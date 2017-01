Video: Serena a Venus sa pobijú o titul na Australian Open

Autor: SITA, dnes 08:54, aktualizované: dnes 12:05

Serena v semifinále Australian Open za 50 minút deklasovala Chorvátku Mirjanu Lučičovú-Baroniovú a Venus si poradila s krajankou CoCo Vandeweghovou 2:1 na sety.

Americká tenistka Venus Willamsová počas semfinálového zápasu Australian Open, v ktorom zdolala krajanku CoCo Vandeweghovú 6:7 (3), 6:2, 6:3. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Obrazom: Najkrajšie momenty zo semifinále Australian Open

Sestrám Williamsovým sa splnil sen

Americká tenistka Serena Williamsová počas semfinálového zápasu Australian Open, v ktorom za 50 minút deklasovala Chorvátku Mirjanu Lučičovú-Baroniovú 6:2, 6:1. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Ak Serena vyhrá, bude svetovou jednotkou

MELBOURNE 26. januára (WebNoviny.sk) - Americké tenisové sestry Serena a Venus Williamsové po 14 rokoch opäť budú bojovať o titul vo dvojhre na melbournských grandslamových Australian Open. Tridsaťpäťročná Serena nasadená ako druhá zvíťazila vo štvrtkovom semifinále nad Chorvátkou mladšou o rok Mirjanou Lučičovou-Baroniovou za 50 minút jednoznačne 6:2, 6:1.Do miestneho finále postúpila ôsmy raz vo svojej kariére, pokúsi sa o siedme dobytie Daphne Akhurst Memorial Cupu a pondelňajší návrat na post jednotky singlového renkingu WTA. Tridsaťšesťročná trinástka podujatia Venus, rovnako ako Serena bývalá líderka svetového rebríčka, premohla v semifinálovom derby CoCo Vandeweghovú za 145 minút 6:7 (3), 6:2, 6:3. Šampiónka si odnesie 2000 bodov a prémiu 3 700 000 AUD brutto, zdolaná 1300 bodov a 1 850 000 AUD pred zdanením.Sobotňajšie finále sa začne o 9.30 h SEČ. Serena má na stávkovej burze kurz 1,22, Venus 5,2. Šampiónka si odnesie 2000 bodov a prémiu 3 700 000 AUD brutto, zdolaná 1300 bodov a 1 850 000 AUD pred zdanením.Serena vedie v bilancii zo vzájomných súbojov s Venus 16:11 (na GS 9:5) vrátane triumfu 7:6 (4), 3:6, 6:4 vo finále medzinárodných otvorených majstrovstiev Austrálie 2003. Uspela v siedmich z ostatných ôsmich konfrontácií. V trojseťákoch je to pre Serenu 7:4, v tajbrejkoch 9:5. Víťazka úvodného setu prehrala len v 4 z doterajších 27 duelov.Rivalita trvá od AO 1998, vtedy v 2. kole uspela Venus 7:6 (4), 6:1. Rodinný súboj sa dosiaľ naposledy konal vo štvrťfinále newyorských US Open 2015, Serena sa presadila 6:2, 1:6, 6:3. Mladšia z Williamsových prechádza "pavúkom" bez odovzdania čo i len setu, naposledy získala melbournskú trofej najhladším možným spôsobom Ruska Maria Šarapovová pre deviatimi rokmi.Serena má v semifinále na GS štatistiku 29:5, vo finále 22:6, Venus v tomto smere stojí 15:6 a 7:7. Serena dovedna získala 71 titulov vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni, Venus 49. Obe štartujú na AO 17. raz, čo je rekord medzi aktívnymi hráčkami, na tretej priečke je so 16 účasťami Daniela Hantuchová. Serena je s 29 grandslamovými finále na štvrtom mieste v tzv. Open Ere za Američankami Chris Evertovou (34 - 18:16) a Martinou Navrátilovou (32 - 18:14) a Nemkou Steffi Grafovou (31 - 22:9).vyhlásila Serena v interview po semifinále ešte na dvorci v Rod Laver Arene. K prieniku Lučičovej-Baroniovej až medzi najlepšie štyri uviedla:Serena si pripísala svoj 80. zápasový úspech pri rieke Yarra, Venus ich má na konte 51.Držiteľka siedmich singlových primátov z Majors Venus ešte pred postupom Sereny skonštatovala:Venus na tomto turnaji ešte nehrala so žiadnou členkou Top 25 počítačového poradia.povedala neskôr Venus.Miestna šampiónka zo sezón 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015 Serena upravila proti semifinalistke Wimbledonu 1999 Lučičovej-Baroniovej na 3:0, oba predchádzajúce duely sa uskutočnili už pred 19 rokmi. V sezóne 1998 Chorvátka nestačila na Američanku v Sydney (3:6, 6:4, 5:7) a na Wimbledone (3:6, 0:6). Aktuálna konfrontácia bola súčtom vekov najstarším grandslamovým semifinále v Open Ere.Serene stačilo proti Lučičovej-Baroniovej 14 víťazných úderov pri 10 nevynútených chybách. Chorvátka mala údaje 10:23. Zdolaná si pripísala iba 14 % fiftínov rozohraných jej druhým podaním a neutvorila si ani jeden brejkbal. Američanka po svojom prvom servise získala 92 % takýchto loptičiek, zvládla všetkých 7 zákrokov pri sieti a zužitkovala 5 zo 6 príležitostí na príjme.

