Fucsovic zdolal Kližana, Slováci senzačne podľahli Maďarom

Autor: SITA, dnes 16:09, aktualizované: dnes 16:14

Slovákov čakajú záchranárske práce proti Holanďanom alebo Poliakom. V prvom prípade by to bolo vonku, v druhom doma.

Slovenský reprezentant Martin Kližan v stretnutí 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára mužských reprezentačných družstiev 2017 medzi Slovensko - Maďarsko. Bratislava, 5. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Slovenskí tenisoví reprezantanti senzačne neuspeli proti Maďarom v bratislavskom stretnutí rozhodujúceho 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017 družstiev mužov. Definitívu nastolila prehra Martina Kližana s Mártonom Fucsovicsom za 150 minút 6:3, 3:6, 3:6, 5:7 v úvodnej z dvoch nedeľňajších dvojhier, celkovo tretej.Hostia majú po tomto dueli jednotiek kádrov nezvratný náskok 3:1 a bez ohľadu na ďalšie dianie v NTC si 15. - 17. septembra zahrajú v play-off o svetovú skupinu ročníka 2018, súpera sa dozvedia v utorok 11. apríla. Slovákov čakajú na jeseň - v septembri či októbri - záchranárske práce proti Holanďanom alebo Poliakom. V prvom prípade by to bolo vonku, v druhom doma.Tím SR prehrával po sobotňajšej štvorhre na tvrdom povrchu Premier Court pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC 1:2. V minulosti v tejto súťaži predviedol tri obraty z takéhoto manka, teraz sa k tomu - na rozdiel od vyrovnania na priebežných 2:2 v septembri 2015 v Poľsku - ani nepriblížil. Stále platí, že naposledy obrat z 1:2 zvládol v septembri 2004 práve v Národnom tenisovom centre proti Nemcom v play-off o svetovú skupinu. V nasledujúcej sezóne dokráčal až do finále.V piatkových dvojhrách najprv zvíťazil Kližan nad Attilom Balázsom 6:1, 6:2, 3:6, 6:4 a potom Jozef Kovalík prehral s Fucsovicsom 2:6, 7:6 (4), 3:6, 4:6, takže pred víkendom bol stav 1:1. Kovalík hral namiesto pôvodne nominovaného Lukáša Lacka, ktorého odstavili žalúdočné problémy. Vo štvorhre Kližan a Andrej Martin veľmi nečakane prehrali s Balázsom a Fucsovicsom 3:6, 6:2, 3:6, 7:6 (5), 1:6. V nominácii hostí sú okrem spomenutej dvojice aj Gábor Borsos a Levente Gödry.Dvadsaťsedemročný Petržalčan Kližan figuruje na 36. pozícii v singlovom renkingu ATP. O tri roky mladší Fucsovics (v stredu 8. februára oslávi 25. narodeniny) sa nachádza na 159. priečke. Bol to premiérový vzájomný súboj dvoch niekdajších lídrov juniorského tzv. kombinovaného hodnotenia podľa Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Slovák v mládežníckej kategórii triumfoval v singli na Roland Garros 2006, Maďar na Wimbledone 2010.Zverenec Martina Hromeca Kližan aktuálne má v DP bilanciu 19:9, z toho vo dvojhre 16:8. Šnúra singlových úspechov sa skončila na hodnote sedem. Kližan vo dvojhre prehral prvý raz od nezdaru proti Američanovi Samovi Querreymu v septembri 2014. Predvlani bol v singli bezchybný (6:0 - na sety 17:0, jeden súboj bol dvojsetový), minulý rok nehral. Fucsovics stojí 21:12 (vo dvojhre 16:6), v slovesnkej metropole sa blysol príspevkom v podobe 2,5 bodu. Kvalitou aj sebavedomím vyvolal rodák z Nyíregyházy údiv, prečo ešte nebol nad 135. miestom v hierarchii a len jediný raz v grandslamovej hlavnej súťaži (newyorské US Open 2016).Finalisti ročníka 2005 Slováci sa pokúšali pripomenúť proti Maďarom úspech 3:0, ktorý v rovnakej fáze dosiahli minulý rok v lete (následne prehrali v boji o elitu s Austrálčanmi na tráve v Sydney 0:3). Utrpeli však jednu z najsenzačnejších prehier vo svojej daviscupovej histórii. Oživili spomienky na nezdar v Egypte v roku 1995 či pred vlastnými fanúšikmi proti Kórejskej republike v sezóne 2007.Slováci v predchádzajúcich troch sezónach prehrali v prelínačke o elitnú šestnástku, vždy u súpera (2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália). V "II. lige" v systéme tejto súťaže sú nepretržite od edície 2007. Teraz je isté, že medzi elitou sa môžu predstaviť najskôr v sezóne 2019. Figurujú na 18. priečke v daviscupovom renkingu ITF, Maďarom patrí 34. miesto.Družstvo SR hralo pred vlastnými fanúšikmi premiérovo od marca 2015, keď v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny takisto v NTC zdolalo Slovincov 5:0. Odvtedy absolvovalo štyri stretnutia vonku. Slovensko malo v domácom prostredí sériu siedmich triumfov od bratislavskej prehry so Srbskom 1:4 v septembri 2008 v play-off o elitu.