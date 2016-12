Prehľad najkurióznejších správ roka 2016

Autor: SITA , dnes 11:05

Prečítajte si výber tých najzaujímavejších kurióznych udalostí tohto roka.

Istého Kirka Alexandra zo Salemu v štáte Oregon zachránili v máji zamestnanci pizzerie po tom, ako od neho jedenásť dní nedostali objednávku. Foto: ilustračné, Shutterstock

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - Aj rok 2016 priniesol na celom svete množstvo kurióznych udalostí. Agentúra SITA prináša výber tých najzaujímavejších:

Polícia v kalifornskom meste Pacific Grove zatkla začiatkom roka mladíka podozrivého z ozbrojenej lúpeže, ktorý sa odfotil s jednou z obetí a taktiež si s ňou vymenil kontakt prostredníctvom mobilnej aplikácie Snapchat. Victor Almanza-Martinez spolu s ďalšími dvoma komplicmi prepadol štvoricu ľudí v parku na pobreží, pričom im ukradli osobné veci vrátane kľúčov od auta, v ktorom následne z miesta činu ušli. Policajti vypátrali mladíka práve vďaka spomínanej fotke a po zatknutí ho obvinili okrem iného z ozbrojenej lúpeže, únosu a porušenia podmienky.



Istá Judy Kluska z Philadelphie našla vďaka používateľom Facebooku svoj 33-ročný zásnubný prsteň, ktorý stratila počas Nového roka v jednom z miestnych nákupných centier. Po tom, ako sa jej vzácny šperk nepodarilo nájsť, sa Kluskin syn Jason rozhodol prostredníctvom Facebooku zverejniť fotografiu jej prsteňa s prosbou o pomoc. Krátko nato zdieľalo príspevok viac ako 11-tisíc ľudí, pričom si ho všimla aj matka istého Johna Kaisera, ktorý klenot našiel. Ten sa v priebehu 24 hodín ozval Jasonovi a dohodli sa na stretnutí, aby mu mohol šperk odovzdať.



Nemenovaná americká hudobníčka si zabudla v nemeckom vlaku husle Stradivarius z roku 1727 v hodnote 2,6 milióna dolárov. Stalo sa tak, keď mladá huslistka cestovala vlakom z Mannheimu do Saarbrückenu. Krátko po tom, ako vystúpila, si uvedomila, že vzácne husle zabudla vo vlaku. Oznámila to preto polícii, ktorá hudobný nástroj objavila minútu pred tým, než vlak vypravili späť do Mannheimu.



Nemenovaný muž z texaského mesta Fort Worth spadol v januári do dva metre hlbokej jamy na stavenisku, keď si šiel do miestneho obchodu kúpiť žreb do lotérie. Keď sa 67-ročný muž dlho nevracal domov, jeho rodina zavolala políciu, ktorá ho následne začala hľadať. Jeden z policajtov si počas pátracej akcie, do ktorej zapojili aj helikoptéru, všimol veľkú dieru a keď k nej podišiel, všimol si, že vo vode na jej dne leží hľadaný muž. Policajt preto skočil dnu, aby mužovi poskytol prvú pomoc. Potom privolal aj svojich kolegov, s ktorými muža z diery vytiahol.



Istý Donald "Chip" Pugh z amerického štátu Ohio poslal polícii svoju vlastnú fotografiu, pretože sa mu nepáčil ich oficiálny záber. Urobil tak po tom, ako polícia v meste Lima začala po ňom pátrať a zverejnila jeho policajné snímky na Facebooku. "Tu je lepšia fotka, tamtá je strašná," napísal 45-ročný podozrivý, ktorý sa odfotil so slnečnými okuliarmi sediac v aute. Na to hneď zareagovali zástupcovia zákona, pričom mu poďakovali za pomoc a vyzvali ho, aby sa dostavil na oddelenie porozprávať sa s nimi o jeho obvineniach. Pugha neskôr zatkli vo floridskom meste Century, pričom na Facebooku potom zverejnili jeho novú policajnú snímku, na ktorej sa zadržaný muž usmieval.



