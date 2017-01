Fidel Castro bol pred 44 rokmi v Nitre

Autor: Mária Pietová, dnes 10:05

Na návštevu kubánskeho vodcu Fidela Castra na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej si zaspomínal emeritný profesor Katedry fyziológie živočíchov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Fidel Castro so svojím sprievodom vo vestibule auly VŠP. Vpravo: rektor VŠP Jozef Kliment Foto: archív SPU

Prijatie Fidela Castra pred aulou VŠP. Foto: www.vtedy.sk

Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. Foto: Mária Pietová

Fidel Castro navštívil Slovensko v dňoch 23. až 25. júna 1972. Po oficiálnom prijatí v Bratislave sa presunul do Nitry, kde mala jeho návšteva trvať tri hodiny, nakoniec sa však zdržal dlhšie. Pozrel si Vysokú školu poľnohospodársku (VŠP), Agrokomplex, na Mikovom dvore chov kráv, v Hornej Malante chov dobytka a ošípaných a nakoniec vo vínnych pivniciach Malanty popíjal víno, pričom mu spieval a tancoval folklórny súbor Zobor.povedal emeritný profesor katedry fyziológie živočíchov Jozef Bulla. Jeho slová potvrdzuje aj vydanie Nitrianskeho hlasu zo dňa 27. júna 1972, kde sa píše, žeKonkrétne sa spomína Veľké Zálužie, Lehota a Kynek. Nitra bola slávnostne vyzdobená.Vonku pred aulou VŠP ho privítalo vedenie školy na čele s vtedajším rektorom Jozefom Klimentom. Bulla si spomína, že Kliment bol veľkým obdivovateľom kubánskej revolúcie, nosil kubánsky odznak a odznak s revolucionárom Che Guevarom. Nad vstupom do auly VŠP vítal Fidela Castra obrovský nápis Sean bienvenido nuestros queridos compaňeros de Cuba, čo v preklade zo španielčiny znamenáPrivítali ho chlebom a soľou, hral folklórny súbor Zobor.hovorí Bulla. S kubánskym vodcom prišiel do Nitry aj predseda Vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka a minister poľnohospodárstva a výživy Ján Janovic.Castro sa zvítal s kubánskymi študentami, ktorí vtedy v Nitre študovali. To bolo aj jedným z dôvodov, prečo pre návštevu kubánskeho vodcu vybrali práve VŠP. Ďalším dôvodom bolo to, že Castro sa aktívne zaujímal o kríženie kráv s cieľom zvýšiť produkciu mlieka. Na Slovensku sa vtedy krížili pôvodné plemená hovädzieho dobytka s mliekovými plemenami a s holštajnským plemenom, využívala pri tom aj inseminácia, čiže umelé oplodnenie.Castrovi o týchto úspechoch rozprával rektor Kliment počas svojej návštevy Kuby ešte predtým, ako Castro zavítal na Slovensko. Hlave Kuby sa to páčilo.porozprával Bulla.Castro si prezrel aulu, navštívil dve katedry. Stretol sa aj so študentami, s niektorými diskutoval. Kubánskeho hosťa chceli privítať aj tradičnou slovenskou žinčicou. Ako spomínal profesor Milan Gajdošík, ktorý nedávno zomrel, za úlohu dostal zohnať kvalitnú žinčicu priamo zo salaša. Žinčicu treba jemne premiešať, aby sa uvoľnila usadená časť. Kolega z VŠP, ktorý išiel Castrovi tradičný slovenský nápoj nalievať, ňou však intenzívne pohrkal tesne pred otvorením, čo spôsobilo menšie faux pas, pretože takmer celá žinčica vystrekla priamo naňho a musel sa ísť prezliecť.Folklórny súbor Zobor Castra sprevádzal aj na Agrokomplexe a Hornej Malante, kde navštívil vinohrady a vínne pivnice. Profesor Ondrej Debrecéni, ktorý bol vtedy v súbore Zobor, si pamätá, ako Fidel Castro v dobrej nálade zdvihol nad hlavu 50-litrový sud s vínom.povedal s úsmevom profesor Bulla. Na Fidela Castra, ktorý zomrel v novembri 2016, si pamätá ako na mohutného chlapa s impozantnou postavou, ktorý ohnivo rečnil.Dobová fotografia ho zachytáva vo vestibule auly VŠP s typickou cigarou v ústach. Od jeho návštevy sa zintenzívnila spolupráca VŠP s Kubou. Do Nitry prišli ďalší študenti nielen z Kuby, ale aj z Nikaraguy, ktorá bola vtedy akousi vysunutou základňou myšlienky revolúcie. V tom čase na VŠP študovali aj študenti z Iraku, Etiópie, Kuvajtu či Sýrie. Po návšteve Nitry Castro odišiel do Tatier, kde zastrelil dvoch kamzíkov.