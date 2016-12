Aké mená dávajú rodičia deťom? Tieto sú najpoužívanejšie

Autor: SITA, dnes 07:12

Rodičia dávajú deťom čoraz viac slovanské mená. Aj tento rok sa ale v matrikách objavili i netradičné mená.

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Najpoužívanejšími menami roka 2016 na Slovensku sú rovnako ako vlani Jakub a Ema, prípadne Emma. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil portál Najmama.sk v spolupráci s matrikami.Medzi chlapcami nedošlo k zmene ani na druhej priečke, kde je meno Adam. Michala, ktorý tento rok klesol na päťku, nahradil na treťom mieste Samuel. V prvej desiatke sa objavili aj Martin, Tomáš, Matej, Filip, Lukáš a Sebastián, ktorý je zároveň jediným nováčikom v Top 10. Vypadol z nej, naopak, Peter.Meno Ema, prípadne Emma sa objavilo v najlepšej trojke v 24 okresoch. Na druhom mieste je Sofia, ktorá bola vlani na štvorke. Tretím najčastejším dievčenským menom je Natália, ktorá vlani skončila na druhom mieste. Oproti minulému roku z prvej desiatky vypadli Katarína, Eliška a Karolína. K tohtoročným nováčikom patria Anna, Hana, Kristína a Adela. Okrem nich sa do Top 10 dostali aj Nina, Viktória, Nela a Laura.I keď to v rebríčku Top 10 nie je vidieť, rodičia dávajú potomkom čoraz viac slovanské mená. Aj tento rok sa ale v matrikách objavili i netradičné mená ako napríklad Armani, Diego, Chanel. Vyskytli sa aj Lucas, Tobias, Anny, Antoine alebo Boglárka. V Nitre chceli rodičia pomenovať dcéru Komút, nevedeli však potvrdiť jeho reálnosť, a tak museli pristúpiť k zmene.

Desať najpoužívanejších chlapčenských mien na Slovensku v roku 2016:

1. Jakub

2. Adam

3. Samuel

4. Martin

5. Michal

6. Tomáš

7. Matej

8. Filip

9. Lukáš

10. Sebastián





Desať najpoužívanejších dievčenských mien na Slovensku v roku 2016:

1. Ema, Emma

2. Sofia

3. Natália

4. Nina

5. Viktória

6. Nela

7. Anna, Hana

8. Laura

9. Kristína

10. Adela

Informácie agentúre SITA poskytla vedúca redaktorka portálu Najmama.sk Martina Smatanová.