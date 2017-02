Lipták nominoval na Taliansko aj Hantuchovú, chýba Cibulková

Autor: SITA, dnes 11:55

V predbežnej nominácii Slovenska na súboj 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie 2017 proti Taliansku figurujú Jana Čepelová, Rebecca Šramková, Danela Hantuchová a Karolína Schmiedlová.

Daniela Hantuchová a kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták. Foto: archívne, SITA/Ján Slovák

Kučovú vyradilo zranenie kolena, hrozí jej operácia

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Jana Čepelová, Rebecca Šramková, Danela Hantuchová a Karolína Schmiedlová tvoria napokon oficiálnu predbežnú nomináciu tenistiek Slovenska na stretnutie s domácimi Taliankami 11. - 12. februára na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2017 reprezentačných družstiev žien.Káder oznámil v stredu prostredníctvom videokonferencie so slovenskými médiami kapitán Matej Lipták z ruského Petrohradu, kde je so svojou osobnou zverenkyňou Dominikou Cibulkovou na halovom turnaji na tvrdom povrchu WTA International St. Petersburg Ladies Trophy.Členka Top 5 Cibulková sa vo štvrtok v osemfinálovom 2. kole stretne s chorvátskou lucky loserkou z kvalifikácie Donnou Vekičovou, tento týždeň sa môže posunúť na rekordnú tretiu priečku v singlovom renkingu.Úradujúca koncosezónna majsterka sveta z októbrového Singapuru Cibulková už predminulú sobotu hneď po svojej prehre s Ruskou Jekaterinou Makarovovou v 3. kole grandslamových Australian Open v Melbourne prostredníctvom tlačovej služby Slovenského tenisového zväzu (STZ) predznamenala, že v tejto sezóne nebude vo Fed Cupe štartovať.Generálny sekretár STZ Igor Moška toto rozhodnutie akceptoval a na nominačnej daviscupovej TB vyslovil nádej aspoň v súvislosti s jarným druhým asociačným termínom. Tím SR sa podľa budúcotýždňového výsledku predstaví 22. - 23. apríla buď v play-off o elitnú osmičku PF 2018, alebo v baráži o zotrvanie v II. svetovej skupine. V "druhej lige" je tretí rok v rade.V Liptákových plánoch nastala na poslednú chvíľu významná zmena, jednotku kádra Kristínu Kučovú vyradilo zranenie kolena, kroré si možno vyžiada operáciu. Mladšia zo sestier Kučových sa nachádza na 75. pozícii v počítačovom poradí. Nahradila ju veteránka s minulosťou hráčky Top 5 v singli aj debli - fedcupová rekordérka SR Daniela Hantuchová, momentálne 247. v systéme.Nová líderka Sloveniek, bývalá hráčka Top 50 Čepelová je na 101. mieste, možná fedcupová debutantka Šramková na 117. priečke (čo je jej osobný rekord) a Karolína Schmiedlová na 273. poste, už bola aj na 26. stupienku.Lipták si okrem Cibulkovej a Kučovej musí poradiť aj bez rekonvalescentky po dvoch operáciách Magdalény Rybárikovej (205.), ktorá v júli podstúpila zákrok na zápästí nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Dosiaľ naposledy bola v akcii 3. júla vo štvorhre na Wimbledone. V minulosti figurovala na 31. pozícii v hodnotení. Do úvahy prichádzala aj Viktória Kužmová (219. - zároveň doterajšie maximum).

Oficiálna predbežná nominácia Slovenska:

Jana Čepelová (101. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, 427. vo štvorhre)

Rebecca Šramková (117. / 404.)

Daniela Hantuchová (247./535.)

Karolína Schmiedlová (273. / 646.)

kapitán: Matej Lipták

Vinicová aj Erraniová sú grandslamovými finalistkami

Nová kapitánka Talianok Tathiana Garbinová, ktorá pred touto sezónou nahradila na lavičke šéfa daviscupového realizačného štábu Corrada Barazzuttiho, zverejní svoju voľbu v stredu o 11.30 h, konkretizoval web Live Tennis. Pravdepodobné kvarteto tvoria renomované univerzálky Roberta Vinciová (21.) a Sara Erraniová (47.) a k nim Jasmine Paoliniová (213.) a Martina Trevisanová (231.).Národná renkingová trojka Camila Giorgiová (74.) má dlhodobé rozpory s FIT, od ktorej v pondelok dostala pokutu 30 000 eur a dištanc na 9 mesiacov (netýka sa individuálnych medzinárodných podujatí) za odmietnutie reprezentovať v Pohári federácie vlani v apríli.

