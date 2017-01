Uprostred ničoho postavila žena perfektný hobití domček

Autor: Veronika Danišová, dnes 20:00

Tento výtvor jej mnohí závidia. Pretože aj keď je mimo obce, domček je plne obývateľný. Čo by ste povedali na pobyt v takomto netypickom prostredí?

BRATISLAVA 1. januára (WEBNOVINY) - Milióny ľudí po celom svete bolo unesených magickými, romantickými a útulnými hobitími dierami z "Pána prsteňov", ktoré ležali vo sviežich zelených svahoch. Američanka Kristie Wolfe mala zrejme rovnaký pocit. A tak sa rozhodla sama si postaviť svoj vlastný hobití domček.Dom sa nachádza vo svahu pod zemou. Pozemok sa podaril Kristie kúpiť relatívne lacno, pretože sa nachádza doslova uprostred ničoho. Najprv musela získať stavebné povolenie na takmer 30 metrov štvorcových. Kristie mala pripravených mnoho malých divokých skíc. Dom je konečne postavený s pomocou jej rodiny a priateľov.Aj keď má vnútro obdĺžnikový pôdorys, zvonku má zaoblenú strechu. Tieto dve dutiny sú vytvorené na stranách, ktoré sa používajú ako skladovacie priestory. A takto to vyzerá vnútri domčeku: romanticko-rustikálne lôžko, dvere v pravej časti vedúce do kúpeľne. A hoci je dom uprostred ničoho, to neznamená, že by museli obetovať komfort a hygienu. Kúpeľňa je plne vybavená. Voda je napojená z veľkej vodnej nádrže.Na druhom konci domu je obývacia časť. Tam je tiež krb na vykurovanie s malým kuchynským kútom. Napájanie funguje prostredníctvom solárneho modulu. To tiež nie je na škodu, keďže vzhľadom k malému oknu prichádza dovnútra málo svetla, no o to je tam viac útulná lampa. Nechýba ani šachový stolík pre vytvorenie skutočného hobitieho štýlu. Ale žiadne krásne doplnky nie sú také úžasné ako to, keď si ľahnete na posteľ, dvere otvoríte dokorán a vychutnáte si pohľad na krajinu. Kto to chce zažiť, môže si domček aj prenajať. Kristie plánuje postaviť ešte ďalšie dva podobné domčeky v budúcnosti.