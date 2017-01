Video: Lučičová vyzve Serenu v semifinále Australian Open

Autor: SITA, dnes 07:47, aktualizované: dnes 11:41

V semifinále ženskej dvojhry na Australian Open sa predstavia tri americké tenistky a Chorvátka Mirjana Lučičová-Baroniová, ktorá si nečakana poradila s turnajovou päťkou Karolínou Plíškovou.

Americká tenistka Serena Williamsová počas štvrťfinálového zápasu Australian Open, v ktorom zdolala Britku Johannu Kontovú 6:2, 6:3. Melbourne, 25. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Najkrajšie momenty zo štvrťfinále Australian Open

Serena môže byť opäť svetovou jednotkou

Britská tenistka Johanna Kontová počas štvrťfinálového zápasu Australian Open, v ktorom podľahla Američanke Serene Williamsovej 2:6, 3:6. Melbourne, 25. január 2017. Foto: SITA/AP

Lučičová-Baroniová dúfa, že sa nerozsype

Chorvátska tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová počas štvrťfináloveho zápasu Australian Open, v ktorom prekvapujúco zdolala turnajovú päťku Karolínu Plíškovú 6:4, 3:6, 6:4. Melbourne, 25. január 2017. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 25. januára (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová a Chorvátka Mirjana Lučičová-Baroniová utvorili druhú semifinálovú dvojicu vo dvojhre žien na grandslamových Australian Open na tvrdom povrchu v Melbourne. Serena v stredu zvíťazila vo štvrťfinále nad Britkou Johannou Kontovou za 75 minút jasne 6:2, 6:3. Lučičová-Baroniová si poradila s Češkou Karolínou Plíškovou za 107 minút 6:4, 3:6, 6:4. Už v utorok postúpili do semifinále v hornej polovici žrebu Američanky Venus Williamsová a CoCo Vandeweghová. Obe semifinále sú na programe vo štvrtok, finále v sobotu o 9.30 h SEČ.Miestna šampiónka zo sezón 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015 Serena je vo svojom jubilejnom 10. semifinále na Majors v rade a celkovo 34. v kariére. Lučičová-Baroniová si medzi najlepšími štyrmi na vrcholnom fóre zahrá druhý raz po Wimbledone 1999. V bilancii zo vzájomných duelov zaostáva 0:2, oba sa uskutočnili už pred 19 rokmi. V sezóne 1998 Chorvátka nestačila na Američanku v Sydney (3:6, 6:4, 5:7) a na Wimbledone (3:6, 0:6).skonštatovala Serena, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA).Serena hrala s 25-ročnou rodáčkou zo Sydney Kontovou (9.) premiérovo v kariére. Obhajkyni semifinálovej účasti na AO nastrieľala 10 es a 25 "winnerov" popri 21 nevynútených chybách. Britka s maďarskými koreňmi skončila na hodnotách 2 esá, 11 víťazných úderov a 22 zlyhaní.Serena využila polovicu z ôsmich brejkbalov, Kontová jeden z troch. Američanka prehrala iba tri fiftíny rozohrané svojím prvým podaním, ktoré však trafila len v 45 % prípadov.popisovala S. Williamsová.podotkla Kontová.Tridsaťpäťročná rodáčka zo Saginawu S. Williamsová má nádej na 23. singlový titul na veľkej štvorke, čím by osamela na historickej druhej priečke pred Nemkou Steffi Grafovou. Vedie Austrálčanka Margaret Courtová (24). Američanka dosiaľ naposledy na takto významnej scéne uspela minulý rok na Wimbledone. Keď sa na južnej pologuli v minulosti prebojovala do semifinále, vždy získala trofej.Patrickom Mouratoglouom trénersky dozorovaná Serena sa môže v pondelok vrátiť pred Nemku Angelique Kerberovú na čelo svetového rebríčka. Potrebuje na to celkový triumf. Kerberová sa premiérovo vo svojej kariére posunula na vrchol 12. septembra 2016 po víťazstve na newyorských US Open. Stala sa 22. líderkou v histórii. Mladšia zo sestier Williamsových úradovala vo svojom šiestom funkčnom období 186 týždňov (18. februára 2013 - 11. septembra 2016), celkovo ich ako jednotka má na konte 309.Dortmundská rodáčka Lučičová-Baroniová po nečakanom triumfe nad finalistkou vlaňajších US Open Plíškovou uviedla:Lučičová-Baroniová vyrovnala v štatistike proti 24-ročnej Plíškovej (5.) na 3:3, odplatila je vlaňajší septembrový tesný Wu-chan (6:7 /4/, 7:5, 6:7 /5/), v ktorom sa v rozhodujúcej časti nedopodávala k postupu a neskôr nevyužila náskok 5:3 v tajbrejku. V stredu v otváracom dejstve predviedla obrat z 1:3. V druhom sete viedla 2:0 a za stavu 2:3 dosiahla okamžitý rebrejk, ale nevyhla sa pokračovaniu. V tretej časti dvakrát stratila náskok brejku, od skóre 3:4 a podanie však bola rezolútna.Lučičová-Baroniová bola mierne lepšia na esá - 9:8. Mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 42:35, Plíšková 23:21. Obe premenili sedem brejkbalov. Chorvátka sa nechala ošetriť po siedmej hre druhej časti. Následne si pripísala 12 z posledných 13 fiftínov. Mečbal zužitkovala bodom priamo z podania, Plíškovej forhendovú odpoveď zastavila sieť.deklarovala chorvátska veteránka s ľavou nohou obviazanou na stehne aj lýtku.vyhlásila Lučičová-Baroniová pred semifinále. Bez ohľadu na výsledok si zlepší renkingové maximum. Zo 79. pozície poskočila v online prepočte na 29. miesto, dosiaľ najvyššie bola na 32. priečke už 11. mája 1998. Tento týždeň je v jej dosahu aj 14. stupienok.skonštatovala Plíšková, ktorá v 3. kole utiekla Lotyške Jelene Ostapenkovej z manka 2:5 s dvojitým brejkom v treťom sete a 30. januára bude svetovou trojkou, čím si o dve priečky zlepší rekord.