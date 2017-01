Autor: Veronika Danišová, dnes 20:00

Hodil by sa vám do obývačky, či inej miestnosti nejaký koberec? Tak nemíňajte peniaze, ale vyrobte si ho sami doma. A je to oveľa jednoduchšie, ako si možno myslíte.

Foto: youtube.com

Video: Vyrobte si krásny rustikálny koberec jednoducho a rýchlo

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Koberce nám môžu dosť výrazne zmeniť interiér. Samozrejme závisí od dizajnu aj materiálu. Bez pochýb je to ale vhodný doplnok do každej domácnosti. Ak aj vy práve premýšľate, že by sa vám nejaký hodil alebo plánujete kúpiť nový, inšpirujte sa.Nemusíte míňať desiatky, či stovky eur za nový koberec. Dokážete ho vyrobiť aj sami doma a je to veľmi jednoduché. Stačí vám na to len obyčajný, ktoré nepotrebujete. Ďalej nejakú, napríklad PVC obrus, na ktorý budete lepiť lano. Na to, aby ste ho nalepili budete logicky potrebovať. A nakoniec. Celý postup je rýchly a ľahký a uvidíte ho nižšie na videu. Jednoducho na podložku nalepíte začiatok lana a postupne ho lepíte dokola. Ak miniete celé lano, odstrihnite zvyšnú časť podložky a koberec máte hotový.