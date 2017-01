Americký národný Deň písania rukou prenikol do sveta

Autor: SITA, dnes 08:23

Za založením národného Dňa písania rukou stojí Asociácia výrobcov písacích potrieb (WIMA). V USA tento deň zaviedli v roku 1977, postupom času sa k nemu pripojili aj ďalšie štáty sveta.

Foto: ilustračné, Thinkstock

Písanie rukou posilňuje proces učenia

Rozborom písma sa dá diagnostikovať osobnosť

WASHINGTON/MINSK 22. januára - Každý rok si v Spojených štátoch amerických (USA) 23. januára pripomínajú národný Deň písania rukou (National Handwriting Day). Za jeho založením stojí Asociácia výrobcov písacích potrieb (WIMA).V USA tento deň zaviedli v roku 1977, postupom času sa k nemu pripojili aj ďalšie štáty sveta.V roku 2017 napríklad Bieloruská pošta (Belpočta) pripravila na 20. januára pri príležitosti Dňa písania rukou vo vybraných poštách promo-akcie. Pošty v Minsku pozvali občanov a ponúkli im ako darčeky pohľadnice, ktoré mohli záujemcovia napísať svojim drahým a blízkym a bezplatne do 14. februára poslať, informovala Bieloruská pošta na svojej webovej stránke.V Deň písania rukou sa zároveň spomína dátum narodenia amerického kupca, štátnika a politika Johna Hancocka (23. januára 1737 - 8. októbra 1793).Hancock bol prvý, kto podpísal americkú Deklaráciu o nezávislosti.Viaceré internetové zdroje zdôrazňujú, že každý človek sa vyznačuje jedinečným rukopisom, preto je napríklad možné identifikovať človeka aj pomocou jeho písma. Naopak, zhoršenie písma sa pokladá za jeden z príznakov napovedajúcich o zhoršení zdravotného stavu jedinca.Rukou napísaný pozdrav, list, pohľadnica má osobnejší charakter v porovnaní s textom napísaným na klávesnici počítača, tabletu či vo forme krátkej textovej správy (SMS).WIMA v súvislosti s Dňom písania rukou na svojej webovej stránke konštatuje, že na písanie rukou sú potrebné kvalitné písacie potreby. Aj v súčasnosti, keď sa na písanie viac používajú počítače, notebooky, tablety či smartfóny s využitím reálnej či virtuálnej klávesnice.Podľa najnovších výskumov sa človek tým, že prestáva písať rukou, ochudobňuje. Navyše to má vplyv na jeho pamäť a spôsob vyjadrovania. Vedci v niekoľkých štúdiách zistili, že písanie rukou posilňuje proces učenia. Okrem toho, písaním rukou sa rozvíja jemná motorika a človek si zároveň cvičí koordináciu ruky a oka. Pri tejto činnosti sa aktivuje približne 500 svalov, pracuje zápästie, ruka i rameno.Pod krásu písma sa popri individuálnych daností podpisuje aj profesia.Najhorší, či najnečitateľnejší rukopis mávajú údajne lekári. Hľadaním vzťahov medzi osobnosťou a jej psychosomatickými vlastnosťami a rukopisom sa zaoberá grafológia. Rozborom písma sa dá diagnostikovať osobnosť a ďalšie psychické funkcie a procesy.Slovenská grafologická spoločnosť na svojej webovej stránke uviedla, že grafológiu môžeme zaradiť a pojať do disciplín aplikovanej psychológie, presnejšie do psychologickej diagnostiky. Od grafológie treba striktne odlíšiť písmoznalectvo, zdôraznila Slovenská grafologická spoločnosť, ktoré sa zaoberá identifikáciou písma zo súdnoznaleckého a kriminalistického pohľadu.Prakticky celý svet sa už dozvedel, že ministerstvo školstva vo Fínsku od roku 2016 v rámci nového vzdelávacieho systému v školách uprednostnilo písanie na počítači pred rukopisom.Na zaujímavosť upozornil ITProPortal.com s odvolaním sa na fínske noviny Savon Sanomat. Písanie rukou vo fínskych školách zostalo ako voliteľný predmet. Už v roku 2014 v 45 z 50 amerických štátov rozhodli, že deti nebudú povinne učiť písať rukou. Časť odborníkov nastoľuje otázku: čo s deťmi, rodičia ktorých nemajú doma počítač, notebook ani tablet.Zdroje: www.wima.org, www.national-awareness-days.com, www.nationaldaycalendar.com, www.daysoftheyear.com, www.aahahandwriting.com, www.pencilsandpens.org, http://pencils.com/national-handwriting-day/, www.history.com, www.biography.com, www.ushistory.org, www.cute-calendar.com, www.belpost.by, www.aproposdecriture.com, www.zive.sk, www.grafologia.sk, www.itproportal.com/2014/12/01/finland-ditches-handwriting-typing-sch ool-curriculums/, www.aproposdecriture.com