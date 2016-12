Rady ako skladovať potraviny počas vianočných sviatkov

Autor: SITA, dnes 13:24

Počas Vianoc je v domácnostiach na výber z viac druhov jedál ako obvykle. Ich nesprávne skladovanie však môže podľa Úradu verejného zdravotníctva SR znamenať zdravotné riziko.

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Hygienici verejnosti poskytli stručný prehľad odporúčaného spôsobu uskladnenia potravín, ktoré sa na sviatočných stoloch objavujú najčastejšie.uvádza sa v tlačovej správe ÚVZ.Kvalita a bezpečnosť polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov závisia podľa ÚVZ jednak od konkrétneho druhu potraviny, zloženia, podmienok a času uchovávania pri vhodnej teplote.Odporúča sa skladovanie v chlade (0 až 4 stupne Celsia). Nespotrebovaný obsah konzerv po otvorení originálneho obalu majonéz, studených omáčok, dresingov pri teplote 0 až 4 stupne odporúčajú skladovať do 48 hodín. Šaláty, napríklad cestovinový, prípadne zeleninový pri rovnakej teplote do 12 hodín.V prípade studenej kuchyne, ako napríklad chlebíčky, bagety, misy pri uvedenej teplote odporúčajú skladovanie do šesť hodín, pri teplote 5 až 8 stupňov do troch hodín. Zákusky zdobené alebo plnené krémom a šľahačkou pri teplote 0 až 4 stupne do 24 hodín, pri teplote 5 až 8 stupňov do 12 hodín.Pred konzumáciu potravín, ktoré boli už uvarené a uchované v chladničke, pokiaľ nejde o pokrmy podávané v studenom stave, je podľa hygienikov potrebné ich znovu riadne zohriať. Napríklad polievky, mäso alebo omáčky odporúčajú zohrievať na teplotu 80 stupňov.pripomína ÚVZ.Pri nedodržaní správneho skladovania, najmä potravín, rozpracovaných alebo hotových pokrmov, ktoré si vyžadujú chladenie, môže podľa hygienikov dôjsť k nadmernému množeniu mikroorganizmov a plesní.konštatuje ÚVZ.