Martin a Kližan prehrali štvorhru, Maďari sa ujali vedenia

Slováci zatiaľ v Davisovom pohári trikrát predviedli obrat z 1:2 po debli, naposledy v septembri 2004.

Slovenskí reprezentanti, zľava: Martin Kližan a Andrej Martin počas štvorhry v stretnutí 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára mužských reprezentačných družstiev 2017 medzi Slovensko - Maďarsko. Bratislava, 4. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Spolu hrali pred ôsmimi rokmi

Slovenský tenisový reprezentant Andrej Martin počas štvorhry v stretnutí 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára mužských reprezentačných družstiev 2017 medzi Slovensko - Maďarsko. Bratislava, 4. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Porazeného čakajú záchranárske práce

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Domáci tenisti Martin Kližan a Andrej Martin značne nečakane prehrali za 190 minút 3:6, 6:2, 3:6, 7:6 (5), 1:6 s Attilom Balázsom a Mártonom Fucsovicsom v sobotňajšej štvorhre v rámci bratislavského stretnutia Slovensko - Maďarsko v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017 reprezentačných družstiev mužov (3. - 5. februára). Napokon neťažili z toho, že vo štvrtom sete si vynútili piaty z manka 5:6 a príjem.Hostia teda pred dvoma nedeľňajšími dvojhrami vedú mečbalovo 2:1. Program sa začne odvíjať o 13.00 h a predbežne má podobu Kližan - Fucsovics a Lukáš Lacko - Balázs, môžu sa však udiať zmeny v zložení. Slováci zatiaľ v DP trikrát predviedli obrat z 1:2 po debli, naposledy v septembri 2004 takisto v Národnom tenisovom centre proti Nemcom.Dvadsaťsedemroční Bratislavčania Kližan a Martin spoločne hrali na seniorskej úrovni premiérovo od januára 2009. V sezóne 2006 ako pár neuspeli vo finále wimbledonskej štvorhry juniorov.Kližan je v debli na 219. priečke v renkingu ATP (už však bol aj na 73. mieste a má na konte štyri primáty z hlavnej profesionálnej úrovne ATP World Tour), Martinovi patrí 82. pozícia a nazbieral tucet challengerových trofejí. Balázs sa nachádza vo štvorhre na 917. mieste a Fucsovics figuruje na 608. poste. Kližan teraz má vo štvorhrách zarátaných do MS tímov ITF bilanciu 3:1, Martin 3:3, Balázs 4:2 a Fucsovics 5:6.V piatkových dvojhrách na tvrdom povrchu v Aegon aréne NTC najprv zvíťazil Kližan nad Balázsom 6:1, 6:2, 3:6, 6:4 a potom Jozef Kovalík prehral s Fucsovicsom 2:6, 7:6 (4), 3:6, 4:6, takže pred víkendom bol stav 1:1. Kovalík hral namiesto pôvodne nominovaného Lacka, ktorého minimálne dočasne odstavili žalúdočné problémy. V nominácii hostí sú aj Gábor Borsos a Levente Gödry.Víťaz postúpi do play-off o svetovú skupinu MS tímov ITF 2018 (bude sa hrať 15. - 17. septembra 2017). Zdolaného bude čakať jesenná záchranárska úloha proti niekomu z tria Holandsko, Poľsko a Bosna a Hercegovina. Finalisti ročníka 2005 Slováci sa pokúšajú pripomenúť proti Maďarom úspech 3:0, ktorý v rovnakej fáze dosiahli minulý rok v lete (následne prehrali v boji o elitu s Austrálčanmi na tráve v Sydney 0:3).Slováci v predchádzajúcich troch sezónach prehrali v prelínačke o elitnú šestnástku, vždy u súpera (2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 spomenutá Austrália). V "II. lige" v systéme tejto súťaže sú nepretržite od sezóny 2007. Figurujú na 18. priečke v daviscupovom renkingu ITF, Maďarom patrí 34. miesto.Tím SR hrá pred vlastnými fanúšikmi premiérovo od marca 2015, keď v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny takisto v NTC zdolal Slovincov 5:0. Odvtedy absolvoval štyri stretnutia vonku. Slovensko ťahá v domácom prostredí sériu siedmich triumfov od bratislavskej prehry so Srbskom 1:4 v septembri 2008 v play-off o elitu.

