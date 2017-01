4 tipy, ako zlepšiť svoj spánok

Autor: Webnoviny, dnes 16:50

Problémy so spánkom môžu mať samozrejme rôzne príčiny, niekedy ale jednoducho súvisia s tým čo a kedy počas dňa jeme.

Ak chcete zlepšiť kvalitu svojho spánku, skúste nasledujúce tipy:Na večeru si dajte len menšiu porciu. Ak si totiž doprajete príliš veľa jedla, s plným žalúdkom sa nebudete cítiť dobre a bude sa vám ťažšie zaspávať. Príliš malá porcia sa ale tiež nevyplatí – prebudiť vás v noci môže aj pocit hladu.Ustrážte si večer aj príjem tukov a bielkovín. Mastné jedlá zaťažujú trávenie, potraviny bohaté na bielkoviny zase v mozgu stimulujú tvorbu látok, vďaka ktorým sme bdelší. Nízkotučné jedlá organizmus strávi rýchlejšie, zdravé sacharidy zase stimulujú chemické reakcie, ktoré telu pomôžu uvoľniť sa a pripraviť sa na spánok. Naplánujte si večeru tak, aby v nej boli prevažne zdravé sacharidy v podobe zeleniny, ovocia, celozrnných obilnín a strukovín a pridajte len malú porciu bielkovín.Ak kávu pijete pravidelne, vaše telo už na ňu môže byť zvyknuté a so zaspávaním nemusíte mať problém. Faktom ale zostáva, že kofeín a alkohol môžu narušiť optimálnu kvalitu spánku - aj keď zaspíte, nasleduje časté budenie a telo sa tak nedostane do najdôležitejšej fázy hlbokého spánku.Večer obmedzte aj príjem tekutín – príčinou nepokojného spánku a častého vstávania môže byť aj plný mechúr. Snažte sa tekutiny pravidelne dopĺňať v priebehu celého dňa, nenechávajte to len na večer.