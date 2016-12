Google zverejnil rebríčky, čo ľudia vo svete najviac hľadali

Autor: SITA, dnes 07:45

V celkovom rebríčku všetkých výrazov sa na prvej priečke umiestnila hra Pokémon Go.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Google zverejnila rebríčky tohtoročných globálnych trendov vo vyhľadávaní. V nich sú zoradené výrazy, o ktoré v roku 2016 najviac stúpol záujem v porovnaní s minulým rokom. V celkovom rebríčku všetkých výrazov sa na prvej priečke umiestnila hra Pokémon Go, za ňou nasledujú iPhone 7, Donald Trump, Prince a Powerball.Spomedzi udalostí zaznamenali najväčší nárast záujmu vo vyhľadávaní prezidentské voľby v USA, olympiáda, Brexit, streľba v Orlande a vírus Zika. V kategórii Ľudia dominoval budúci prezident USA Donald Trump, za ním skončili Hillary Clinton, Michael Phelps, Melania Trump a Simone Biles.Rebríček hudobníkov ovládla kanadská speváčka Céline Dion, nasledujú Kesha, Michael Bublé, Creed a Dean Fujioka. Medzi úmrtiami dominoval hudobník Prince, pričom prvú päťku dopĺňajú David Bowie, Christina Grimmie, Alan Rickman a Muhammad Ali.

Prehľad rebríčkov tohtoročných globálnych trendov vo vyhľadávaní:



Výrazy:

1. Pokémon Go

2. iPhone 7

3. Donald Trump

4. Prince

5. Powerball

6. David Bowie

7. Deadpool

8. olympiáda

9. Slither.io

10. Jednotka samovrahov



Udalosti:

1. voľby v USA

2. olympiáda

3. Brexit

4. streľba v Orlande

5. vírus Zika

6. Panama Papers

7. Nice

8. Brusel

9. streľba v Dallase

10. zemetrasenie v Kumamote



Ľudia:

1. Donald Trump

2. Hillary Clinton

3. Michael Phelps

4. Melania Trump

5. Simone Biles

6. Bernie Sanders

7. Steven Avery

8. Céline Dion

9. Ryan Lochte

10. Tom Hiddleston



Hudobníci:

1. Céline Dion

2. Kesha

3. Michael Bublé

4. Creed

5. Dean Fujioka

6. Kehlani

7. Teyana Taylor

8. Grace Vanderwaal

9. Ozuna

10. Lukas Graham



Úmrtia:

1. Prince

2. David Bowie

3. Christina Grimmie

4. Alan Rickman

5. Muhammad Ali

6. Leonard Cohen

7. Juan Gabriel

8. Kimbo Slice

9. Gene Wilder

10. José Fernández



Športové podujatia:

1. Olympijské hry v Riu de Janeiro

2. Svetová séria

3. Tour de France

4. Wimbledon

5. Australian Open

6. UEFA Euro 2016

7. 2016 ICC World Twenty20

8. Copa América

9. Royal Rumble

10. Ryder Cup



Filmy:

1. Deadpool

2. Jednotka samovrahov

3. Revenant Zmŕtvychvstanie

4. Captain America: Občianska vojna

5. Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti

6. Doctor Strange

7. Hľadá sa Dory

8. Zootropolis

9. V zajatí démonov 2

10. Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu



Televízne seriály:

1. Stranger Things

2. Westworld

3. Luke Cage

4. Hra o tróny

5. Čierne zrkadlo

6. Fuller House

7. The Crown

8. Jedna noc

9. Taeyangeui hooye (Descendants of the Sun)

10. Soy Luna



Spotrebná elektronika:

1. iPhone 7

2. Freedom 251

3. iPhone SE

4. iPhone 6S

5. Google Pixel

6. Samsung Galaxy S7

7. iPhone 7 Plus

8. Note 7

9. Nintendo Switch

10. Samsung J7

Informácie pochádzajú od Dáše Tkáčovej zo spoločnosti Grayling.