Predpokladaná oficiálna predbežná nominácia Talianska:

Roberta Vinciová (21. / 1022.)

Sara Erraniová (47. / 44.)

Jasmine Paoliniová (213. / 957.)

Martina Trevisanová (231. / -)

kapitánka: Tathiana Garbinová

Hlavným rozhodcom bude Nemec Norbert Peick

"Squadra" bude hrať mimo prominentnej skupiny prvýkrát od sezóny 1998

Tridsaťšesťročná šampiónka z parížskeho grandslamového Roland Garros 2010 Francesca Schiavoneová (100.) má zostupnú výkonnosť a opakovane naznačila, že počas svojej rozlúčkovej sezóny nebude hrať v rámci MS tímov z agendy Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).Karin Knappová (144.) si doliečuje koleno a stornovala svoje naplánované vystúpenie v spomenutom Petrohrade. Pri Neve chýba zo zdravotných dôvodov aj Erraniová, v jej prípade sa indispozícia týka dolnej oblasti pravého lýtka v blízkosti achilovky. Podľa portálu FIT však po skreči v 2. kole Australian Open proti Makarovovej (2:6, 2:3) vyslovila nádej, že sa dá včas dokopy.Tridsaťtriročná Vinicová aj 29-ročná Erraniová sú grandslamovými finalistkami vo dvojhre (US Open 2015, resp. Roland Garros 2012), už boli na 7., resp. 5. mieste v singlovom svetovom rebríčku, v tom deblovom zhodne aj na najvyššej pozícii. Spoločne získali päť trofejí vo štvorhre na Majors: radovali sa na Australian Open 2013 a 2014, Roland Garros 2012, Wimbledone 2014 a US Open 2012.Žreb programu zápasu Taliansko - Slovensko bude v piatok 10. februára o 12.00 h. V každom tíme môžu pred ním nastať dve zmeny. Hlavným rozhodcom bude Nemec Norbert Peick, empajrovými Francúz Pascal Maria a Nemka Miriam Bleyová.Prvá zo sobotňajších dvoch dvojhier sa začne o 15.00 h, v nedeľu od 13.00 h postupne prídu na rad zostávajúce dve dvojhry a po nich štvorhra. Najlacnejšie jednodňové vstupenky sa predávajú za 27,5 eura aj s 10-percentným manipulačným poplatkom. Cenovo najvýhodnejšie permanentky stoja 38,5 eura. Najdrahšie lístky sú za 49,5 eura na jeden deň a 82,50 eura za celý víkend.Žreb Fed Cupu 2017 sa konal 20. júna 2016 v chorvátskom Záhrebe počas výročného valného zhromaždenia ITF. O talianskej výhode domáceho prostredia rozhodol dodatočný žreb, keďže sa nedalo uplatniť pravidlo o reciprocite. Možnými súperkami Sloveniek boli aj Rusky, Austrálčanky a Rumunky.Víťazky Fed Cupu 2002 a čerstvejšie semifinalistky edície 2013 Slovenky sa udržali v II. svetovej skupine prostredníctvom aprílového bratislavského víťazstva 3:2 nad Kanaďankami (po februárovom domácom nezdare 2:3 s Austrálčankami v 1. kole druhej osmičky v hierarchii). Záchranársku výzvu zvládli druhý rok v rade. V úvodnom asociačnom termíne sezóny ťahajú šnúru troch prehier. U súpera neuspeli, odkedy vo februári 2013 triumfovali vo štvrťfinále svetovej skupiny v Srbsku.Taliansko je víťazom Pohára federácie zo sezón 2006, 2009, 2010 a 2013. Vlani prehralo vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny 1:4 vo Francúzsku a v play-off o elitu 0:4 v Španielsku. "Squadra" bude hrať mimo prominentnej skupiny prvý raz od sezóny 1998.Slovenky sa stretli s Taliankami ešte pri inom formáte PF v októbri 2002 na neutrálnej pôde v španielskom Maspalomase. Zásluhou dvoch bodov terajšej trénerky družstva Janette Husárovej (proti Silvii Farinovej-Eliovej a Schiavoneovej) a jedného Daniely Hantuchovej (triumf nad Farinovou-Eliovou) zvíťazili v semifinále 3:1 a napokon aj získali trofej. Teraz sú na 15. priečke vo fedcupovom renkingu krajín podľa ITF, Taliankam patrí 6. pozícia.