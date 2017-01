Video: Federer a Wawrinka sa pobijú o finále Australian Open

Autor: SITA, dnes 12:26, aktualizované: dnes 13:23

Švajčiari Stan Wawrinka a Roger Federer nestratili vo štvrťfinále Australian Open ani set.

Švajčiarsky tenista Roger Federer počas štvrťfinálového zápasu Australian Open, v ktorom zdolal Nemca Mischu Zvereva 6:1, 7:5, 6:2. Melbourne, 24. január 2017. Foto: SITA/AP

Zverevov chýbal plán B

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka počas štvrťfinálového zápasu Australian Open, v ktorom porazil Francúza Gaela Monfilsa 7:6 (2), 6:4, 6:3. Melbourne, 24. január 2017. Foto: SITA/AP

Wawrinka zvýšil v bilancii proti Tsongovi na 5:3

MELBOURNE 24. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenis v predstihu má istotu zastúpenia v nedeľňajšom finále dvojhry mužov na grandslamových Australian Open v Melbourne.Miestny šampión zo sezón 2004, 2006, 2007 a 2010 Roger Federer zvíťazil v utorňajšom štvrťfinálovom stretnutí nad nemeckou ľavorukou senzáciou tohto turnaja Mischom Zverevom za 1:32 h presvedčivo 6:1, 7:5, 6:2, medzi najlepších štyroch na južnej pologuli sa prebojoval 13. raz vo svojej kariére. V semifinálovom derby bude Federer bojovať s držiteľom miestneho titulu spred troch rokov Stanom Wawrinkom, ktorý prekonal francúzskeho finalistu AO 2008 Jo-Wilfrieda Tsongu za 2:14 h 7:6 (2), 6:4, 6:3. Dosiahol svoj 250. úspech na tvrdom povrchu.Bývalý líder singlového renkingu ATP Federer teraz nasadený až ako sedemnásty vedie v bilancii zo vzájomných duelov so štvorkou podujatia Wawrinkom vysoko 18:3, uspel v ostatných dvoch prípadoch, naposledy predvlani v semifinále londýnskeho výberového šampionátu ATP World Tour Finals - 7:5, 6:3. Rivalita sa začala už v roku 2005 v Rotterdame. V stredu sú na programe štvrťfinále v dolnej polovici žrebu: Rafael Nadal (Šp.-9) - Milos Raonic (Kan.-3) a David Goffin (Belg.-11) - Grigor Dimitrov (Bul.-15).Tridsaťpäťročný bazilejský rodák Federer proti 29-ročnému členovi Top 50, debutantovi vo vrcholnom štvrťfinále a premožiteľovi britského lídra hodnotenia Andyho Murrayho Mischovi Zverevovi bol lepší na esá 9:5, nastrieľal 65 "winnerov" a urobil iba 13 nevynútených chýb. Ofenzívne ladený Nemec skončil na hodnotách 30:13 a zvládol iba 30 zo 75 zákrokov pri sieti (Švajčiar 23 z 32), taktika s nábehmi dopredu príliš nefungovala a plán B chýbal.povedal Federer a keď ho vyzvali spätne prezradiť svoje očakávania zo začiatku podujatia, priznal:Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer upravil v štatistike proti M. Zverevovi na 3:0 po štvrťfinálových triumfoch 7:6 (3), 6:2 na antuke v Ríme 2009 a 6:0, 6:0 na tráve v Halle 2013. Prebojoval sa do svojho 41. semifinále na Majors, o desať vedie v Open Ere pred Američanom Jimmym Connorsom a Srbom Novakom Djokovičom.Držiteľ rekordných 17 trofejí z veľkej štvorky Federer je s 13 semifinále na AO už o päť takýchto prienikov na čele poradia v tzv. otvorenej ére pred Švédom Stefanom Edbergom. Celkové maximum na konkrétnom turnaji má hodnotu 14, na US Open ho utvoril domáci Connors.Federer dosiahol svoj 85. zápasový úspech pri rieke Yarra, čo je v jeho prehľade najviac zo všetkých položiek Grand Slamu (Roland Garros 65, Wimbledon 84, US Open 78). Vo veku 35 rokov a 174 dní je najstarším semifinalistom Australian Open od roku 1978 (Američan Arthur Ashe - 35 rokov a 177 dní) a celkovo na GS od US Open 1991 (Connors - 39 rokov a 6 dní).Manžel bojnickej rodáčky Miroslavy Vavrinecovej a otec dvoch kolekcií dvojičiek Federer si vlani od konca júla doprial čas na dôkladné doliečenie operovaného kolena aj háklivého chrbta. Vrátil sa pred tromi týždňami po boku Belindy Bencicovej na Hopmanovom pohári miešaných reprezentačných tímov v Perthe. Na grandslamové finále čaká od US Open 2015 (v Austrálii od sezóny 2010) a vrcholný primát nezískal od Wimbledonu 2012.Držiteľ troch titulov z veľkej štvorky Wawrinka (aj Roland Garros 2015 a US Open 2016) o možnom semifinálovom derby, ešte kým sa stalo realitou, s úsmevom vyhlásil:Tridsaťjedenročný Wawrinka mal proti dvanástke turnaja Tsongovi pomer "winnerov" a nevynútených chýb 41:28, rovesník mu podal ruku pri značne nepriaznivejších údajoch 27:39. Švajčiar premenil všetky tri svoje brejkbaly, Francúz využil iba jednu zo šiestich takýchto možností. Postupujúci zvládol pozoruhodných 17 z 20 zákrokov pri sieti, zdolaný 18 z 25.skonštatoval Wawrinka podľa The Associated Press. Premožiteľ Martina Kližana z maratónu v 1. kole Wawrinka v úvodnom sete bez brejkbalu oveľa lepšie zahral v rozstrele. Z 2:0 síce pustil rivala na 2:2, ale odvtedy si pripísal všetky zostávajúce loptičky. V druhej časti predviedol Švajčiar obrat z 3:4 a príjem. V treťom dejstve odvrátil dva jednotlivé brejkbaly v otváracom geme, následne sa presadil na returne a už si udržal náskok aj cez jednu hrozbu v siedmej hre.Zverenec Magnusa Normana Wawrinka zvýšil v bilancii proti Tsongovi na 5:3, uspel štvrtý raz v rade. Na "harde" sa predtým stretli iba raz a v Metz už v roku 2007 Francúz zvíťazil 6:7 (6), 6:4, 6:4. Ďalších šesť konfrontácií bolo bez výnimky na antuke. Švajčiar triumfoval v semifinále predvlaňajšieho RG 6:3, 6:7 (1), 7:6 (3), 6:4.