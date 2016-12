Takto jednoducho a účinne vyčistíte mriežku z rúry

Autor: Veronika Danišová, dnes 15:00

Určite to dobre pozná každá gazdinka. Ani počas pečenia sa nevyhnete špinavej rúre, najmä teda mriežky. Hlavne pripečené špinavé miesta sa ťažko čistia. Ale s tým je koniec. Takto ľahko môžete mriežku vyčistiť.

BRATISLAVA 28- decembra (WEBNOVINY) - Určite nikto z nás nemá rád čistenie rúry, predovšetkým zapečenú špinu na mriežke, však? Ak si to chcete aj vy uľahčiť, vyskúšajte najbližšie tento tip. Určite neoľujtujete a ušetríte čas, ktorý môžete využiť iným spôsobom. Pozrite si postup, ako na to.Všetko, čo budete potrebovať, je(tekutý alebo práškový). Celý postup je veľmi jednoduchý. Do vane alebo väčšej nádoby napustíte horúcu vodu. Toľko, aby bola celá mriežka, ktorú položíte na uterák, ponorená. Uterák sa používa pre ochranu pred poškriabaním vane. Do vody primiešajte čisitiaci prostriedok a nechajte cez noc odstáť. Na druhý deň už len špongiou zotriete všetku špinu, čo by vám nemalo zabrať viac ako pár minút. Ak sa vyskytnú ťažko dostupné miesta, použite starú zubnú kefku. Takže, ak budete chystať jedného dňa väčšie upratovanie, nezabudnite večer pred ním namočiť mriežku z rúry do vody.