Colníci na medzinárodnom letisku v nemeckom Frankfurte zatkli koncom februára nemenovanú Kolumbijčanku, ktorá v prsných implantátoch pašovala kilogram kokaínu. Colníci začali mladú ženu podozrievať po tom, ako jej pod prsiami objavili čerstvé jazvy po operácii, pričom ona sama sa sťažovala na veľké bolesti. Následne sa priznala, že v prsných implantátoch pašuje drogy, ktoré jej do tela umiestnili počas narýchlo zrealizovanej operácie. Ženu preto previezli do nemocnice, kde jej z tela vyoperovali dve 500-gramové plastové vrecúška s kokaínom v celkovej hodnote približne 200-tisíc eur. Drogy boli určené pre trh v Španielsku.



Súd v nemeckom Mannheime uznal v marci vinným z usmrtenia z nedbanlivosti istého Olivera Dietmanna, ktorého milenka sa udusila uhorkou, ktorú pár použil ako sexuálnu hračku. Muž však dostal iba 20-mesačný podmienečný trest a pokutu 6000 eur, pretože sudca dospel k záveru, že šlo o nešťastnú zhodu okolností. K tragickému incidentu došlo ešte v júli 2014, keď ju Dietmann pozval k sebe domov, zatiaľ čo jeho manželka a dcéra boli vonku. "Často sme počas sexu používali umelé penisy ako aj mrkvy a cukety. V ten deň však moja milenka nemala so sebou žiadne sexuálne hračky, a tak som z kuchyne zobral polovicu šalátovej uhorky. Tú sme potom použili ako sexuálnu hračku a následne som jej ju strčil do úst. Potom som si však všimol, že z kuchyne ide dym. Zabudol som totiž, že som nechal variť kus mäsa pre psa a to začalo horieť. Utekal som preto do kuchyne, nakŕmil psa a potom si dal na balkóne cigaretu," uviedol muž s tým, že keď sa vrátil do spálne, našiel svoju milenku v bezvedomí na podlahe, pričom uhorku mala stále v ústach. "Snažil som sa jej kúsky uhorky vybrať z hrdla, bola však taká kašovitá, že sa mi ich nepodarilo odstrániť všetky," dodal. Žena následne upadla do kómy a nakoniec v nemocnici zomrela.



Z nemocnice v texaskom meste Jasper ušiel väzeň, ktorého našli o deň neskôr ukrytého v umývačke riadu v byte jeho priateľky. Dvadsaťročný Wesley Evans bol od 8. marca vo väzbe za lúpež, podpaľačstvo a krádež auta, v apríli ho však previezli s opuchnutou rukou do miestnej nemocnice, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. O deň neskôr ho policajti objavili v jednom z bytov neďaleko nemocnice, pričom sa skrýval v umývačke riadu. Na sebe mal iba boxerky a putá s prerezanou reťazou.



Nemenovaný mladík sa chcel začiatkom mája odfotiť pri 126-ročnej soche portugalského kráľa Sebastiána I. stojacej pred vchodom na železničnú stanicu Rossio v Lisabone, tá však spadla na zem a rozbila sa. Mladík vyliezol na podstavec, aby sa odfotil, nešťastnou náhodou však približne meter vysokú sochu zhodil. Následne sa pokúsil ujsť, polícia ho však zadržala.



Istého Kirka Alexandra zo Salemu v štáte Oregon zachránili v máji zamestnanci pizzerie po tom, ako od neho jedenásť dní nedostali objednávku. Alexander si viac ako desaťročie z reštaurácie pravidelne objednával jedlo. Keď sa však niekoľko dní neozval, zamestnanci sa oňho začali obávať. Vedúci pizzerie preto poveril poslíčka, aby 48-ročného zákazníka navštívil. Tomu sa Alexandra nepodarilo skontaktovať, všimol si však, že v jeho dome sa svieti a je pustená televízia. Vedúci sa preto rozhodol zavolať na políciu, ktorá Alexandra našla v dome v ohrození života.



Šesťročný chlapec z mesta Quincy v štáte Massachusetts nahlásil svojho otca polícii za porušenie dopravných predpisov. Istý Robbie Richardson zavolal v sobotu 28. mája na núdzovú linku 911 po tom, ako jeho otec Michael prešiel autom na červenú, keď išli do autoumyvárne. "Môj otecko prešiel na červenú. Bolo to v úplne novom aute, v aute mojej mamy," povedal chlapec policajnému dispečerovi, ktorý si neskôr vyžiadal k telefónu otca, aby sa uistil, že je všetko v poriadku. Ten sa mu za celú situáciu ospravedlnil.



