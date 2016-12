8 skvelých spôsobov, ako využiť balzam na pery

Autor: Veronika Danišová, včera 15:00

Balzam na pery sa nám hlavne v týchto chladných dňoch naozaj zíde. Ale nielen v tých. Väčšinou ich máme po ruke skoro vždy. Ale vedeli ste, že okrem pier ho môžeme ešte využiť aj inak a pritom užitočne?

8 spôsobov, ako efektívne využiť balzam na pery:

BRATISLAVA 29. decembra (WEBNOVINY) - Súčasťou takmer každej ženskej kabelky je aj balzam na pery. Je to skutočne skvelý pomocník a preto je dobré mať ho vždy po ruke. Naše pery chráni pred vysúšaním a niektoré aj krásne voňajú. Ale vedeli ste, že okrem toho sa dá využiť aj inak? Prečítajte si 8 super spôsobov, ako nám môže balzam ešte pomôcť.- S novými topánkami väčšinou prichádzajú aj nové pľuzgiere na nohách. Nabudúce si predtým, ako v nich začnete chodiť natrite päty a miesta, kde sa vám zvyknú tvoriť pľuzgiere. Takisto kľudne môžete potrieť aj vnútro topánky. Vyhnete sa im.- Nestáva sa zriedkavo, že sa nám na prste zasekne prsteň a nechce ísť dolu. Ak sa náhodou ocitnete v rovnakej situácii, použite balzam, ktorým si potriete miesto na prste, kde sa prsteň zasekol a mal by povoliť.- Určite mnohí poznáte pocit, keď nepatrne schytíte list papiera a ten vás poreže na prste alebo inde na ruke. Vtedy je dobré mať balzam na pery, ktorý "zapečatí" boľavé miesto a uchráni ho pred nepriaznivým počasím. Zároveň aj podporuje liečenie. Rovnako ho použite aj pri záderoch v okolí nechtov.- Ak nemáte svoje vlasy pod kontrolou, vašou tajnou zbraňou je balzam na pery. Ak si chcete totiž urobiť cop alebo drdol a nejaké vlasy vám odstávajú alebo nedržia, jednoducho ich potrite balzamom. Takisto je to aj pri obočí. Ak vám uteká pár chĺpkov inde ako by ste chceli, použite balzam a skroťte ich.- Snáď najznámejšie alternatívne použitie pre balzam na pery je na popraskaný nos. Nabudúce si ho potrite balzamom, ktorý pomáha chrániť nos a udržuje bolesť na uzde.- Zmena období znamená aj zmenu počasia a vtedy môžu vaše okná "uviaznuť". Jednoducho sa nedajú otvoriť. A tu by mohol byť balzam na pery tiež riešením. Namažte ním akúkoľvek časť okna, ktorá zabezpečuje jeho otváranie a potlačte. Mali by ste ho konečne otvoriť.- Ak vlastníte kožené topánky, je dobré ich chrániť čas od času balzamom na pery. Dôkladne ním natrite topánky a budú vyzerať ako nové.- Ak ste jedným z tých ľudí, ktorí si neradi uväzujú stále šnúrky a radšej si na nich urobia uzlík, v tom prípade myslite na tento trik. Po čase sa vám totiž môže stať, že šnúrky stuhnú, uzol bude veľmi pevný a nebudú sa dať rozviazať. Vtedy ich natrite balzamom na pery, ktorý spôsobí, že keď šnúrky začnete ťahať proti sebe, pomaly sa uzol uvoľní.