Cesta Williamsových do finále:



SERENA

1. kolo: Belinda Bencicová (Švaj., 59. vo svetovom rebríčku) 6:4, 6:3 za 79 minút

2. kolo: Lucie Šafářová (ČR/61.) 6:3, 6:4 za 85 minút

3. kolo: Nicole Gibbsová (USA/92.) 6:1, 6:3 za 63 minút

4. kolo (osemfinále): Barbora Strýcová (ČR-16/16.) 7:5, 6:4 za 105 minút

štvrťfinále: Johanna Kontová (V. Brit.-9/9.) 6:2, 6:3 za 75 minút

semifinále: Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor./79.) 6:2, 6:1 za 50 minút



VENUS

1. kolo: Kateryna Kozlovová (Ukr./101.) 7:6 (5), 7:5 za 119 minút

2. kolo: Stefanie Vögeleová (Švaj.-Q/112.) 6:3, 6:2 za 83 minút

3. kolo: Tuan Jing-jing (Čína/87.) 6:1, 6:0 za 58 minút

4. kolo (osemfinále): Mona Barthelová (Nem.-Q/181.) 6:3, 7:5 za 96 minút

štvrťfinále: Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-24/27.) 6:4, 7:6 (3) za 107 minút

semifinále: CoCo Vandeweghová (USA/35.) 6:7 (3), 6:2, 6:3 za 145 minút

Lučičová-Baroniová stúpne o 50 miest

Chorvátska tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová si robí selfie po semfinálovom zápase Australian Open, v ktorom za 50 minút podľahla Američanke Serene Williamsovej 2:6, 1:6. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Venus je vo finále grandslamu po 14 rokoch

Americká tenistka CoCo Vandeweghová počas semfinálového zápasu Australian Open, v ktorom podľahla krajanke Venus Williamsovej 7:6 (3), 2:6, 3:6. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Tri Američanky v semifinále boli premiérovo od sezóny 2001

