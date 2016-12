Ľudia Vianoce milujú, nepáči sa im komercializácia a stres

Autor: SITA, dnes 10:43

Viac ako jedna tretina opýtaných považuje vianočné sviatky za náboženské, najmä ľudia z Prešovského kraja a ľudia žijúci v obciach s počtom do tisíc obyvateľov.

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) - Vianoce na Slovensku oslavuje 95 percent ľudí, no takmer polovici z nich (49 %) prekáža komercializácia a materializmus, s ktorými sú vianočné sviatky spojené. Ľuďom sa príkria aj preplnené obchodné domy, o niečo viac mužom ako ženám. Vyplýva to z prieskumu agentúry GfK, ktorý realizovala v novembri na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.Ako agentúru SITA informovala Katarína Lepiešová z marketingového a komunikačného oddelenia GfK, 36 percent opýtaných deklarovalo, že Vianoce nemajú radi najmä pre finančnú náročnosť, ktorú si vyžadujú. Jednej pätine ľudí prekáža predvianočný stres či skorá vianočná výzdoba. V tomto prípade sú nespokojné skôr ženy ako muži.Najviac však ľudia na vianočných sviatkoch oceňujú voľný čas strávený s rodinou a priateľmi (77 % opýtaných), atmosféru Vianoc, piesne, TV program, ale aj jedlo a pitie. Na Vianoce sa tešia viac ženy ako muži, len na sviatočné jedlo a pitie sa viac tešia muži (55 % muži a 53 % ženy). Takmer polovica oslovených, teda 48 percent, sa teší z toho, že ľudia sú k sebe počas Vianoc milí a viac ako dve pätiny sa tešia hlavne na darčeky.Viac ako jedna tretina opýtaných považuje vianočné sviatky za náboženské, najmä ľudia z Prešovského kraja a ľudia žijúci v obciach s počtom do tisíc obyvateľov. Jedna tretina ľudí považuje Vianoce za náboženské aj kultúrno-spoločenské sviatky. Najmenšiu skupinu tvoria tí, pre ktorých sú Vianoce hlavne kultúrno-spoločenskými sviatkami.