Ind G. Ram Mohan zomrel krátko po tom, ako si v kine v meste Tiruvannamalai v štáte Tamilnádu pozrel horor V zajatí démonov 2. Šesťdesiatpäťročný muž bol v kine aj s kamarátom H. Prasadom, pričom počas premietania sa sťažoval na bolesť v hrudníku a po skončení filmu odpadol. Prasad ho následne vzal do neďalekej súkromnej nemocnice, Mohan však cestou skonal. Podľa lekárov bol príčinou úmrtia infarkt, ktorý už muž v minulosti prekonal. Personál kliniky následne Prasada požiadal, aby Mohanovo telo previezol do štátnej nemocnice, aby mohli vykonať pitvu a nahlásiť prípad polícii. Prasad však namiesto toho vzal telo do susedného štátu Ándhrapradéš, odkiaľ Mohan pochádzal. Spravil tak na želanie rodiny, ktorá nechcela, aby jeho úmrtie vyšetrovala polícia.



Polícia v mestečku Pinecrest na Floride zatkla v júni 18-ročného Raderiusa Glenna Collinsa po tom, ako zverejnil na sociálnej sieti Facebook video, na ktorom sa spoločne s dvoma kamarátmi chválil krádežou šperkov. Následne zatkli aj jeho kamaráta Marcusa Terrella Parkera. Collins zverejnil osemminútové video koncom mája, pričom všetci traja mladíci v ňom sedia v aute a mávajú stodolárovými bankovkami. Trojica sa krátko predtým vlámala do domu, odkiaľ ukradla trezor so šperkmi v hodnote viac než 500-tisíc dolárov. Collins a Parker potom začiatkom júna vykradli aj ďalší dom, odkiaľ si odniesli šperky za viac než 10-tisíc dolárov a skrutkovač, ktorý neskôr poslúžil ako dôkaz. Jeden zo zatknutých následne vyšetrovateľom prezradil, že ukradnuté šperky predali do klenotníctva, kde za ne dostali každý 1300 dolárov. Spomínané video následne pomohlo policajtom spojiť lúpež s konkrétnym klenotníctvom, keďže mladíci ukázali na kameru vrecúško, v ktorom dostali v obchode hotovosť.



Päťdesiatdeväťročný James Zordel zomrel po tom, ako koncom júna po tme narazil na motorke do čiernej kravy. K tragickému incidentu došlo v noci na málo frekventovanej ceste neďaleko mestečka Russell v Kansase. Ako uviedol miestny policajt Brant Birney, príčina kurióznej kolízie nie je známa, pretože haváriu nevideli žiadni svedkovia. Nie je preto jasné, či muž šiel príliš rýchlo alebo či zviera znenazdajky vošlo na vozovku. Muž však nemal helmu a zomrel krátko po kolízii.



Istá Esteysi Sanchez Izazaga zrazila chodca a následne s jeho telom na prednom sedadle prešla ďalších približne 1,5 kilometra. Potom zaparkovala v slepej uličke a odkráčala preč. Stalo sa tak v júni v kalifornskom meste Oceanside, pričom 29-ročnú ženu krátko na to zatkla polícia. Následne ju obvinili zo zabitia, úteku z miesta nehody a šoférovania pod vplyvom omamných látok. Svedkovia uviedli, že Izazaga približne o 6:20 vo veľkej rýchlosti vyšla autom na chodník, kde zrazila nemenovaného muža. Jeho telo prerazilo hlavou predné sklo a pristálo na sedadle spolujazdca. Pri náraze mužovi odtrhlo nohu, ktorá vyletela von zadným oknom a skončila na kufri auta.



