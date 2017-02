Umelé svetlo môže výrazne narušiť naše biologické hodiny

Autor: SITA, dnes 06:50

Ľudia by sa večer a v noci mali vyhýbať expozícii jasného, predovšetkým modrého svetla, upozorňujú vedci po štvorročnom medzinárodnom výskume, do ktorého sa zapojila aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Foto: ilustračné, Thinkstock

Svetlo má na nás rôznorodé účinky

Výskum upozorňuje aj na farbu svetla

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Intenzita osvetlenia okolo našich obydlí a v mestách v noci v globálnom meradle rastie. Môže to však mať negatívny účinok na zdravie ľudí. Vyplynulo to zo štvorročného medzinárodného výskumu, na ktorom participovala aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Agentúru SITA o tom informovala Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave.Do programu štvorročnej interdisciplinárnej spolupráce v rámci medzinárodného vedeckého projektu sa medzi rokmi 2012 až 2016 zapojilo 67 vedcov zo 16 rôznych odborov a 18 krajín sveta vrátane Slovenska. Projekt LoNNe (Loss of the night network) skúmal používanie umelého svetla v noci. Jeho výsledkom sú odporúčania o používaní svetla v noci.upozorňuje Michal Zeman z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý bol zástupcom Slovenska v tomto projekte. Napriek tomu však máme podľa výsledkov projektu tendenciu osvetľovať vonkajšie prostredie okolo našich obydlí a v mestách čoraz intenzívnejšie. Rast intenzity osvetlenia v noci potvrdili aj dlhoročné celosvetové sledovania.Odborníci navrhli na základe výskumu praktické odporúčania. Svietidlá navrhované pre osvetlenie vonkajších priestorov by podľa nich nikdy nemali emitovať svetlo nad horizont. Svetlo nasmerované do oblohy totiž nemá prakticky význam a svetlo smerujúce plocho so širokým záberom oslňuje, znižuje viditeľnosť alebo svieti do okien obytných priestorov. Vonkajšie osvetlenie, vrátane osvetlenia fasád, tak musí byť podľa odborníkov vždy smerované nadol. Odborníci rovnako kritizujú aj do povrchu zapustené bodové svetlá a reflektory, ktoré svietia smerom nahor.Výskum upozorňuje aj na farbu svetla. Počas večera a noci by sa ľudia mali vyhýbať expozícii jasného, predovšetkým modrého svetla, ktoré viac oslňuje. Zároveň môže znižovať kvalitu spánku, vyvolávať poruchy spánku či spôsobovať poruchy metabolizmu a imunitného systému, čo vedie k vážnym zdravotným problémom. Viesť môže k vzniku obezity, cukrovky alebo depresií.Vedci zároveň upozorňujú, že treba znížiť celkovú úroveň intenzity osvetlenia vonkajších priestorov a používať ju uniformne. Ľudské oko je totiž schopné prispôsobiť sa nízkej intenzite osvetlenia, ale problém mu spôsobujú záblesky ostrého svetla.vyzdvihol prínos projektu rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta.