Autor: Veronika Danišová, včera 20:00

Sťahovacie pásky sú naozaj multifunkčné. Presvedčia vás o tom aj nasledujúce príklady, ako všemožne ich môžeme využiť. Dokonca aj v domácnosti sú dobrým pomocníkom.

Video: Máte doma sťahovacie pásky? Pozrite sa, koľko majú využití

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Určite každý z nás pozná sťahovacie pásky. Väčšinou si ich kupuje každý domáci kutil, pretože sa hodia pri rôznej práci, ako v garáži, tak v dielni alebo hocikde inde. Je to neuveriteľné, ale na prvý pohľad obyčajné pásky majú naozaj multifunkčné využitie v celej domácnosti.Odtrhol sa vám zips? Tak zoberte jednu sťahovaciu pásku a vyrobte si šikovné očko a máte po probléme. Alebo ak máte viac kľúčov, vyrobte si koliesko z pásky, na ktoré zavesíte kľúče a zaručene vám odtiaľ nevypadnú. Možno vás to prekvapí, ale aj v kuchyni sa dajú využiť. Napríklad na horúcu pokrievku, ak ju nemáte čím chytiť, aby ste sa nepopálili, jednoducho použijete sťahovaciu pásku. Ako, to uvidíte na videu. Tieto a mnohé ďalšie naozaj praktické využitia týchto užitočných pások sa vám niekedy môžu zísť.