Nemenovaný muž, ktorý si zabudol v taxíku batoh s takmer 200-tisíc dolármi, získal svoje peniaze späť po tom, ako taxikár odovzdal batoh na polícií a tá našla jeho majiteľa. Bostonský taxikár Raymond "Buzzy” MacCausland viezol začiatkom júla muža so sadrou na nohe, ktorý mu povedal, že je bezdomovec liečiaci sa z drogovej závislosti a žijúci ostatných šesť mesiacov v útulku pre ľudí bez domova. V jednom momente muž 72-ročného MacCauslanda požiadal, aby zastavil, lebo sa chcel stretnúť s kamarátom, batoh však nechal v aute, pretože plánoval v jazde pokračovať. Taxikár naňho čakal 30 minút, no muž sa už neobjavil, a tak odišiel. Krátko na to si ale všimol na zadnom sedadle batoh, a tak išiel do mužovho hotela, aby mu ho vrátil. Tam ho ale nenašiel, a tak otvoril batoh, či v ňom nie sú mužove doklady. Namiesto toho objavil tri zväzky bankoviek v celkovej hodnote 187 786 dolárov. Batoh preto odovzdal na polícii, ktorá zistila, že peniaze sú dedičstvom po mužových nedávno zosnulých rodičoch. Po vrátení hotovosti dal muž MacCauslandovi odmenu 100 dolárov.



Istá Linda Patricia Thompson vylúpila koncom júla banku v americkom štáte Wyoming, aby sa mohla vrátiť do väzenia, odkiaľ ju v júni prepustili. Päťdesiatdeväťročná žena vošla do jednej z bánk v meste Cheyenne a pracovníkovi pri priehradke podala kus kartónu, na ktorom bolo napísané: "Mám zbraň. Daj mi všetky peniaze, ktoré máš." Pracovník jej následne vydal niekoľko tisíc dolárov. Thompson na ulici pred bankou začala vyhadzovať peniaze do vzduchu, pričom ich tiež ponúkala okoloidúcim. Potom si sadla na zem a počkala na policajtov. Tým povedala, že práve vylúpila banku a chce ísť späť do väzenia. Neskôr vyhlásila, že predchádzajúci týždeň ju neznámi ľudia zbili v parku, a keďže sa jej nepodarilo dostať sa do útulku pre bezdomovcov, rozhodla sa vykradnúť banku, aby sa mohla vrátiť do väzenia, pretože už nechcela žiť na ulici.



Holanďan Alexander Pieter Cirk čakal desať dní na letisku v čínskom meste Čangša, aby sa stretol s priateľkou, s ktorou sa spoznal prostredníctvom zoznamovacej aplikácie. Tá však neprišla a 41-ročný muž skončil v nemocnici v dôsledku fyzického vyčerpania. Dvadsaťšesťročná Čang sa vraj na letisko nedostavila preto, lebo si myslela, že muž žartuje. Cirk sa chystal so ženou stretnúť po dvoch mesiacoch písania si prostredníctvom zoznamky. Po tom, ako odmietal opustiť letisko a vzali ho do nemocnice, o jeho situácii informovala lokálna televízia, na čo neskôr reagovala aj samotná Čang. "S naším vzťahom sme napredovali, ale neskôr som mala pocit, že je ku mne ľahostajný. Jedného dňa mi zrazu poslal fotografiu leteniek a ja som si myslela, že je to vtip. Potom sa mi neozval," uviedla s tým, že v tom čase bola na plastickej operácii v inej provincii a mala vypnutý telefón.



Manželský pár zo škótskeho Biggaru našiel diamantové šperky v kresle, ktoré si kúpili v dražbe za päť libier. Angela Milner-Brown a jej manžel Angus si kus nábytku kúpili pred šiestimi rokmi, ale odložili ho na povalu, lebo nemali peniaze na nové čalúnenie. Keď sa ho 47-ročný muž po rokoch rozhodol vymeniť, objavil v ňom diamantový prsteň, náušnice a brošňu. Odborníci neskôr vyčíslili ich hodnotu na päťtisíc libier.



