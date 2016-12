Rebríčky Google: Čo hľadali Slováci najčastejšie?

Autor: SITA, dnes 08:33

Najvyhľadávanejším výrazom na Google je znova Facebook. Skokanom roka na Slovensku sa stali Majstrovstvá sveta v hokeji 2016.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Google zverejnila rebríčky najvyhľadávanejších výrazov vo svojom vyhľadávači na Slovensku za rok 2016. Vôbec najčastejšie vyhľadávaným výrazom na slovenskej verzii Googlu je už šiesty raz po sebe Facebook, za ktorým nasledujú YouTube, Topky, Bazoš a Pokec.Ďalším rebríčkom, ktorý zástupcovia Googlu predstavili, je zoznam najväčších skokanov. V ňom sú zoradené výrazy a osobnosti, o ktoré počas roku 2016 najviac stúpol záujem. Na prvej priečke sa umiestnili Majstrovstvá sveta v hokeji 2016, nasledujú EURO 2016, voľby 2016, Tour de France 2016 a Pokémon Go.povedala Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko.V kategórii skokanov medzi osobnosťami skončil na prvom mieste Marian Kotleba, za ním sa umiestnili Donald Trump, Štefan Svitko, Karel Gott a Barbora Balúchová. Celkovo najvyhľadávanejšou osobnosťou je však Gogo, nasledujú Justin Bieber, Karel Gott, Peter Sagan a Marian Kotleba. Najvyhľadávanejším médiom na Slovensku boli rovnako ako vlani Topky, za nimi sa umiestnili Nový čas, Sme, Aktuality a Pravda. Informácie agentúre SITA poskytla Daša Tkáčová zo spoločnosti Grayling.