Rodáčka zo Saginawu S. Williamsová má nádej na 23. singlový titul na veľkej štvorke, čím by osamela na historickej druhej priečke pred Grafovou. Vedie Austrálčanka Margaret Courtová (24). Američanka dosiaľ naposledy na takto významnej scéne uspela minulý rok na Wimbledone. Venus čaká od Wimbledonu 2008 a vo finále je premiérovo od Wimbledonu 2009.Patrickom Mouratoglouom trénersky dozorovaná Serena sa môže k 30. januáru posunúť pred Nemku Angelique Kerberovú nazad na čelo hodnotenia. Potrebuje na to celkový triumf na južnej pologuli. Kerberová sa premiérovo vo svojej kariére dostala na vrchol 12. septembra 2016 po víťazstve na US Open.Stala sa 22. líderkou v histórii. Mladšia zo sestier Williamsových úradovala vo svojom šiestom funkčnom období 186 týždňov (18. februára 2013 - 11. septembra 2016), celkovo ich ako jednotka má na konte 309. Serena vlani v Melbourne prehrala vo finále práve s Kerberovou.Dortmundská rodáčka Lučičová-Baroniová sa po svojom druhom veľkom semifinále v kariére posunie zo 79. pozície na 29. miesto v systéme, dosiaľ najvyššie bola na 32. priečke už 11. mája 1998. Na tomto podujatí vyradila dve členky Top 5 - Poľku Agnieszku Radwanskú a Češku Karolínu Plíškovú . Na vážnejšie vzdorovanie Serene jej však už nezostala kapacita.vyhlásila Lučičová-Baroniová.Venus proti Vandeweghovej bola na esá lepšia 11:10 (dvojchyby 5:11). Postupujúca skončila na pomere "winnnerov" a nevynútených chýb 30:35, zdolaná 37:51. Vandeweghová doplatila predovšetkým na chabú efektivitu pri brejkbalov: využila iba 1 z 13, Venus 5 z 9.Richardom Williamsom, Oracene Priceovou a Davidom Wittom trénersky vedená Venus debutovala na tomto podujatí v sezóne 1998, v 2. kole zdolala Serenu a dostala sa do štvrťfinále, v ktorom ju vyradila krajanka Lindsay Davenportová. Venus aktuálne figuruje na 17. priečke v rebríčku, v online prepočte jej patrí 11. miesto, sobotňajší triumf by jej zabezpečil 8. pozíciu.Venus je najstaršou grandslamovou finalistkou od Wimbledonu 1994 (Navrátilová) a 14-ročná pauza medzi dvoma finále na niektorej položke veľkej štvorky je rekordom otvorenej éry.Osemfinálová premožiteľka obhajkyne trofeje Kerberovej Vandeweghová si v sezóne 2015 zahrala štvrťfinále Wimbledonu. Na AO si o tri kolá zlepšila osobný rekord z predvlaňajška. Vtedy ju v 3. kole v derby prevýšila Madison Brenglová po tom, ako Vandeweghová vyradila dve grandslamové šampiónky - Talianku Francescu Schiavoneovú a domácu Samanthu Stosurovú. Z predchádzajúcich piatich účastí štyrikrát neprešla cez 1. kolo. Minulý rok nezvládla odvetu proti Brenglovej, na úvodnej prekážke vtedy zakopla aj Venus (4:6, 2:6 proti Britke Johanne Kontovej, neskoršej semifinalistke).Dvadsaťpäťročná víťazka dvoch turnajov na hlavnej profesionálnej úrovni Vandeweghová (Hertogenbosch 2014 aj 2016) vstúpila do tejto sezóny po boku Jacka Socka na Hopmanovom pohári, v Perthe sa prebojovali do finále, podľahli v ňom Francúzom Kristine Mladenovicovej a Richardovi Gasquetovi. Následne sa rozlúčila v osemfinále v Sydney proti čínskej kvalifikantke Tuan Jing-jing.Američanka bola na Majors vo finále mixu na Australian Open aj US Open 2016. V Melbourne prekonala úradujúcu šampiónku z Roland Garros Garbine Muguruzovú-Blancovú zo Španielska a získala aj skalpy dvoch finalistiek z Majors - Talianky Roberty Vinciovej (US Open 2015) a Kanaďanky Eugenie Bouchardovej (Wimbledon 2014).Zverenkyňa Craiga Kardona Vandeweghová klesla v bilancii proti Venus na 0:2. Neodplatila jej prehru 4:6, 3:6, ktorú inkasovala vlani v máji v 1. kole na antuke v Ríme. Z 35. miesta sa vyšvihne na 20. priečke v renkingu, čím si o deväť pozícií zlepší osobný rekord. Poslednou Američankou bez priezviska Williamsová v grandslamovom finále zostáva Davenportová od Wimbledonu 2005.citoval Vandeweghovú web WTA.Tri Američanky v semifinále na AO boli premiérovo od sezóny 2001 (Jennifer Capriatiová - titul, Davenportová, V. Williamsová), na ktoromkoľvek podujatí veľkej štvorky prvý raz od US Open 2002 (S. Williamsová - titul, V. Williamsová, Davenportová).Na ostatných 15 grandslamových turnajoch vrátane tohto sa vždy aspoň jedna aktérka dostala do svojho prvého vrcholného semifinále. Priemerný vek terajších semifinalistiek bol 32 rokov a 6 mesiacov, znamená to grandslamový rekord otvorenej éry (namiesto Wimbledonu 2016 - 31 rokov a 9 mesiacov).

Dvojhra žien - semifinále:



Serena Williamsová (USA-2) - Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.) 6:2, 6:1 za 50 minút





Venus Williamsová (USA-13) - CoCo Vandeweghová (USA) 6:7 (3), 6:2, 6:3 za 145 minút