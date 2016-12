Počet gepardov sa rapídne znižuje, hrozí im vyhynutie

Autor: SITA, dnes 07:23

Vo voľnej prírode žije v súčasnosti už iba približne 7100 gepardov. Vedci preto navrhujú zmenu ich stupňa ohrozenia zo zraniteľný na ohrozený.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Populácia voľne žijúcich gepardov štíhlych (Acinonyx jubatus) sa veľmi rýchlo zmenšuje, pričom ak sa tento proces nepodarí zastaviť, tak tomuto druhu hrozí vyhynutie. Vo svojej štúdii to tvrdí medzinárodný tím vedcov na čele so Sarah Durant zo Zoological Society of London.Durant s kolegami zistili, že vo voľnej prírode žije v súčasnosti už iba približne 7100 gepardov, pričom viac než polovica z nich sa vyskytuje v šiestich krajinách na juhu Afriky. V Ázii gepardy už takmer vyhynuli, keďže túto populáciu, ktorá predstavuje samostatný poddruh, tvorí už iba menej než 50 jedincov žijúcich v Iráne. V Zimbabwe sa zas počet gepardov znížil za ostatných 16 rokov z približne 1200 na 170. Hlavnou príčinou tohto výrazného úbytku je skutočnosť, že tieto mačkovité šelmy majú obrovské teritóriá, ktoré často presahujú hranice chránených území.Vedci zistili, že až 77 percent areálu ich výskytu sa nachádza mimo národných parkov a rezervácií, čo má za následok, že gepardy musia loviť aj na územiach, ktoré obrábajú farmári. Ľudia taktiež mimo chránených území lovia rôzne druhy zvierat, ktoré sú potravou gepardov. "," uviedla Durant.Ďalším významným ohrozením pre tento druh je ilegálny obchod s mláďatami, o ktoré je veľký záujem predovšetkým v krajinách Perzského zálivu. Podľa organizácie Cheetah Conservation Fund pašeráci v uplynulých desiatich rokoch nelegálne vyviezli z Afriky minimálne 1200 mláďat gepardov, pričom až približne 85 percent z nich neprežilo cestu. Durant s kolegami preto navrhujú, aby Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) zmenila stupeň ohrozenia gepardov zo zraniteľný na ohrozený. Taktiež tvrdia, že prežitie gepardov treba zabezpečiť aj mimo chránených území. Svoju štúdiu zverejnili v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.