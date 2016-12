Autor: Veronika Danišová, včera 20:00

Zaspali ste a nič nestíhate? Tak v tom prípade sa vám tento skvelý rýchly účes bude určite hodiť. Nikdy neviete, kedy sa ocitnete v tejto situácii, tak je dobré vedieť rýchlo zakročiť.

Foto: youtube.com

Video: Skvelý účes, ktorý máte hotový len za tri minúty

BRATISLAVA 27. decembra (WEBNOVINY) - Všetci dobre vieme, aké je dôležité v spoločnosti vyzerať upravene a čisto. Ako sa hovorí, vlasy sú korunou krásy a preto by sme nemali podceňovať svoj účes. Niekedy však nemáme toľko času sa upravovať, hlavne ráno. Preto existuje mnoho účesov a rád, ktoré nám s tým pomôžu.Na nasledujúcom videu uvidíte krásny účes, ktorý máte hotový snáď za tri minúty. Nie je to nič zložité a hodí sa naozaj všade. Či na rande, stretnutie s kamarátkou, do kina, do školy alebo do práce. Takže ak máte aj vy dlhšie vlasy, určite oceníte tento skvelý účes. Pozorne si pozrite video a naučte sa ho len za pár minút. A ak niekedy náhodou ráno zaspíte, nebudete mať problém s rýchlou úpravou vašich vlasov.