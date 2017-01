Chaos na stole vplýva prekvapivo na kariéru, tvrdia vedci

Autor: WebNoviny.sk, dnes 13:50

Uprataná kancelária alebo neporiadok? Istá štúdia prišla na zaujímavé súvislosti.

Neporiadok na stole môže zvýšiť vašu kreativitu. Foto: Thinkstock

Usporiadané veci na pracovnom stole a uprataná kancelária dokážu podporovať veľkorysosť, zdravé stravovanie a konvenčnosť, tvrdí štúdia univerzity v Minnesote. No tá istá štúdia dokázala i to, že i chaos môže priniesť isté ovocie. Napríklad podporiť vašu kreativitu a originálne nápady.," cituje časopis Psychological Science autorku štúdie, vedkyňu Kathleen Vohs. "."V prvom z niekoľkých experimentov výskumníci respondentov požiadali, aby vyplnili dotazníky v kancelárskom prostredí. Niektorí ich vyplňovali v upratanej kancelárii, iní v neudržovanej – papiere i kancelárske potreby boli rozhádzané všade dookola.Potom mohli účastníci pispieť na charitu a na ceste domov im ponúkli desiatu, pričom si mohli vybrať medzi čokoládou a jablkom. Tí, čo boli v čistom prostredí, sa správali tak, ako sa od ľudí očakáva. V porovnaní s účastníkmi, ktorí pracovali v neporiadku, tí z čistého prostredia prispievali vyššími čiastkami, a väčšina z nich si zobrala jablko.Výskum ale zdôrazňuje, že i neporiadok má svoje plusy. V ďalšom experimente boli účastníci požiadaní, aby vymysleli nové využitie pre ping-pongové loptičky. Účastníci z uprataných kancelárií prišli s rovnakým množstvom nových nápadov, ako ich kolegovia z tých neuprataných, pričom nápady "neporiadnikov" boli hodnotené ako kreatívnejšie.," tvrdí Kathleen Vohs.Výskum tiež zistil, že keď si účastníci mohli vybrať medzi celkom novým produktom a nejakým už zavedeným, tí z chaotického prostredia si vyberali skôr novinky. To bol signál, že osoby, ktoré sa nachádzajú v neupratanom prostredí, sú menej konvenční. Účastníci z uprataných kancelárií sa naopak držali zavedených produktov.," hovorí Vohs.Zdroj: Forbes