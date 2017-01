Federer je späť v Top 10, Wawrinka predbehol Raonica

Autor: SITA, dnes 12:22

Slovenskou tenisovou jednotkou je Martin Kližan, ktorému vo svetovom rebríčku patrí 36. pozícia, v porovnaní so 16. januárom klesol o dve miesta.

Švajčiarsky tenista Roger Federer s víťaznou trofejou po finálovom zápase Australian Open, v ktorom zdolal Španiela Rafaela Nadala 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Melbourne, 29. január 2017. Foto: SITA/AP

LONDÝN 30. januára (WebNoviny.sk) - Britský tenista Andy Murray trinásty týždeň figuruje na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre. Druhý zostal Srb Novak Djokovič a na tretie miesto sa posunul Švajčiar Stan Wawrinka pred Kanaďana Milosa Raonica.Na piatej priečke sa nachádza Japonec Kei Nišikori, na šiestu sa z deviatej dostal Rafael Nadal, ktorý v nedeľu neuspel vo finále melbournských grandslamových Australian Open. Španielov premožiteľ Roger Federer zo Švajčiarska, v minulosti takisto jednotka počítačového poradia, sa zo 17. pozície vrátil do Top 10, kde naposledy bol vlani 6. novembra, a to 734. týždeň bez prerušenia.Slovenskou jednotkou je Martin Kližan na 36. pozícii, v porovnaní so 16. januárom klesol o dve miesta. V druhej stovke počítačového poradia figurujú zo SR 108. Lukáš Lacko, 115. Jozef Kovalík, 135. Andrej Martin a 136. Norbert Gombos.Lídrom štvorhry je Francúz Nicolas Mahut. Nasleduje jeho deblový partner a krajan Pierre-Hugues Herbert. Tretia pozícia patrí Bobovi a Mikovi Bryanovcom, až za nimi sú premožitelia amerických dvojičiek z finále AO: 5. Fín Henri Kontinen a 6. Austrálčan John Peers. Na poste slovenskej deblovej jednotky v systéme pre nasadzovanie stále je 82. Andrej Martin pred 126. Igorom Zelenayom.