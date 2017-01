Federer zavŕšil comeback vo finále legiend, píšu médiá

Autor: SITA, dnes 18:06

Ohlasy médií na víťazstvo švajčiarskeho tenistu Rogera Federera 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 nad Španielom Rafaelom Nadalom v nedeľňajšom finále dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne.

Španielsky tenista Rafael Nadal a Švajčiar Roger Federer po finálovom zápase Australian Open. Melbourne, 29. január 2017. Foto: SITA/AP

"Po šesťmesačnej zdravotnej prestávke zvládol Roger Federer zdanlivo nemožné. V nedeľu korunoval svoj comeback 18. grandslamovým triumfom, prvým od Wimbledonu 2012. Vo finále proti Rafaelovi Nadalovi, ktorý mu v minulosti uštedril toľko trpkých prehier, sa sústavne usiloval diktovať tempo a brať loptičku čo najrýchlejšie po odskoku, súperovi tým znemožňoval pričasto sa dostávať k jeho hre. Najmä v treťom a piatom sete si počínal majstrovsky.""Prišiel, videl, zvíťazil. Kráľ comebackov v obrovskom finále odstrčil zo svojej cesty aj Rafaela Nadala. Udržal si na dištanc rivala v boji o historický rekord v počte grandslamových titulov. Aj bez toho by pre mnohých fanúšikov po celom svete zostal tým najväčším. Aplaudoval mu aj Rod Laver.""Federer sa teraz stiahne? Po grandióznom finálovom triumfe nad Rafaelom Nadalom odzneli na ceremoniáli záhadné vyjadrenia. Prečo by sme ho o rok nemuseli v Melbourne vidieť? Čo tým chcel Bazilejčan povedať? Jasné je jedno. Perfektnejší scenár by sa sotva dal napísať na prípadný odchod na vrchole. Také sú teraz v móde minimálne medzi ženami. Stačí si spomenúť na Marion Bartoliovú a Flaviu Pennettovú.""Velikán Rafa, legenda Roger. Federer zavŕšil svoj comeback po operácii kolena, 18. titulom zlepšil vlastný absolútny grandslamový rekord v atraktívnej bitke so Španielom, ktorý ho zdolal vo všetkých troch predchádzajúcich dueloch v Melbourne. Nadal, ktorý sa tiež vracia po zranení, v mnohých fázach predvádzal svoj vrcholný výkon od základnej čiary, ale nedokázal udržať krok s rivalom v dramatickej koncovke rozhodujúceho setu.""Federer ustál Nadala v matke všetkých finále. V zápase storočia si poradil s mankom brejku v piatom sete. Slzy smútku z roku 2009 sa zmenili na radostný plač. Federer zvíťazil, ale Nadal tiež neprehral. Legenda sa umocňuje ruka v ruke. Oči celého sveta sa zameriavali na ten kurt. Bol ako ring Aliho a Fraziera, vozovka Prosta a Sennu, trávnik Cristiana a Messiho, šachovnica Karpova a Kasparova či palubovka Magica a Birda.""Večný Federer vo finále legiend prekonal Nadala. Neskutočný výkon Švajčiara, ktorý bol pol roka mimo diania a vo veku 35 rokov sa ako otec štyroch detí vrátil na vrchol. Po triumfe dal priechod slzám - logicky vzhľadom na intenzitu duelu a význam tohto úspechu. Rafu zdolal na grandslamovom turnaji premiérovo od Wimbledonu 2007."