Video: Nadal v dráme zdolal Dimitrova a vyzve Federera

Bulharský tenista Grigor Dimitrov v semifinále Australian Open podľahol Španielovi Rafaelovi Nadalovi 3:6, 7:5, 6:7 (5), 7:6 (4), 4:6.

Vyšťavený Nadal hovorí o nezabudnuteľných týždňoch

Päťsetová bitka

Nadal sa premiérovo stretol s Federerom 28. marca 2004

Federer čaká na svoju 18. vrcholnú trofej od Wimbledonu 2012

MELBOURNE 27. januára (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal nasadený ako deviaty zvíťazil nad bulharskou pätnástkou podujatia Grigorom Dimitrovom za 4:56 h tesne 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4 v dramatickom piatkovom semifinále dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne.V päťsetových dueloch stúpol Nadal na 19:8 (na tomto turnaji 7:3), zdolaný klesol na 5:6. "Rafa" sa v 3. kole dostal z manka 1:2 proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Teraz odolal pri dvoch brejkbaloch za stavu 3:4 v piatej časti. V nedeľu od 9.30 h SEČ bude Nadal bojovať o Norman Brookes Challenge Cup s iným bývalým lídrom singlového renkingu ATP Rogerom Federerom.Nad Švajčiarom vedie v bilancii zo vzájomných súbojov 23:11, zdolal ho aj v pamätnom finále ročníka 2009 na južnej pologuli (7:5, 3:6, 7:6 /3/, 3:6, 6:2), v metropole Viktórie má proti nemu skóre 3:0. Rival je miestnym šampiónom zo sezón 2004, 2006, 2007 a 2010.Tridsaťpäťročný Federer uspel proti tridsiatnikovi Nadalovi v dosiaľ najčerstvejšej konfrontácií predvlani vo finále vo svojom rodnom Bazileji (6:3, 5:7, 6:3). Vo štvrtok v semifinálovom derby prekonal Stana Wawrinku za 184 minút 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Na stávkovej burze má kurz 2,18, Nadal 1,83.povedal Nadal v interview ešte na kurte.upozornil Španiel, ktorý proti Dimitrovovi zaostal na esá 8:20 a na45:79, ale urobil výrazne menej nevynútených chýb - 43:70. Premenil 5 z 13 brejkbalov, Dimitrov 4 zo 16. Obaja boli nadštandardne efektívni pri sieti: Španiel mal bilanciu 25/29, Bulhar 36/48.povedal Dimitrov a smerom k nedeli dodal:Nadal hneď v otváracej hre odvrátil dva Dimitrovove brejkbaly v rade, sám sa presadil na returne vo štvrtom geme a tento náskok už mu stačil - 6:3.V druhej časti Bulhar odskočil na 4:1, keď uspel na príjme vo štvrtej hre. Španiel dosiahol rebrejk na 3:4 a manko brejku vykompenzoval aj pri skóre 3:5. Navyše, ako podávajúci v desiatom geme odvrátil štyri jednotlivé setbaly. Neodolal však na servise v dvanástej hre - 5:7.V treťom dejstve Bulhar eliminoval dve hrozby za sebou pri skóre 1:1 a predviedol aj okamžitý rebrejk na 3:3, ale neskorší tajbrejk mu nevyšiel. Nadal síce premrhal náskok 5:3, keď súpera pustil na 5:5 unáhleným vstúpeným forhendom ako reakciou na return, ale Dimitrov prehnal svoj ambiciózny forhend a potom z rovnakej strany zlyhal pod tlakom.Vo štvrtom sete sa nekonal ani jeden brejkbal. Bulhar v ďalšej "lotérii" unikol z 2:2 na 5:2 a od stavu 6:3 priamo podaním premenil druhý setbal, premiérový na servise.Dimitrov sa vo vyše 10-minútovom úvodnom geme rozhodujúceho setu dostal z troch brejkbalov, z nich dvoch za sebou, a na príjme v druhej hre si precíznym jednoručným bekhendom utvoril šancu, ale zostalo pri nej - 1:1. Bulharov bekhend do siete za stavu 30:30 v piatej hre doprial príležitosť súperovi, Španiel však neobstál v obrane - 2:3.Nadal hladko vyrovnal na 3:3 a v tzv. Tildenovom geme sa vyškriabal na zhodu, nepridal však nadstavbu: Dimitrov forhendovým výstrelom akoby z ničoho išiel na 4:3. K tomu sa Bulhar odpútal na 30:0 na returne a smečom na záver stupňovanej ofenzívy dal na 40:15.