Cibulková je svetovou päťkou, líderkou rebríčka opäť Serena

Autor: SITA, dnes 13:57

Serena Williamsová sa vrátila po dvadsiatich týždňoch pred Angelique Kerberovú na čelo svetového rebríčka WTA vo dvojhre.

Slovenská tenistka Dominika Cibulková počas zápasu 3. kola Australian Open, v ktorom podľahla Ruske Jekarine Makarovovej. Melbourne, 21. január 2017. Foto: SITA/AP

ST. PETERSBURG 30. januára (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Serena Williamsová sa prostredníctvom svojho celkového triumfu na grandslamových Australian Open v Melbourne vrátila po dvadsiatich týždňoch pred Nemku Angelique Kerberovú na čelo svetového rebríčka WTA vo dvojhre.Kerberová sa premiérovo vo svojej kariére dostala na vrchol 12. septembra 2016 po víťazstve na newyorských US Open. Mladšia zo sestier Williamsových predtým úradovala vo svojom šiestom funkčnom období 186 týždňov (18. februára 2013 - 11. septembra 2016), dovedna ich ako jednotka má na konte 310 vrátane tohto. Serena je na historickom treťom mieste za Nemkou Steffi Grafovou (377) a Američankou Martinou Navrátilovou (332). Premiérovo sa ocitla na špici 8. júla 2002.Na treťom mieste si osobný rekord zlepšila Češka Karolína Plíšková. Štvrtá je Rumunka Simona Halepová a do Top 5 sa vrátila Slovenka Dominika Cibulková, čím vyrovnala doterajšie svoje aj národné maximum, to druhé drží spolu s Danielou Hantuchovou.Slovenskou dvojkou je 75. Kristína Kučová. V druhej stovke sú zo SR 101. Jana Čepelová a 117. Rebecca Šramková (osobný rekord), v tretej 205. Magdaléna Rybáriková, 219. Viktória Kužmová (osobný rekord), 247. Hantuchová a 273. Karolína Schmiedlová.V hodnotení štvorhry štvrtý týždeň figuruje na najvyššej priečke Američanka Bethanie Matteková-Sandsová, za ktorú z ôsmej pozície na druhú poskočila jej česká deblová partnerka Lucie Šafářová po triumfe na AO. Nasleduje Francúzka Caroline Garciová spoločne s krajankou Kristinou Mladenovicovou. Líderkou SR v debli je 191. Michaela Hončová.