), ktorá má proti členkám Top 10 už desať víťazstiev, pričom vlani v takýchto konfrontáciách dosiahla pozoruhodnú bilanciu 4:1.Zverenkyňa Craiga Kardona Vandeweghová vstúpila do tejto sezóny po boku Jacka Socka na Hopmanovom pohári, v Perthe sa prebojovali do finále, podľahli v ňom Francúzom Kristine Mladenovicovej a Richardovi Gasquetovi. Následne sa rozlúčila v osemfinále v Sydney proti čínskej kvalifikantke Tuan Jing-jing.Američanka bola na Majors vo finále mixu na Australian Open aj US Open 2016. Na aktuálnom podujatí má v singli na konte aj skalpy dvoch finalistiek z Majors - Talianky Roberty Vinciovej (US Open 2015) a Kanaďanky Eugenie Bouchardovej (Wimbledon 2014), v 2. kole vyradila Francúzku Pauline Parmentierovú.glosovala Muguruzová-Blancová.Venus Williamsová má proti Vandeweghovej bilanciu 1:0. Vlani v máji sa presadila v 1. kole na antuke v Ríme 6:4, 6:3.upozornila Venus.uviedla Vandeweghová.