Stav stretnutia rozhodujúceho 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017 tenisových reprezentačných družstiev mužov (3. - 5. februára, Bratislava - Aegon aréna NTC, tvrdý povrch Premier Court v hale):



SLOVENSKO - MAĎARSKO 1:2 po sobotňajšej štvorhre



Sobota - štvorhra:

Martin Kližan, Andrej Martin - Attila Balázs, Márton Fucsovics 3:6, 6:2, 3:6, 7:6 (5), 1:6 za 190 minút (32, 25, 44, 60, 29)

Slováci museli zmeniť postavenie

Maďarskí reprezentanti, sprava: Márton Fucsovics a Attila Balázs počas štvorhry v stretnutí 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára mužských reprezentačných družstiev 2017 medzi Slovensko - Maďarsko. Bratislava, 4. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

"Kanára" Maďarom nedopriali

Kližan na servise proti Fucsovicsovi stojacemu na forhendovej strane a Balázsovi na bekhendovej hneď klesol na 0:30 a Slováci neodolali brejkbalu za stavu 15:40. Fucsovics potom bol pri potvrdzovaní presvedčivý - 2:0. Martin stojaci na príjme vpravo (takže obaja hostitelia mali forhendy zvonka) poľahky upravil pri svojom podaní na 1:2. Balázs v pohode zvýšil na 3:1 a Martinov bekhendový volej do siete znamenal brejkbal hostí v piatom geme, v ktorom domáci pôvodne viedli 40:15. Fucsovics prepálil forhend zozadu a Slováci predsa len dali na 2:3. Fucsovics na 30 upravil na 4:2. Martin skorigoval na nulu, Balázs novými loptami takisto neprišiel ani o fiftín - 5:3 pre Maďarov, ktorí si nekompromisnou ofenzívou zakončenou Balázsovým smečom dodali setbal, neprešli za príjem. Kližanova dvojchyba však navodila druhú hrozbu a Balázs prepálil Martina.Slováci na druhý set zmenili svoje postavenie, proti Fucsovicsovi to nepomohlo. Domáci však tentoraz zachytili úvod setu, Martin na nulu dal na 1:1. Navyše, parádny Martinov bekhendový return popri čiare navodil 40:15 na Balázsov servis a Maďar spáchal dvojchybu. Kližan úplne suverénne potvrdil únik - 3:1. Martin príjmom nastolil nádejných 30:30 pri Fucsovicsom servise a Kližanov return nachytal Balázsa, hostia však brejkbal vymazali a išli na 2:3, čoskoro mali 2:4. Navyše, spadli na 0:40 proti Balázsovi, keď Kližan nasmeroval svoj rezolútny naskočený forhend zozadu presne pomedzi súperov. Slováci nekompromisne aj dosiahli poistku a vzápätí sa novými loptami dopodávali na 30. Balázs zozadu prehnal obranný forhend.Fucsovics ani na začiatku tretieho dejstva na servise neváhal (1:0) a potom bekhendovým returnom pristihol podávajúceho Martina v tzv. mŕtvej zóne, čo Maďarom utvorilo šancu na brejk. Balázsov lob z ťažkej pozície dopadol za. Slováci si vydreli stav 1:1. Pri zhode proti Balázsovi Fucsovics trestuhodne zaváhal pri sieti, ale aj Maďari sa ubránili, viedli 2:1. Kližan sa vymanévroval z manka 0:30 - 2:2. Fucsovics však na servise stále šéfoval - 3:2. Maďar k tomu bekhendovým obhodením dal na 30:15 proti Martinovi a Slováci si neporozumeli v ofenzíve. Kližan