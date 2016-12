Autor: Veronika Danišová, včera 20:00

Hodila by sa vám doma nejaká šikovná deka? Tak nemusíte bežať do obchodu a míňať peniaze. Jednoducho si ju vyrobte doma za pár minút a to bez akéhokoľvek šitia.

Foto: pinterest.com

Postup na obrázku:

Foto: pinterest.com

Obrazom: Vyrobte si deku bez šitia, ktorá vás príjemne zahreje

BRATISLAVA 28. decembra (WEBNOVINY) - Nielen v týchto chladných dňoch sa vám zíde deka, ktorá vás zahreje. Či už doma pred telkou alebo pri cestovaní, oplatí sa ju mať po ruke. Ak nemáte doma taký šikovný kúsok, neváhajte a vyrobte si ho sami. Je to jednoduchšie, ako si môžete myslieť. Pozrite si celý postup.Vyrobiť si deku je veľmi ľahké. Nebudete potrebovať ani žiadny šijací stroj, ani ihlu a niť. Zoberte si dva rovnaké kusy látky, či už staré tričká alebo kusy látky, čo vám zavadzajú v skrini. A už len stačí postupovať ako na obrázku. Po celom obvode si látky nastrihajte na rovnaké pásiky, ktoré navzájom zauzlíte a vznikne vám šikovná hrejivá deka. Veľmi obľúbené sú taktiež u bábätiek v kočíku, takže ju môžete tiež použiť ako darček pre novopečených rodičov. Mať takú originálnu deku po ruke nikdy nemusí byť na škodu, čo poviete? Neváhajte a vyrobte si tiež takú. Inšpirovať ďalšími kúskami sa môžete vo fotogalérii nižšie.