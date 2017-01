Video: Federer vyhral derby, na Australian Open je vo finále

Autor: SITA, dnes 13:16, aktualizované: dnes 15:55

Stan Wawrinka v semifinále Australian Open prehral derby s Rogerom Federerom - vyrovnal stav z 0:2 na sety, ale piate dejstvo skončilo 3:6. Federer je najstarším finalistom v Melbourne od sezóny 1972 a môže získať 18. grandslamový titul.

Švajčiarsky tenista Roger Federer počas semifinálového zápasu Australian Open, v ktorom zdolal krajana Stana Wawrinku 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Melbourne, 26. január 2017.

Zlomená raketa švajčiarskeho tenistu Stana Wawrinku počas semifinálového zápasu Australian Open, v ktorom podľahol krajanovi Rogerovi Federerovi 5:7, 3:6, 6:1, 6:4, 3:6. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka počas semifinálového zápasu Australian Open, v ktorom podľahol krajanovi Rogerovi Federerovi 5:7, 3:6, 6:1, 6:4, 3:6. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Švajčiarsky tenista Roger Federer počas semifinálového zápasu Australian Open, v ktorom zdolal krajana Stana Wawrinku 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka počas semifinálového zápasu Australian Open, v ktorom podľahol krajanovi Rogerovi Federerovi 5:7, 3:6, 6:1, 6:4, 3:6. Melbourne, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

