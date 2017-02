Postup sme si nezaslúžili, tvrdí Kližan po prehre s Maďarmi

Autor: SITA, dnes 17:26

Slovenskí tenisti podľahli Maďarom a čakajú ich záchranárske práce v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017.

Slovenský reprezentant Martin Kližan v stretnutí 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára mužských reprezentačných družstiev 2017 medzi Slovensko - Maďarsko. Bratislava, 5. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Martin Kližan neskrýval rozčarovanie po prehre s Mártonom Fucsovicsom v nedeľňajšej dvojhre, ktorá definitívne rozhodla o tom, že slovenskí tenisoví reprezentanti senzačne neuspeli proti Maďarom v bratislavskom stretnutí rozhodujúceho 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2017 družstiev mužov.Slovák podľahol v dueli s jednotkou maďarského kádra za 150 minút 6:3, 3:6, 3:6, 5:7.uviedol dvadsaťsedemročný Bratislavčan na pozápasovej tlačovej konferencii.O konkrétnych príčinách neúspechu Kližan hovoriť nechcel:Myslieť nechce ani na to, ako by mohlo stretnutie dopadnúť, keby v sobotu Slováci zvíťazili vo štvorhre.vyhlásil.Podľa kapitána tímu SR Miloslava Mečířa urobili maďarskí tenisti obrovský pokrok.tvrdí.uzavrel Mečíř.Tím SR prehrával po sobotňajšej štvorhre na tvrdom povrchu Premier Court pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC 1:2. V minulosti v tejto súťaži predviedol tri obraty z takéhoto manka, teraz sa k tomu - na rozdiel od vyrovnania na priebežných 2:2 v septembri 2015 v Poľsku - ani nepriblížil.Hostia si zahrajú v play-off o svetovú skupinu ročníka 2018, súpera sa dozvedia v utorok 11. apríla. Slovákov čakajú na jeseň - v septembri či októbri - záchranárske práce proti Holanďanom alebo Poliakom. V prvom prípade by to bolo vonku, v druhom doma.