Vianoce slávi 95 percent Slovákov. Ako ich zvyknú tráviť?

Osemdesiat percent ľudí sa chce počas sviatkov stretnúť s rodinou a priateľmi.

Najviac plánujú čas stráviť s rodinou mladí ľudia, ktorí s ňou nie sú až toľko počas bežného roka. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) - Vianoce oslavuje takmer 95 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry GfK, ktorý realizovala v novembri na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov vo veku od 15 do 79 rokov. Vianočné darčeky nakupujú viac ženy ako muži, a to najmä vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov a potom od 50 do 59 rokov. Ozdobiť si doma vianočný stromček je tiež dôležitejšie pre ženy ako mužov.Najviac plánujú čas stráviť s rodinou mladí ľudia vo veku 20 až 29 rokov, ktorí s ňou nie sú až toľko počas bežného roka.povedal Rastislav Kočan, obchodný riaditeľ GfK Slovakia. Táto vianočná tradícia je dôležitá pre všetkých ľudí bez ohľadu veku, pohlavia, či regiónu, v ktorom bývajú.Počas tohtoročných Vianoc sa plánuje zúčastniť na bohoslužbe 46 percent ľudí, pričom žien je o desať percent viac ako mužov, a vyše polovica z nich je vo vekovej kategórii nad 50 rokov. Na slávnostnej polnočnej omši sa plánujú zúčastniť necelé dve pätiny ľudí, pričom opäť sú viac zastúpené ženy a z regiónov dominuje východné Slovensko.Koledovať plánuje ísť 13 percent ľudí, najmä mladých do 18 rokov. Najviac koledníkov bude v obciach do 5000 obyvateľov. Už len jedna tretina ľudí posiela tradičné vianočné pohľadnice. Tento zvyk dodržiavajú dve pätiny žien a až polovica ľudí má nad 60 rokov.Keď ľudia spomínajú na Vianoce v detstve, najdôležitejšie pre nich (85 percent) bolo stráviť čas s blízkymi a mať doma vianočný stromček (82 percent). Vianočné pohľadnice posielali kedysi až tri pätiny ľudí. V detstve chodilo viac ľudí na bohoslužby ako dnes (64 percent), takmer tri pätiny ľudí chodilo v detstve na polnočnú omšu a vyše polovica ľudí v detstve koledovala. Informácie agentúre SITA poskytla Katarína Lepiešová zo spoločnosti GfK.