odstránil prvú hrozbu jasným volejom, pri druhej Martin neodolal v zložitej obrannej situácii.Kližan v úvode siedmej hry frustrované zlomil raketu. Akoby ho to naštartovalo k energickým zákrokom rezultujúcim do brejkbalu proti Balázsovi, ale Maďari sa vymanili z ťažkostí - 5:2 a v ôsmej hre setbal, Kližan ho eliminoval priamo podaním. Martin zaváhal pri sieti, šikovne to napravil sériou volejov, napokon predsa len prišla korekcia na 3:5 zásluhou esa na "téčko". Fucsovics si pri podávaní na set dovolil dvojchybu (za stavu 30:0), ale nepripustil zápletku. Pri setbale odletel Kližanov príjem mimo.Martin hneď v otváracom geme štvrtej časti čelil brejkbalu, vymazal ho kombináciou servis - volej. Fucsovics vzápätí dobre prebehol, Balázs pri druhej možnosti pokazil return. Napokon vybojovaných 1:0 pre slovenský tandem. Fucsovics bol na servise neochvejný. Slováci mali aj šťastie, že za stavu 15:15 proti Kližanovi prepálil Balázs zvládnuteľný volej. Napokon v tejto hre odolali trom jednotlivým brejkbalom. Zahrávali sa, zároveň sami seba hecovali takýmito úspechmi pod obrovským tlakom.Martinov volej medzi Maďarov znamenal relatívne sľubných 30:15 proti Balázsovi, Slováci však nepridali nadstavbu - 2:2. Martin suverénne išiel na 3:2. Fucsovics na 15 vyrovnal na 3:3. Kližan si poradil so stavom 30:30. Maďari však sústavne vyznievali uvoľnenejšie, vzhľadom na pozíciu outsiderov v cudzom prostredí to aj bolo pochopiteľné. Balázs na nulu vyrovnal na 4:4. Martin bez drámy išiel na 5:4, Fucsovics na 5:5. Maďari proti Kližanovi navodili vďaka Fucsovicsovi výstražných 30:30 (zo svojho priebežného manka 0:30) a rovnaký hráč im potom dokonca dodal brejkbal. Sám ho premenil bekhendovým volejom.Slováci na pokraji prehry zabojovali a unikli na 40:15 proti Balászovi a pri druhej možnosti Martin vytĺkol Fucsovicsovi bloky. Maďarov bekhendový volej odletel vedľa - 6:6. V tajbrejku Slováci zvládli okamžitý minirebrejk na 1:1. Z 1:2 dvoma výbornými zásahmi preklopili na 3:2. Vtedy Balázs spáchal drahú dvojchybu. Maďari znížili na 3:4, podávajúci Martin odvážnym smečom zvýšil na 5:3. Fucsovics pri následnom skóre 3:6 vymazal oba setbaly proti svojmu podaniu, ale Kližan zabral forhendovým obhodením popri čiare.Domácu eufóriu priebežne stlmil druhý gem piateho setu. Maďari proti Kližanovi viedli 30:0 a Fucsovics im bekhendovým obhodením vynútil dva brejkbaly. Pridal forhendový kros, ktorý aj po kontakte s páskou preletel okolo Martina - 0:2 a bleskovo aj 0:3. Navyše, rozbehnutí Maďari si vynútili brejkbal proti Martinovi a Fucsovics ho využil smečom, keď nestratil prehľad v hektickej prestrelke pri sieti. Po nedávnom vykresaní nádeje to bola ľadová sprcha pre priaznivcov domáceho tímu. "Kanár" by to len zvýraznil, ale Kližan sa na servise pri skóre 0:5 dostal z dvoch mečbalov v rade. Vedenie 40:0 na returne proti Balázsovi bolo zábleskom, nádej - aj cez štvrtý brejkbal - rýchlo pominula.