Španiel znížil gurážnym bekhendom popri čiare na 30:40 a po forhendovom voleji na zhodu sa ozvalo mohutné "vamos!". Pri skóre 4:4 mal náskok 30:0 na returne Nadal. Dimitrov síce priebežne vyrovnal, potom však jeho forhend vyhodila páska siete a Španiel bekhendovým obhodením popri čiare prešiel do neodvratnej ofenzívy - 5:4.Bulhar sa na returne v desiatom geme dostal z 0:30 na nádejných 30:30. Jastrabie oko potvrdilo Nadalovo eso, Dimitrov si aktivitou udržal šancu: zhoda. Bulhar neskrotil svoju reakciu na priebojné podanie, ale vzápätí mu páska nabila na zakončenie - zhoda číslo dva. Španiel si opäť pomohol servisom a pri jeho treťom mečbale Dimitrov prepálil bežný bekhend.Strýkom Tonim a od tejto sezóny aj Carlosom Moyom trénersky pilovaný Nadal je vo svojom prvom finále na Majors, odkedy v sezóne 2014 deviaty raz ovládol parížsky antukový Roland Garros, čím si pripísal 14. vrcholný primát.Na AO od spomenutého celkového triumfu ešte bol vo finále ročníkov 2012 a 2014. Vlani sa lúčil už v 1. kole, keď neustál "maratón" proti takisto ľavorukému krajanovi Fernandovi Verdascovi. V online poradí sa nachádza na 6. mieste, nedeľňajší úspech by ho posunul na 4. priečku. Federer je na prepočtovej 14. pozícii a má na dosah návrat do Top 10.Nadal sa premiérovo stretol s Federerom 28. marca 2004 v Miami a zdolal ho dvakrát 6:3. V grandslamovom finále sa proti sebe postavia prvý raz od RG 2011 (Nadal 7:5, 7:6 /3/, 5:7, 6:1).Vo finále dvojhry žien sa v sobotu o 9.30 h SEČ stretnú americké sestry: 35-ročná Serena a 36-ročná Venus Wiliamsové. Premiérovo v Open Ere majú všetci finalisti singla na jednom grandslamovom turnaji vek 30+, upozornila Medzinárodná tenisová federácia (ITF). Presne takéto zloženie mali finále Wimbledonu 2008, uspeli Nadal a Venus.Malorčan Nadal upravil skóre proti 25-ročnému Dimitrovovi na 8:1, revanšoval sa mu za októbrový Peking (2:6, 4:6). Pripomenul štvrťfinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Austrálie 2014 (vtedy 3:6 7:6 /3/, 7:6 /7/, 6:2). Víťaz prípravného podujatia v Brisbane Dimitrov si o jedno kolo zlepšil spomenutý melbournský osobný spred troch rokov. Neuspel ani vo svojom druhom veľkom semifinále po Wimbledone 2014.Zverenec Daniho Vallverduho ťahal sériu desiatich zápasových úspechov, ktorou vyrovnal svoje takmer tri roky staré maximum z hlavnej profesionálnej úrovne. Vtedy si rodák z Chaskova vybojoval titul na tráve v londýnskom Queen´s Clube a bol v semifinále Wimbledonu takisto v britskej metropole.Držiteľ rekordných 17 titulov vo dvojhre na veľkej štvorke Federer k prípadnému finále proti Nadalovi, ktoré sa teraz stalo realitou, po postupe cez Wawrinku skonštatoval:Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer čaká na svoju 18. vrcholnú trofej od Wimbledonu 2012. Je vo svojom prvom veľkom finále od newyorských US Open 2015. Vo veku 35 rokov a 174 dní (rátané ku dňu konca turnaja) je najstarším finalistom AO od sezóny 1972, keď mal domáci Ken Rosewall 37 rokov a 62 dní a jeho neúspešný krajan-vyzývateľ Malcolm Anderson 36 rokov a 306 dní. Švajčiar sa stal najstarším grandslamovým finalistom od US Open 1974 (Rosewall - 39 rokov a 310 dní).Manžel bojnickej rodáčky Miroslavy Vavrinecovej a otec dvoch kolekcií dvojičiek Federer si vlani od konca júla doprial čas na dôkladné doliečenie operovaného kolena aj háklivého chrbta. Momentálne figuruje na 17. pozícii v hodnotení a je najnižšie renkingovo postaveným finalistom tohto turnaja od roku 2008 (Tsonga - 38.) a celkovo na grandslamových akciách od Roland Garros 2009 (Švéd Robin Söderling - 25.). So šiestimi finále na Australian Open vyrovnal rekord otvorenej éry, ktorý dosiaľ osamotene držal Srb Novak Djokovič. Do finále na Majors sa Švajčiar prebojoval 28. raz, o sedem takýchto výkonov vedie pred Djokovičom a už aj Nadalom, ktorý sa v piatok dotiahol na Srbovu úroveň. V semifinále na GS má Španiel pozoruhodne priaznivé skóre 21:3.

Dvojhra - semifinále:

Rafael Nadal (Šp.-9) - Grigor Dimitrov (Bul.-15) 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4



Program nedeľňajšieho finále dvojhry mužov (9.30 h SEČ):

Roger Federer (Švaj.-17) - Rafael Nadal (Šp.-9)