Istí Elliot Fuller a Jason Franklin našli začiatkom augusta počas plavby na kanoe umelú nohu, ktorá trčala z bobrej hrádze na riečke neďaleko obce Wabeno v štáte Wisconsin. Následne sa im podarilo vypátrať aj majiteľa protézy, ktorý ju hľadal prostredníctvom portálu Craigslist. "Bol som si istý, že sme našli mŕtvolu, ktorú niekto hodil do vody. Až keď sme sa dostali bližšie, zistili sme, že ide o umelú nohu," uviedol Fuller, ktorý spoločne s Franklinom objavil na spomínanom portáli 20 dní starý oznam od 49-ročného Marka Warnera z Green Bay. Ten stratil protézu počas rybačky, keď sa jeho kanoe prevrátilo približne päť kilometrov od miesta, kde ju našli Fuller s Franklinom. "Veľmi ma to netrápilo, pretože na rybačky a lov som si brával staršiu protézu. Nebola to moja každodenná noha, ak to tak môžem povedať. Kamarát ma ale prehovoril, aby som napísal na Craigslist. Neveril som však, že sa nájde. Je dosť vtipné, kde nakoniec skončila," vyhlásil Warner, ktorý sa následne stretol s nálezcami a za vrátenie protézy im dal odmenu 50 dolárov.



Mladý pár dopadol aj s mopedom, na ktorom sa viezol, priamo do kabrioletu značky Rolls-Royce. Bizarná dopravná nehoda sa stala v auguste v nemeckom Regensburgu. Šestnásťročný mladík na mopede si nevšimol, že Rolls-Royce pred ním zastavil na červené svetlo a nabúral do zadnej časti auta. Následne urobil "premet" a dopadol priamo do vnútra kabrioletu. Moped a 18-ročná spoločníčka mladíka takisto pristáli v aute. Rolls-Royce šoféroval nemenovaný 66-ročný muž, vedľa ktorého sedela žena, ktorá utrpela menej závažné zranenia. Pri kurióznej nehode sa poškodili kožené sedadlá, skladacia strecha a nárazník približne 40-ročného auta.



Jeden z vysokorýchlostných japonských vlakov Šinkansen musel v septembri núdzovo zastaviť po tom, ako si jeden z pasažierov všimol, že na opierke na ruky pasažiera sediaceho pred ním je omotaný malý had s dĺžkou 30 centimetrov. Plaz strávil na opierke približne 50 minút, kým si ho nemenovaný pasažier všimol a informoval o tom vlakových sprievodcov. Tí sa následne snažili zistiť, či niekto z cestujúcich nestratil hada, avšak nikto sa neozval. Taktiež ich informovali, že vlak bude mať neplánovanú zastávku v meste Hamamacu, kde do vlaku nastúpila železničná polícia, ktorá hada vyniesla von. Vlak o minútu neskôr pokračoval v jazde, pričom do cieľovej stanice v Hirošime dorazil bez meškania. Polícia neskôr v spolupráci so zoológmi zistila, že šlo o užovku, hoci pôvodne si mysleli, že by mohlo ísť o pytóna.



Polícia z predmestia austrálskeho Brisbane našla začiatkom novembra počas cestnej kontroly žene v taške mláďa koaly. Stalo sa tak po tom, čo 50-ročnú Austrálčanku zastavili a spýtali sa jej, či niečo preváža. Tá im podala zelenú plátennú kabelku a povedala, že je v nej malá koala. Ako uviedli zástupcovia polície v stanovisku, jej tvrdeniu sprvu neverili, ale po otvorení tašky v nej naozaj objavili spomínané zviera. Žena, ktorú následne zadržali, tvrdila, že vačkovca našla v nedeľu večer a starala sa oňho.



Nemenovaný Austrálčan priniesol na políciu v meste Maroochydore v štáte Queensland medúzu, ktorú si pomýlil s prsným implantátom. Muž si myslel, že jeho objav je dôkazom možného utopenia sa alebo vraždy, a tak ho priniesol na miestnu policajnú stanicu. Tam však jeho predpoklad vyvrátili. "Všetci členovia zboru na stanici v Maroochydore boli v strehu, keď znepokojený občan nahlásil možnú vraždu. Počas vyšetrovania však odhalili, to čo predpokladali. Objekt bol vskutku medúza," uviedli zástupcovia austrálskej polície v stanovisku.



