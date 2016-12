Autor: Veronika Danišová, včera 20:00

Ak vám ešte chýbajú nejaké ozdoby na vianočný stromček, nemusíte utekať do preplneného obchodu. Pokojne si ich vyrobte sami v pohodlí domova.

Foto: youtube.com

Video: Vyrobte si vlastné ozdoby na stromček jednoducho a rýchlo

BRATISLAVA 22. decembra (WEBNOVINY) - Vianoce sú tu a k nim nepochybne patrí vianočný stromček. Ozdobiť ho môžeme všeličím, napríklad farebnými guľami, žiarovkami, figúrkami, dokonca aj medovníčkami a podobne. Ak sa aj vy chystáte zdobiť stromček a chýbajú vám nejaké tie ozdoby, inšpirujte sa a vyrobte si ich sami doma, jednoducho a rýchlo.Všetci dobre vieme, aké sú obchody pár dní pred Vianocami preplnené. Nikomu ten stres a zhon nepridáva na nálade, takže na čo si ju zbytočne kaziť. Máme tu pre vás skvelý tip, ako si vyrobiť krásne ozdoby na stromček v pohodlí domova a to len za pár minút. Všetko, čo budete potrebovať je len. Podľa toho, aké farebné, či trblietavé ozdoby chcete, také tyčinky do pištole použite. A potom je to už len na vašej fantázii. Môžete použiťako na videu alebo tvoriť podľa. Necháte uschnúť a už iba zavesíte na stromček. Je to skvelá možnosť ako zabaviť aj deti, ktoré to bude zaručene baviť. Celý postup uvidíte na videu.