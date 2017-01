Video: Nadala v semifinále Australian Open čaká Dimitrov

Autor: SITA, dnes 08:47, aktualizované: dnes 13:55

David Goffin vo štvrťfinále Australian Open neuhral ani set a Grigorovi Dimitrovovi podľahol 3:6, 2:6, 4:6. Iba tri sety potreboval na postup aj Rafael Nadal, ktorý skompletizoval kvarteto semifinalistov.

Španielsky tenista Rafael Nadal počas štvrťfinálového zápasu Australian Open, v ktorom Kanaďana Milosa Raonica 6:4, 7:6 (7), 6:4. Melbourne, 25. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Najkrajšie momenty zo štvrťfinále Australian Open

Nadal v druhom sete odvrátil tri mečbaly

Kanadský tenista Milos Raonic počas štvrťfinálového zápasu Australian Open, v ktorom podľahol Španielovi Rafaelovi Nadalovi 4:6, 6:7 (7), 4:6. Melbourne, 25. január 2017. Foto: SITA/AP

Dimitrov ťahá sériu desiatich zápasových úspechov

MELBOURNE 25. januára (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal a Bulhar Grigor Dimitrov sa v piatok stretnú v semifinále v dolnej polovici žrebu dvojhry mužov na melbournských grandslamových Australian Open. Miestny šampión zo sezóny 2009 Nadal zvíťazil v stredu vo štvrťfinále nad Kanaďanom Milosom Raonicom za 164 minút 6:4, 7:6 (7), 6:4, dosiahol svoj jubilejný 50. zápasový úspech na južnej pologuli. Dimitrov prekonal Belgičana Davida Goffina za 132 minút 6:3, 6:2, 6:4.Zverenec strýka Toniho Nadala a čerstvo aj Carlosa Moyu "Rafa" síce má proti 25-ročnému bývalému 8. hráčovi počítačového poradia Dimitrovovi skóre 7:1, ale tomuto semifinalistovi Wimbledonu 2014 podľahol vlani v októbri v Pekingu v dosiaľ poslednej konfrontácii 2:6, 4:6. Španiel je vo svojom 24. veľkom semifinále, prvom od celkového triumfu na Roland Garros 2014.Už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu v hornej sekcii "pavúka" Švajčiari Roger Federer a Stan Wawrinka (skóre 18:3). Štvrtkové derby sa začne o 9.30 h SEČ. Semifinalisti AO 2017 majú spolu 34 trofejí z vrcholnej scény - Federer 17, Nadal 14 a Wawrinka 3 (Dimitrov žiadnu). Traja z nich - Federer, Wawrinka a Dimitrov - hrajú bekhend jednoručne. Takáto situácia sa v metropole Viktórie zopakovala po desiatich rokoch, v sezóne 2007 sa o ňu postarali Federer, Nemec Tommy Haas a Čiľan Fernando González.Po troch semifinalistoch vo dvojhre mužov a žien má minimálne 30 rokov. Výnimkou okrem Dimitrova je Bulharova americká rovesníčka CoCo Vandweghová (na doplnenie ku krajankám Venus a Serene Williamsovým a Chorvátke Mirjane Lučičovej-Baroniovej). Obaja triumfovali vo dvojhre juniorov na newyorských US Open 2008. Traja tridsiatnici sa v grandslamovom singli mužov predrali do semifinále prvý raz od parížskeho antukového Roland Garros 1968.Niekdajší líder renkingu ATP Nadal, aktuálne deviatka systému, zásadne okresal odpor Raonica (3.) v závere druhej časti. Tridsaťročný ľavoruký Malorčan totiž najprv odvrátil tri setbaly, z nich dva v rade, pri vlastnom podaní v desiatom geme, potom si v tajbrejku poradil s mankom 4:6 a pri skóre 6:7 odolal na podaní aj šiestej hrozbe.Kanaďan bol najvyššie postaveným zostávajúcim aktérom po šokujúco skorých rozlúčkach Brita Andyho Murrayho Srba Novaka Djokoviča . Štafetu prebral Wawrinka ako štvorka hierarchie, keďže Federer po vynechaní druhej polovice predchádzajúcej sezóny je na 17. priečke, Dimitrov o dve miesta nad ním.Vlani už v melbournskom 1. kole na rakete krajana Fernanda Verdasca končiaci Nadal upravil v štatistike proti 26-ročnému finalistovi vlaňajšieho Wimbledonu Raonicovi na 7:2. Revanšoval sa mu za nezdar 6:4, 3:6, 4:6 z nedávneho štvrťfinále v Brisbane. Na Majors proti sebe hrali premiérovo. Kanaďanovi do konca sezóny 2016 pomáhal spomenutý Moya, ktorý teraz je v Nadalovom zázemí.Víťaz 69 turnajov na hlavnej profesionálnej úrovni Nadal zaostal proti Raonicovi na esá 4:14, ale dal o jeden "winner" viac (40:39) a mal výrazne pevnejšiu ruku - nevynútené chyby 21:32. Zužitkoval dva z troch brejkbalov, zdolaný ani jeden zo svojich štyroch. Španiel zvládol 22 z 25 zákrokov pri sieti, Kanaďan iba 27 z 52.vyhlásil Nadal podľa The Associated Press.uznal Raonic, ktorý sa počas zápasu nechal ošetriť, podľa ATP bol dôvodom priťahovač.Nadal je s 50 úspechmi pri rieke Yarra na štvrtej priečke počas tzv. Open Ery za Federerom (85), Djokovičom (58) a Švédom Stefanom Edbergom (56). Viac triumfov, samozrejme, ako 9-násobný šampión nazbieral na RG (72). Španiel uspel v piatom z ostatných šiestich súbojov s členmi Top 3 na grandslamových akciách.Dimitrov v dueli s Goffinom nastrieľal 33 "winnerov" proti 29 a urobil výrazne menej nevynútených chýb - 25:46. Premenil 6 z 15 brejkbalov, súper iba 2 z 10.citoval Bulhara twitter turnaja.povedal Dimitrov podľa portálu Asociácie tenisových profesionálov (ATP).poznamenal Goffin, ktorý sa nestal prvým belgickým semifinalistom na GS od Wimbledonu 2002 a takéhoto prieniku Xaviera Malissa.Víťaz prípravného podujatia v Brisbane Dimitrov si na AO o jedno kolo zlepšil osobný rekord zo sezóny 2014. Zverenec Daniho Vallverduho zvýšil v bilancii proti 26-ročnému Goffinovi (11.) na 5:0. Trikrát ho zdolal na nižšej úrovni v sezóne 2010 a potom v roku 2014 v 3. kole newyorských US Open (0:6, 6:3, 6:4, 6:1). Bulhar sa presadil v deviatich z ostatných jedenástich duelov s členmi Top 20.Rodák z Chaskova Dimitrov ťahá sériu desiatich zápasových úspechov, čím vyrovnal svoje takmer tri roky staré maximum z hlavnej profesionálnej úrovne. Vtedy si vybojoval titul na tráve v londýnskom Queen´s Clube a bol v semifinále Wimbledonu takisto v britskej metropole.