Polícia z mesta Kensington v kanadskej provincii Ostrov princa Eduarda koncom novembra na Facebooku oznámila, že vodičom, ktorých počas vianočných sviatkov pristihnú šoférovať pod vplyvom alkoholu, bude za trest púšťať skladby od kapely Nickelback. "Vedzte, že policajná služba v Kensingtone bude na konci roka hľadať ľudí, čo sú dostatočne hlúpi na to, aby pili a šoférovali. A keď vás chytíme, a my vás chytíme, okrem mastnej pokuty, obvinenia a ročného zákazu šoférovať vám dáme aj bonusový darček v podobe púšťania nášho albumu od Nickelbacku počas jazdy do väzenia," napísali policajti, ktorí tiež dúfajú, že ešte nerozbalenú štúdiovku Silver Side Up nebudú musieť otvárať. "Prosíme, nenúťte nás zničiť túto dobrú, neotvorenú nahrávku od Nickelbacku. Vy nepite a nešoférujte a my vás ju nebudeme nútiť počúvať," dodali na záver.



Do školskej knižnice v anglickom Hereforde vrátili začiatkom decembra vypožičanú knihu po 120 rokoch. Odbornú publikáciu The Microscope and its Revelations od Williama Benjamina Carpentera si ešte ako žiak vypožičal patológ a prírodovedec Arthur Boycott, ktorý v miestnej katedrálnej škole študoval v rokoch 1886 až 1894. Dielo do knižnice vrátila jeho vnučka Alice Gillett, ktorá sa za kurióznu výpožičku vyhla aj pokute. Tá by na základe súčasného poplatku 17 pencí za deň dosiahla výšku 7 446 libier. Boycottova vnučka objavila knihu po smrti svojho manžela, keď triedila zbierku šesťtisíc publikácií. Po tom, ako v The Microscope and its Revelations objavila pečiatku školy, rozhodla sa knihu vrátiť.



Rakúskym slovom roka 2016 sa stalo Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung, ktoré má dovedna 51 písmen. Výraz možno preložiť ako "odloženie opakovaného druhého kola volieb spolkového prezidenta" a o jeho prvenstve rozhodlo 10-tisíc respondentov v ankete, ktorú usporiadal Ústav pre výskum rakúskej nemčiny Univerzity v Grazi v spolupráci s tlačovou agentúrou APA.



Polícia v meste Absecon v americkom štáte New Jersey zatkla v decembri bratov-dvojčatá, ktorí z miestneho supermarketu ukradli 180 mydiel. Kenny a Lenny Stewartovci nahádzali do veľkej tašky 30 šesťbalení mydla, zamestnanci supermarketu si to však všimli a začali bratov naháňať. Tým sa podarilo z obchodu ujsť, vonku však najprv vrazili do odpadkového koša a následne aj do nákupného vozíka. Keď sa znova zdvihli zo zeme a zahli na roh, vošli do cesty policajtovi, ktorý vyšetroval dopravnú nehodu na parkovisku.



Istý William Gibb z kanadského mesta Red Deer udrel do hlavy pumu, ktorá napadla jeho psa. K incidentu došlo koncom decembra, keď 31-ročný muž nechal svojich dvoch psov vybehať sa v lesíku. Krátko na to však začul, ako jeden z nich - päťročná sučka menom Sasha - skučí od bolesti. Gibb preto vbehol medzi stromy, kde zbadal Sashu ležať na zemi. "Videl som, že na nej niečo je, no nebol som si istý, čo to je. Pribehol som teda k nej a udrel som to do hlavy. Najprv som si myslel, že je to kojot, no až keď to zviera vyskočilo, tak som si uvedomil, že to je puma," uviedol muž, ktorý potom odviezol sučku k veterinárovi. Na miesto útoku medzitým prišli policajti, ktorí pumu zastrelili.



Deväťdesiatročnému Ladislausovi "Walterovi” Kostrzewskému pridali fotografiu na maturitné tablo 72 rokov po ukončení strednej školy. Vojnový veterán mal totiž v roku 1944 dostatok kreditov na to, aby absolvoval maturitu predčasne. V čase, keď jeho spolužiaci z Canisius High School v Buffale maturovali, teda už nechodil do školy, ale slúžil vo vzdušných silách americkej armády. Ako uviedol jeho synovec David, veterána trápilo, že sa jeho fotka nenachádza na table, a preto sa v jeho mene rozhodol osloviť vedenie školy, ktorá im ihneď vyšla v ústrety.