MELBOURNE 26. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer si po siedmich rokoch znova zahrá vo finále dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne. Miestny šampión zo sezón 2004, 2006, 2007 a 2010 zvíťazil v dramatickom štvrtkovom semifinálovom derby nad Stanom Wawrinkom za 184 minút 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Nedoplatil na to, že si priebežne nečakane skomplikoval život.V nedeľu od 9.30 h SEČ bude Federer bojovať o Norman Brookes Challenge Cup s úspešným z piatkového semifinále Rafael Nadal (Šp.-9) - Grigor Dimitrov (Bul.-15). Proti 30-ročnému Španielovi zaostáva 11:23, podľahol mu vo všetkých troch súbojoch v metropole Viktórie vrátane pamätného finále edície 2009 (5:7, 6:3, 6:7 /3/, 6:3, 2:6). Uspel v dosiaľ najčerstvejšej konfrontácií predvlani vo finále vo svojom rodnom Bazileji (6:3, 5:7, 6:3). Nad Dimitrovom vedie 5:0, vlani ho v 3. kole AO prekonal 6:4, 3:6, 6:1, 6:4.Federer v pútavom, ale aj značne nervóznom a bizarnom dueli jednoručných bekhendov v Rod Laver Arene nepykal za nevydarenú pasáž od skóre 7:5, 6:3.Wawrinka si pritom nechal po druhom sete ošetriť nohu, o ktorú zlomil raketu, do šatne vtedy zamieril so slzami v očiach. Po tom, ako Federer prehral tretí set hladko 1:6, inkasoval brejk na úvod štvrtej časti. Okamžite síce reagoval na príjme, ale na servise v deviatom geme odvrátil len dva brejkbaly, keď klesol na 0:40. Wawrinka sa potom na nulu dopodával k pokračovaniu. Pred ním sa nechal ošetriť súper.Wawrinka ako prvý mal brejkbal v piatom sete, zostalo pri ňom: Federer sa v predmetnej hre dostal na 2:1 a k tomu bekhendovým krížnym obhodením na 30:0 na príjme vo štvrtom geme, ale nepridal nadstavbu.V piatej hre síce klesol zo 40:15 na nevýhodu, ale Wawrinka lacno pokazil bekhend v neutrálnej výmene a ďalšia možnosť už neprišla - 3:2 pre Federera. Navyše, divoký Wawrinkov bekhend mu dodal náskok 40:15 a súper spáchal dvojchybu. Wawrinka sa následne nevyhol ani manku 2:5. Ešte síce znížil na 3:5, zápletku však už nenastolil. Federer na servise v deviatom geme uspel suverénne na nulu. Mečbal premenil bodom priamo z druhého podania.Stále platí, že dosiaľ iba štyria tenisti zdolali Federera, keď viedol 2:0 na sety - Australčan Lleyton Hewitt (Davisov pohár 2003), Argentínčan David Nalbandian (koncosezónny šampionát Masters Cup 2005), Francúz Jo-Wilfried Tsonga (Wimbledon 2011) a Srb Novak Djokovič (US Open 2011).Federer má v 5-setových drámach skóre 26:20 (v osemfinále takto zdolal Japonca Kei Nišikoriho), Wawrinka klesol na veľmi podobných 25:20 a zostáva na šiestich obratoch z 0:2 na sety.povedal Federer v rozhovore s Jimom Courierom ešte na dvorci.Víťaz bol nepatrne lepší na esá (11:10) a horší vo dvojchybách (3:2). Mal pomer "winnerov" a nevynútených chýb 47:50, súper 45:35. Obaja premenili štyri brejkbaly. Federer zvládol 34 z 50 zákrokov pri sieti, Wawrinka 11 z 27. Paradoxom je, že zdolaný si pripísal viac fiftínov po svojom druhom podaní (70 %) ako po prvom (63 %).vyhlásil Federer.K svojej indispozícii uviedol:Podľa portálu Asociácie tenisových profesionálov Federer k svojmu zdravotnému problému dodal:Federer k možnému finále proti obrovskému rivalovi Nadalovi skonštatoval:podotkol Federer.Tridsaťpäťročný niekdajší líder singlového renkingu Federer, teraz po vynechaní druhej polovice predchádzajúcej sezóny až 17. vo svetovom rebríčku ATP, upravil v bilancii proti 31-ročnému dobyvateľovi medzinárodných otvorených majstrovstiev Austrálie 2014 Wawrinkovi nasadenému ako štvrtému na 19:3 (z toho na tvrdom povrchu 14:0).Nadviazal na triumf 7:5, 6:3 zo semifinále predvlaňajšieho londýnskeho výberového šampionátu ATP World Tour Finals. Rivalita sa začala už v roku 2005 v Rotterdame. Na GS Federer vedie 6:1, jedinú takúto prehru utrpel vo štvrťfinále parížskeho Roland Garros 2015, kde Wawrinka napokon dobyl druhú zo svojich troch vrcholných trofejí (aj US Open 2016).Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer je držiteľom rekordných 17 singlových trofejí z veľkej štvorky. Na 18. čaká od Wimbledonu 2012. Je vo svojom prvom veľkom finále od newyorských US Open 2015. Na piatich z predchádzajúcich šiestich ročníkov Australian Open sa lúčil práve v semifinále (v roku 2015 dokonca už v 3. kole), vyhol sa umocneniu tohto trendu.Víťaz 88 turnajov Federer hral vo svojom 41. semifinále na Majors, o desať takýchto prienikov vedie v tzv. Open Ere pred Američanom Jimmym Connorsom a Srbom Novakom Djokovičom. Švajčiar je s 13 semifinále na Australian Open už o päť takýchto výsledkov na čele poradia v otvorenej ére pred Švédom Stefanom Edbergom. Celkové maximum na konkrétnom turnaji má hodnotu 14, na US Open ho utvoril domáci Connors.Federer dosiahol svoj 86. zápasový úspech pri rieke Yarra, čo je v jeho prehľade najviac zo všetkých položiek Grand Slamu (Roland Garros 65, Wimbledon 84, US Open 78). V nedeľu absolvuje svoj okrúhly 100. duel na tomto podujatí (zatiaľ 86:13).Vo veku 35 rokov a 174 dní (rátané ku dňu konca turnaja) je Federer najstarším finalistom Australian Open od sezóny 1972, keď mal domáci Ken Rosewall 37 rokov a 62 dní a jeho neúspešný krajan-vyzývateľ Malcolm Anderson 36 rokov a 306 dní. Švajčiar sa stal najstarším grandslamovým finalistom od US Open 1974 (Rosewall - 39 rokov a 310 dní).Manžel bojnickej rodáčky Miroslavy Vavrinecovej a otec dvoch kolekcií dvojičiek Federer si vlani od konca júla doprial čas na dôkladné doliečenie operovaného kolena aj háklivého chrbta. Vrátil sa pred tromi týždňami po boku Belindy Bencicovej na Hopmanovom pohári miešaných tímov v Perthe.Federer je najnižšie renkingovo postaveným finalistom tohto turnaja od roku 2008 (Tsonga - 38.) a celkovo na grandslamových akciách od Roland Garros 2009 (Švéd Robin Söderling - 25.). So šiestimi finále na Australian Open vyrovnal rekord tzv. otvorenej éry, ktorý dosiaľ osamotene držal Srb Novak Djokovič. Do finále na Majors sa Federer prebojoval 28. raz (štatistika 28:13 v semifinále), o sedem takýchto výkonov vedie pred Djokovičom. Na Srbovu hodnotu 21 sa v piatok môže dotiahnuť Nadal. Premožiteľ Martina Kližana z maratónu v 1. kole Wawrinka hral svoj jubilejný 700. singlový zápas podľa databázy Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), má bilanciu 446:254. V utorok proti spomenutému Tsongovi dosiahol svoj 250. triumf na "harde". Teraz ho zjavne do určitej miery limitovalo pravé koleno.glosoval Wawrinka, k zlomovej fáze doplnil:Zverenec Magnusa Normana Wawrinka sa v pondelok posunie na 3. miesto v hodnotení, čím si vyrovná osobné maximum. Federer sa v okamihu premenenia mečbalu dostal na 14. post, na tomto podujatí má na dosah návrat do Top 10. Z prominentnej desiatky sa vytratil v novembri po 734 týždňov v nej bez prerušenia.Federer a Wawrinka spoločne získali zlato vo štvorhre na OH 2008 v Pekingu a mali zásadný podiel na triumfe Švajčiarska v Davisovom pohári 2014 reprezentačných družstiev mužov. Obaja budúci týždeň vynechajú úvodný tohtoročný asociačný termín DP, Švajčiari budú v osemfinálovom 1. kole hrať v Birminghame v Alabame s Američanmi. Federer a Wawrinka si mali čo vysvetľovať, keď manželka prvého menovaného počas semifinále na ATP World Tour Finals nazvala toho druhého ufňukancom.